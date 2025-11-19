Tendencias de viaje: así es cómo la hospitalidad redefine el descanso

Booking.com recomienda destinos como Zante y Cancún para celebrar a mamá con un merecido descanso. Foto: Getty Images

El bienestar ha pasado de ser un complemento de la experiencia hotelera a ocupar un lugar central entre las motivaciones de viaje. Hoy, los huéspedes ya no solo buscan un destino o un alojamiento atractivo, sino una oportunidad para recuperar energía, reconectarse consigo mismos y cuidar su salud física y mental mientras están fuera de casa.

El Informe de Tendencias 2026 de Hilton, en colaboración con Ipsos, arrojó datos contundentes: más de la mitad de los viajeros (56 %) afirma que su principal motivo para viajar es descansar y recargar energías, el 37 % busca pasar más tiempo en la naturaleza y el 36 % menciona mejorar su salud mental. Estos resultados confirman que el bienestar se ha convertido en una prioridad global y en un componente determinante al elegir dónde hospedarse.

Amanda Al-Masri, vicepresidenta global y líder de bienestar en Hilton, explica que esta evolución responde a una búsqueda más consciente por parte de los viajeros. “Las personas ya no ven el bienestar como un lujo, sino como una necesidad. Los hoteles deben ofrecer entornos que ayuden a los huéspedes a sentirse equilibrados y renovados, desde el momento de su llegada hasta el check-out”, comenta.

Esa transformación implica repensar toda la experiencia de hospitalidad. Ya no se trata solo de ofrecer un spa o un gimnasio, sino de integrar el bienestar de forma orgánica en cada detalle: desde el diseño de las habitaciones hasta la propuesta gastronómica, pasando por la iluminación, los aromas, la tecnología y el servicio. Las nuevas generaciones de viajeros valoran especialmente los espacios diseñados para favorecer el descanso, la recuperación y la conexión con el entorno.

En este sentido, el sueño y la recuperación siguen siendo prioridades principales, y varios hoteles de lujo ya han dado pasos importantes para atender estas necesidades. Propiedades como Conrad Orlando y Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort cuentan con habitaciones de bienestar equipadas con aromaterapia, herramientas de recuperación e iluminación circadiana, elementos que ayudan a los huéspedes a relajarse y sincronizar su cuerpo con los ritmos naturales, promoviendo un descanso más profundo. El sueño, la nutrición, la actividad y la atención plena siguen siendo los pilares del bienestar contemporáneo.

“Las experiencias de bienestar del futuro estarán guiadas por la personalización y la innovación”, pronostica Al-Masri. “Cada huésped busca herramientas que se adapten a su ritmo, ya sea para descansar, entrenar o simplemente desconectarse. La clave está en ofrecer soluciones accesibles, sin necesidad de grandes instalaciones, pero con impacto real en cómo las personas se sienten durante su estancia”.

La tecnología juega un papel clave en esa transformación. Las experiencias digitales de streaming en las habitaciones permiten acceder a contenido de bienestar desde la comodidad de la cama, con programas de meditación, mindfulness y fitness disponibles mediante plataformas como Calm, líder en salud mental, y Peloton, reconocida por sus entrenamientos interactivos. Gracias a la integración con Calm, los huéspedes pueden disfrutar de meditaciones guiadas, relatos para dormir y ejercicios de atención plena directamente desde la televisión de la habitación. Además, alianzas con marcas como Hyperice brindan herramientas de recuperación muscular y relajación tanto en los centros de fitness como directamente en algunas habitaciones de bienestar, favoreciendo la recuperación tras el viaje o el entrenamiento. En conjunto, estas opciones aseguran que los viajeros mantengan sus rutinas y se sientan en su mejor estado durante toda su estadía, despertando renovados y listos para disfrutar del día.

La alimentación consciente también se consolida como uno de los ejes del bienestar hotelero. Los equipos culinarios trabajan en menús que equilibran nutrición y disfrute, utilizando ingredientes locales e inspirados en la cultura de cada destino. En algunos resorts, la propuesta gastronómica se vincula directamente con los rituales de relajación o hidroterapia del spa, creando una experiencia holística que estimula todos los sentidos. Los programas de mixología también se adaptan a esta filosofía, con cocteles spirited y free-spirited, que promueven un consumo más consciente y saludable.

Este enfoque integral se apoya en cuatro aspectos: sueño, movimiento, alimentación y atención plena, que se ajustan al perfil de cada viajero. Las familias pueden disfrutar de espacios amplios para reconectarse, los ejecutivos encuentran ambientes diseñados para recuperar energía entre reuniones, y los viajeros más jóvenes buscan experiencias personalizadas que combinen descanso y crecimiento personal. En propiedades urbanas, por ejemplo, algunas habitaciones cuentan con SleepHub, dispositivo de sonido que emula los ciclos cerebrales del sueño, o bicicletas Peloton, para entrenamientos rápidos sin salir del cuarto.

Al-Masri destaca que la autenticidad es lo que realmente diferencia a un hotel en este aspecto. “Los huéspedes valoran el bienestar que se siente natural, no forzado. Cuando se integra en el diseño, la gastronomía o la cultura local, se convierte en una experiencia memorable que deja huella más allá de la estancia”.

La tecnología, por último, refuerza este cambio de paradigma. Desde apps móviles que permiten ajustar la iluminación y temperatura hasta sistemas inteligentes que personalizan el contenido de relajación, el objetivo es hacer que el bienestar sea accesible, intuitivo y parte del día a día del viajero.

Así, el nuevo lujo en la hospitalidad ya no se mide en metros cuadrados ni en estrellas, sino en cómo un hotel logra que, al partir, sus huéspedes se vayan sintiéndose mejor de lo que llegaron. En un mundo acelerado y demandante, la promesa de una experiencia que combine descanso, equilibrio y conexión genuina es, sin duda, el mayor atractivo del turismo del futuro.

