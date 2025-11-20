¿Planea un viaje? Estos son los destinos con promociones especiales de Black Friday

Cadenas hoteleras, aerolíneas y empresas de servicios turísticos se preparan para activar las mejores ofertas de Black Friday. Foto: Getty Images

Faltan pocos días para la llegada del Black Friday, una de las jornadas de descuentos más esperadas por los colombianos. Este evento, que desde hace años se consolidó como una de las fechas clave del comercio nacional, también ha tomado gran fuerza en el sector turismo, que cada año sorprende con ofertas difíciles de encontrar en cualquier otra temporada.

Para 2025, cadenas hoteleras, aerolíneas y empresas de servicios turísticos ultiman detalles para lanzar promociones especiales que permitirán a los viajeros acceder a tarifas reducidas tanto en destinos nacionales como internacionales. Con el tiempo limitado para comparar opciones, la compañía B2B HotelDO compartió un listado de destinos que tendrán rebajas significativas —algunas de hasta el 50 %— y que vale la pena incluir en las búsquedas durante esta jornada.

Destinos nacionales con grandes descuentos

San Andrés: con ofertas de hasta 50 % , la isla continúa siendo una de las joyas del Caribe colombiano, ideal para quienes buscan playas cristalinas y hospedajes tipo resort.

Cartagena: La Heroica se ubica entre los destinos más atractivos del Black Friday, con descuentos de hasta 50 % , perfectos para disfrutar de su encanto histórico, cultural y gastronómico.

Santa Marta: tendrá rebajas de hasta 30 % , una excelente opción para quienes desean explorar playas, naturaleza y la cercanía al Parque Tayrona.

Barranquilla: ofrecerá descuentos de hasta 30 % , ideal para viajes urbanos, culturales y gastronómicos.

Medellín: con promociones de hasta 40 % , la capital antioqueña se consolida como uno de los destinos urbanos más dinámicos y visitados del país.

Eje Cafetero: contará con ofertas de hasta 45 %, perfecto para amantes de la naturaleza, el café y los paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad.

Destinos internacionales imperdibles

Aruba y Curazao: ambos destinos ofrecerán descuentos de hasta 40 % , ideales para quienes buscan playas turquesas, gastronomía internacional y un clima privilegiado todo el año.

Chile: con rebajas de hasta 30 %, se destaca por su diversidad, desde desiertos y rutas del vino, hasta cordilleras y ciudades costeras.

Punta Cana, uno de los favoritos del Caribe

Punta Cana continúa posicionándose como uno de los destinos más apetecidos por los colombianos. En el último año, registró un crecimiento del 135 % en reservas, impulsado por su amplia oferta hotelera en modalidad “Todo Incluido” y por su creciente apuesta por el turismo de aventura y ecoturismo. Durante el Black Friday, se esperan promociones destacadas en este destino.

Caribe mexicano: mucho más que Cancún

El Caribe mexicano se ha convertido en uno de los epicentros turísticos preferidos por los latinoamericanos durante el Black Friday. Aunque Cancún es el más famoso, otros puntos de Quintana Roo también brillan con fuerza:

Riviera Maya , con Playa del Carmen y Puerto Aventuras,

Isla Mujeres y Cozumel , reconocidos por sus excelentes condiciones para buceo,

Tulum, un destino bohemio que combina ruinas mayas frente al mar con hoteles boutique de alto nivel.

Durante la pasada edición del Black Friday, esta región fue una de las más buscadas por viajeros de la región gracias a sus fuertes promociones.

Panamá, destino estratégico en ascenso

Más allá de su icónico Canal, Panamá se ha consolidado como un destino atractivo por su moderna infraestructura hotelera, la vitalidad de su capital y el creciente valor turístico de sus reservas naturales. Su conectividad aérea y la Zona Libre de Colón lo hacen ideal para compras, convenciones y escapadas cortas. En el último año, las reservas realizadas por viajeros latinoamericanos aumentaron cerca del 74 %.

¿Por qué reservar a través de agencias de viajes?

“La campaña de Black Friday es una de las fechas de promociones turísticas que los colombianos no pueden dejar pasar. Ya es tradición que todos los operadores saquen sus mejores tarifas para incentivar el turismo y fidelizar a los viajeros. Sin embargo, para encontrar los mejores precios de la temporada, es clave apoyarse en la experticia y el conocimiento del mercado que brindan las Agencias de Viajes”, explica Adriana Gil Bohórquez, directora comercial de HotelDO Colombia.

Con estas ofertas, el Black Friday se perfila como una excelente oportunidad para planear vacaciones y escapadas nacionales o internacionales con descuentos que difícilmente se repetirán durante el año.

