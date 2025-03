Four Points by Sheraton expande su presencia en Colombia con nueva apertura en Bogotá

Four Points By Sheraton Tequendama cuenta con 176 habitaciones equipadas con tecnología actual e implementación de procesos sostenibles. Foto: Cortesía Four Points by Sheraton

Four Points by Sheraton, parte del portafolio de más de 30 marcas de hoteles de Marriott Bonvoy, anunció la apertura de Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama, la cuarta propiedad de la marca en Colombia. Ubicado estratégicamente cerca del cerro de Monserrate, este nuevo hotel promete una experiencia única que combina confort y estilo para viajeros de negocios y turistas en el corazón de Bogotá.

“Estamos emocionados de anunciar la apertura del Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama, un hito significativo en nuestra expansión en la región. Este nuevo hotel refleja nuestro compromiso con ofrecer experiencias excepcionales y cómodas para nuestros huéspedes, combinando la rica cultura de Bogotá con el servicio de calidad que caracteriza a Marriott International. Esperamos que tanto los viajeros de negocios como los turistas disfruten de todo lo que este magnífico destino tiene para ofrecer,” dijo Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

El hotel se encuentra en el Centro Internacional Tequendama, ofreciendo fácil acceso a uno de los centros empresariales más grandes de la ciudad. Turistas y visitantes podrán explorar el Museo Nacional, el más antiguo de Colombia, así como el Planetario de Bogotá, un espacio dedicado a la ciencia y la astronomía. Su ubicación estratégica permite una conexión rápida a través de vías principales como la calle 26, la carrera séptima, la avenida circunvalar y la carrera 30, y se encuentra a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado.

El Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama cuenta con 176 habitaciones equipadas con tecnología de última generación y procesos sostenibles. Los huéspedes serán recibidos en un lujoso lobby de diseño vintage moderno, que ofrece espacios frescos y elegantes para el descanso y la productividad.

En cuanto a opciones gastronómicas, el hotel dispone de INKAI, un restaurante que fusiona la cocina peruana y oriental, y el Bar Central, un espacio vibrante para relajarse con coctelería especializada y una carta inspirada en la gastronomía local. Además, el programa exclusivo Best Brews™ ofrece una selección de cervezas artesanales locales cada noche.

El hotel también ofrece un moderno gimnasio con luz natural, equipado con máquinas de cardio y pesas, además de una piscina, baño turco, jacuzzi y un Spa con cuatro salas de masajes para una experiencia de bienestar integral.

Para eventos y reuniones, el Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama dispone de 288 metros cuadrados de espacio para eventos. Su Salón Bolívar es ideal para bodas, conferencias y celebraciones con capacidad de hasta 200 asistentes. Además, cuenta con un Centro de Negocios 24 horas ubicado en el lobby.

“La apertura de este hotel representa nuestro compromiso con la excelencia y la dedicación para ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia inolvidable. Estamos entusiasmados de ser parte de la vibrante comunidad de Bogotá y de contribuir al crecimiento y desarrollo de esta maravillosa ciudad con la excelencia global de Marriott International, y con la experiencia del operador colombiano y desarrollador de marcas GHL. Esperamos recibir a nuestros huéspedes con la calidez y hospitalidad que nos caracteriza,” comentó Hernán Duran Cruz, gerente general de Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama. “Este proyecto simboliza no solo la expansión de la marca, sino también un compromiso con el desarrollo y revitalización de una de las zonas más emblemáticas de la capital.”

Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama forma parte del programa Marriott Bonvoy, que permite a los socios ganar y canjear puntos por estadías en este y otros hoteles del portafolio. Además, la aplicación móvil de Marriott Bonvoy ofrece una experiencia personalizada y sin contacto para mayor tranquilidad de los viajeros.

