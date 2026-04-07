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Four Seasons abre en Cartagena y marca un nuevo hito en la hotelería de lujo

Tras más de una década de trabajo, el proyecto abre sus puertas en el centro histórico, combinando recuperación patrimonial con una propuesta de lujo orientada al turismo global.

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Redacción Turismo
08 de abril de 2026 - 12:31 a. m.
Cartagena suma un nuevo referente arquitectónico, cultural y turístico con la inauguración del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.
Cartagena suma un nuevo referente arquitectónico, cultural y turístico con la inauguración del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.
Foto: Cortesía
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Tras más de diez años de planeación, desarrollo y ejecución, San Francisco Investments, compañía del grupo Valorem, anunció la apertura de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, un complejo que combina restauración patrimonial, infraestructura sostenible y oferta hotelera de lujo en el centro histórico de la ciudad.

La primera fase del proyecto entrega más de 22.000 metros cuadrados intervenidos, resultado de un proceso de recuperación de edificaciones históricas que hoy se integran en un desarrollo contemporáneo. Ubicado en el corazón de Cartagena, en Getsemaní, el complejo busca posicionarse como un nuevo referente turístico y arquitectónico, articulando la herencia cultural de la ciudad con estándares internacionales de hospitalidad.

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El proyecto incorpora soluciones sostenibles como un sistema de trigeneración de energía y certificación EDGE Platinum, alineándose con las exigencias ambientales del sector hotelero global.

“Este proyecto exigió no solo excelencia técnica, sino compromiso de largo plazo, resiliencia y un profundo respeto por la historia y la identidad del lugar”, señaló Laura Acevedo, directora general de San Francisco Investments. Según explicó, la iniciativa fue concebida como una apuesta duradera que dialoga con la ciudad y su evolución.

Desde el grupo empresarial, Luis Felipe Arrubla destacó el impacto económico del desarrollo. Durante su construcción se generaron cerca de 1.200 empleos formales, mientras que en su etapa de operación se proyecta la creación de más de 300 puestos de trabajo, consolidando su aporte al dinamismo económico local.

El plan total contempla cerca de 33.000 metros cuadrados. Los 11.000 restantes, que incluyen nuevas residencias y espacios complementarios, se desarrollarán en los próximos dos años, con finalización prevista para finales de 2027.

Con esta apertura, Cartagena suma un nuevo hito en su transformación urbana y turística, en un momento en que la ciudad continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino internacional de alto nivel.

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Por Redacción Turismo

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