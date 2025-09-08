Gloria Guevara Manzo, nueva CEO interina del WTTC

Gloria Guevara Manzo es nombrada CEO interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Foto: Cortesía WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento de Gloria Guevara Manzo como su nueva CEO interina, responsabilidad desde la cual encabezará los preparativos para la próxima Cumbre Global del WTTC, programada en Roma del 28 al 30 de septiembre.

El presidente del Consejo de Administración del WTTC, Greg O’Hara, dio la bienvenida a Guevara Manzo y destacó su trayectoria internacional en el sector: “Gloria aporta liderazgo, visión global y una valiosa experiencia tanto en el ámbito público como en el privado”, afirmó.

En su mensaje, Guevara agradeció la confianza depositada en su persona y adelantó que la cita en Roma se consolidará como un referente internacional en la promoción de un turismo sostenible, resiliente e inclusivo.

Una trayectoria pionera

Gloria Guevara ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer y primera latinoamericana en dirigir el WTTC como presidenta y CEO. Durante su gestión anterior organizó hitos como el primer Foro Global sobre Medio Ambiente y Acción Climática en Viajes y Turismo en Nueva York, además de diversas cumbres globales en España, Argentina y México. La celebrada en Cancún en 2021 marcó el primer gran encuentro internacional del sector tras la pandemia, con líderes de más de 60 países.

Experiencia internacional

Además de su paso por el WTTC, Guevara se ha desempeñado como asesora especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita y Secretaria de Turismo de México. En el sector privado fue CEO de Sabre México y consejera en corporaciones como HSBC México, American Express GBT, Grupo Arsenale y Playa Hotels & Resorts.

En el ámbito académico y de liderazgo global, ha sido asesora especial en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y es miembro del Consejo de la Agenda Global del Futuro de los Viajes y el Turismo del Foro Económico Mundial (WEF).

Con su regreso a la dirección del WTTC, Guevara se posiciona nuevamente como una de las voces más influyentes en la agenda internacional del turismo.

