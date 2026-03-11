Guerra en Oriente Medio genera pérdidas diarias de USD 600 millones al turismo: WTTC

Medio Oriente desempeña un papel vital en los viajes globales, ya que la región representa el 5 % de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14% del tráfico internacional de tránsito. Foto: Getty Images

El conflicto en Irán está generando un fuerte impacto en el sector de viajes y turismo en Medio Oriente, con pérdidas estimadas en alrededor de 600 millones de dólares diarios en gasto de turistas internacionales, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

La organización señaló que las interrupciones en los viajes aéreos, la disminución de la confianza de los viajeros y los problemas de conectividad regional están afectando directamente la demanda turística en la región.

El análisis del WTTC se basa en su pronóstico previo al conflicto para 2026, que proyectaba COP 207 mil millones en gasto de visitantes internacionales en Medio Oriente durante este año. De acuerdo con el organismo, cualquier interrupción en los flujos de viaje se traduce rápidamente en un impacto económico significativo en todo el ecosistema turístico.

Medio Oriente desempeña un papel clave en la industria global de viajes. La región representa el 5% de las llegadas internacionales en el mundo y el 14% del tráfico internacional de tránsito, por lo que las afectaciones en la zona tienen repercusiones a escala global.

Entre los más afectados se encuentran los principales centros regionales de aviación —como Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin— que en conjunto procesan alrededor de 526 mil pasajeros diarios. Estos hubs han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que ha impactado de manera importante la conectividad regional y global.

El WTTC subrayó que estas disrupciones no solo afectan a las aerolíneas y aeropuertos, sino también a hoteles, empresas de alquiler de autos, operadores turísticos y líneas de cruceros, sectores que dependen directamente del flujo constante de viajeros internacionales.

A pesar del contexto actual, el organismo destacó la alta resiliencia del sector turístico. Estudios del WTTC sobre crisis anteriores indican que la demanda turística tras incidentes relacionados con la seguridad puede recuperarse en tan solo dos meses, siempre que exista una respuesta coordinada entre gobiernos y la industria para restablecer la confianza de los viajeros.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, afirmó que el impacto del gasto turístico en la región es considerable, pero que la historia demuestra la capacidad del sector para recuperarse con rapidez.

“El sector de Viajes y Turismo es el más resiliente de todos. El impacto del gasto de los visitantes internacionales en Medio Oriente es significativo y promedia alrededor de 600 millones de dólares al día, pero la historia demuestra que el sector puede recuperarse rápidamente, especialmente cuando los gobiernos apoyan a los viajeros mediante asistencia hotelera o repatriación”, señaló.

Guevara añadió que la comunicación clara, la coordinación entre los sectores público y privado y las medidas que refuercen la seguridad y la estabilidad son fundamentales para reconstruir la confianza de los viajeros y acelerar la recuperación.

El WTTC indicó que continuará monitoreando la evolución del conflicto y mantendrá contacto con gobiernos y líderes de la industria para apoyar la seguridad de los viajeros y la resiliencia del sector global de viajes y turismo.

