Colombia se suma a la competencia por albergar las Cumbres Globales del WTTC

La 25ª edición de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se realizó en Roma. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La elección de Malta como sede de la próxima Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en octubre ha despertado un creciente interés internacional por albergar futuras ediciones. Al menos 15 destinos de cuatro continentes ya han manifestado formalmente su intención de convertirse en anfitriones del evento en los próximos años.

El éxito de la Cumbre Mundial del Turismo 2025, celebrada en Roma (Italia), ha impulsado la competencia por acoger uno de los encuentros más importantes del sector, que reúne a cientos de CEO, autoridades e inversionistas para definir la agenda global del turismo y los viajes.

Entre los destinos que han expresado su interés se encuentran: Bahamas, Bahréin, Canadá, Grecia, India, Indonesia, Japón, México (Quintana Roo y Guadalajara), Mónaco, Marruecos, Puerto Rico, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y Colombia, que postula a ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena.

👀🌎📄(Lea también: Colombia se postula en Roma para albergar la Cumbre Mundial del Turismo)

La candidatura colombiana busca mostrar al país como un destino estratégico para la inversión y el turismo internacional, resaltando su diversidad cultural, riqueza natural y crecimiento sostenido en el sector de viajes y turismo.

“El nivel de interés que estamos viendo refleja la fortaleza y resiliencia del sector de Viajes y Turismo a nivel mundial. Ser sede de una Cumbre Global del WTTC es una poderosa declaración de ambición económica. Reúne a líderes globales para definir políticas, atraer inversión e impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo”, aseguró Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

Durante tres días, los participantes de la Cumbre debaten sobre tecnología, talento, viajes transfronterizos, sostenibilidad, transformación digital, desarrollo de la fuerza laboral y prioridades de inversión a largo plazo.

El WTTC prevé que el PIB global de Viajes y Turismo crezca un 6,7 % en 2025, generando uno de cada cuatro nuevos empleos en el mundo. Este crecimiento convierte a la Cumbre en una plataforma estratégica para los destinos que buscan posicionarse dentro del resurgimiento económico del sector.

El organismo internacional iniciará ahora un proceso de evaluación competitiva y anunciará el destino anfitrión de la Cumbre Mundial 2027 durante la edición que se celebrará en Malta en octubre de este año.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.