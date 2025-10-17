Entre los mejores del mundo: nueve hoteles de Colombia cuentan con la Llave Michelin

Cannúa Lodge, ubicado en Antioquia, recibió Dos Llaves. Foto: Cortesía Secretos de Colombia - Cortesía Secretos de Colombia

En su 125 aniversario, la Guía Michelin, símbolo mundial de la excelencia gastronómica y hotelera, presentó su primera Selección Global de Llaves Michelin, una nueva distinción que reconoce a los mejores hoteles del planeta.

En esta primera edición, 2.457 hoteles de todo el mundo fueron galardonados con una, dos o tres Llaves Michelin, un nuevo referente internacional de calidad y hospitalidad. Entre ellos, nueve hoteles colombianos fueron distinguidos por ofrecer experiencias únicas y memorables, posicionando al país como un destino de hospitalidad de clase mundial.

La ceremonia de revelación tuvo lugar en el Musée des Arts Décoratifs de París (Francia), donde se celebró este hito que amplía el legado de la guía más prestigiosa del mundo, ahora con la posibilidad de reservar directamente los establecimientos premiados a través de su sitio web y aplicación móvil, con servicios de conserjería y beneficios exclusivos para los viajeros.

“A 125 años de su creación como guía para viajeros exigentes, la guía Michelin redefine una vez más la excelencia, esta vez en el mundo de la hospitalidad”, destacó Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin. Y agregó: “Las Llaves michelin distinguen a los hoteles que ofrecen estadías verdaderamente memorables, donde el diseño, el servicio y la autenticidad se combinan para crear momentos inolvidables”.

Colombia obtiene nueve Llaves Michelin

En la primera selección global, Colombia fue reconocida con nueve hoteles distinguidos, reflejando la creciente reputación del país como destino turístico de alto nivel.

Dos hoteles colombianos recibieron Dos Llaves Michelin, una distinción que señala estadías excepcionales:

Casa Pestagua (Cartagena).

Cannúa Lodge (Antioquia).

Además, siete hoteles obtuvieron Una Llave michelin, reconocimiento que resalta experiencias únicas, con carácter y servicio sobresaliente:

Hotel Casa Legado (Bogotá).

Casona del Colegio (Cartagena).

Hotel Casa San Agustín (Cartagena).

Hotel Quadrifolio (Cartagena).

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena (Cartagena).

El Cielo Hotel & Restaurant (Medellín).

Hacienda Bambusa (Armenia, Quindío).

Estos hoteles, seleccionados tras una rigurosa evaluación, destacan por su hospitalidad excepcional, diseño distintivo y conexión con el entorno local, consolidando a Colombia como un destino donde el lujo, la autenticidad y el servicio se entrelazan.

Suramérica, protagonista del nuevo estándar hotelero

En total, 84 hoteles de Suramérica recibieron Llaves Michelin, distribuidos entre Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Entre los máximos galardonados se encuentran el Hotel das Cataratas y Rosewood São Paulo (Brasil), Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia (Chile), y Las Casitas, A Belmond Hotel (Perú), todos con Tres Llaves michelin, la distinción más alta.

En Ecuador, país vecino, Mashpi Lodge y Pikaia Lodge obtuvieron Dos Llaves michelin, mientras que Casa Gangotena, Hotel del Parque y Hotel Otavalo recibieron Una Llave.

Un nuevo capítulo para los viajeros colombianos

Con la introducción de las Llaves Michelin, la reconocida guía amplía su alcance más allá de la gastronomía y ofrece una herramienta global para descubrir, explorar y reservar los mejores hoteles del mundo, todo con la garantía de calidad y neutralidad que caracteriza a la marca.

La Selección Global de Llaves Michelin 2025 ya está disponible en línea y de forma gratuita a través del sitio web y las aplicaciones oficiales de la Guía Michelin, donde los usuarios pueden consultar las reseñas de los hoteles, reservar directamente y disfrutar de beneficios exclusivos para viajeros.

