Colombia rompe récord histórico con más de 3,1 millones de turistas en 2025

El turismo receptivo en Colombia vive uno de sus mejores momentos. Entre enero y agosto de 2025, el país registró la llegada de 3.137.210 visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos y competitivos de la región.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y ProColombia, la llegada de viajeros internacionales creció 5,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Aunque el porcentaje de incremento es moderado respecto a años previos, el volumen total de visitantes marca un récord histórico para el país. Este comportamiento está en línea con las proyecciones de ONU Turismo, que estiman un crecimiento global cercano al 5 % para el 2025.

“Aunque las cifras que está reportando Colombia son importantes, nos satisface ver también que quienes nos visitan están siendo embajadores de nuestros destinos y motivando a que más extranjeros nos elijan como su próximo destino. De esta forma, el turismo no solo impulsa nuestra economía, también fortalece y visibiliza nuestra identidad, cultura y biodiversidad en el exterior”, destacó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Las perspectivas para los próximos meses son igualmente positivas. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, ya se registran más de 530.000 reservas aéreas hacia Colombia, lo que representa un crecimiento del 5,2 % anual, una cifra que apunta a mantener la tendencia al alza en la llegada de visitantes internacionales.

En cuanto a los motivos de viaje, el turismo de placer continúa liderando con el 73 % de las reservas; le siguen los viajes para visitar amigos y familiares (11 %), viajes grupales (8 %) y de negocios (7 %).

“Colombia hoy es un importante destino y punto de encuentro. Estos resultados evidencian que el país mantiene un dinamismo turístico y que se proyecta como uno de los más destacados impulsores de la economía”, agregó Cortés Calle.

Con estas cifras, el turismo se consolida como uno de los principales motores del crecimiento económico nacional y una vitrina clave para la promoción de la cultura, la biodiversidad y la hospitalidad colombiana en el mundo.

