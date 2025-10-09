Cuatro hoteles de Colombia están entre los mejores de Sudamérica

W Bogotá sobresale por su enfoque de diseño contemporáneo y audaz. Foto: Cortesía W Bogotá

El W Bogotá se consolidó como uno de los grandes referentes de la hotelería de lujo en Latinoamérica al ocupar el puesto número cinco en la lista “Top 20 Hoteles de Sudamérica” de los Readers’ Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler. Con este reconocimiento, el hotel se convierte en el único hotel de Colombia dentro del top 10 del prestigioso ranking internacional.

Ubicado en el dinámico sector de Usaquén, el W Bogotá se distingue por su audaz propuesta de diseño inspirada en la leyenda de El Dorado, integrando arte, cultura y lujo en cada detalle. Desde su apertura, el hotel ha destacado por su estética contemporánea, su energía vibrante y su apuesta gastronómica de vanguardia, con el restaurante Jairo como protagonista de una experiencia culinaria basada en ingredientes locales.

“Ser reconocidos como el hotel número 5 en Sudamérica por los lectores de Condé Nast Traveler es un logro que nos llena de orgullo y gratitud. Este reconocimiento refleja la dedicación de un equipo apasionado que trabaja por ofrecer experiencias únicas, auténticas y alineadas con el estilo sofisticado y disruptivo de W”, afirmó André Aparício, gerente general del W Bogotá. “Además, confirma que Bogotá se consolida como un destino apreciado a nivel internacional por su oferta de alta gama”, añadió.

El W Bogotá combina innovación tecnológica, diseño y calidez humana. Entre sus espacios sobresale un mural del colectivo Vértigo Graffiti, que narra la historia de la princesa Bachué, símbolo de la conexión entre la herencia cultural y la modernidad del hotel.

Con este galardón, el W Bogotá reafirma su posición como ícono de la hospitalidad de lujo en el país, y como una de las principales cartas de presentación de la capital ante los viajeros más exigentes del mundo.

Otros tres hoteles sobresalieron en el top 20

En la misma edición de los Readers’ Choice Awards 2025, Casa Carolina Hotel, Sofitel Legend Santa Clara, en Cartagena; y Sofitel Bogotá Victoria Regia se destacaron dentro del top 20 de los mejores hoteles de Sudamérica.

“En Casa Carolina, el verdadero bienestar comienza desde dentro. Desde las suaves curvas de nuestros espacios hasta los restaurantes que ofrecen una cocina consciente, salas para practicar ejercicios físicos y mentales, rituales de spa holísticos y un bar en la azotea donde los cócteles brillan bajo las estrellas, celebramos la riqueza de la tierra y la gente de Colombia. Cada detalle está diseñado para nutrir el alma, creando una experiencia armoniosa y rejuvenecedora”, aseguran desde el hotel que quedó en la posición número 11.

Mientras tanto, el Sofitel Legend Santa Clara celebra su noveno año consecutivo en la lista, consolidándose como uno de los hoteles más reconocidos del Caribe colombiano. Su arquitectura —que fusiona elementos coloniales y republicanos con el diseño contemporáneo— y su propuesta gastronómica en los restaurantes 1621 y El Jardín, fueron aspectos ampliamente valorados por los lectores.

“Este reconocimiento refleja la pasión y dedicación de nuestros embajadores, quienes hacen posible que cada estancia sea una experiencia única y llena de autenticidad”, señaló Jean-Christophe Martinez, gerente general del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

Por su parte, el Sofitel Bogotá Victoria Regia fue elogiado por su lujo contemporáneo, su servicio personalizado y su ubicación privilegiada en la Zona Rosa de la capital, cerca de las principales tiendas de diseño, restaurantes y galerías.

“Es un honor estar en esta prestigiosa lista que celebra la excelencia hotelera en el mundo. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con un servicio auténtico y cálido, inspirado en el arte de vivir francés y en la energía vibrante de Bogotá”, destacó Nicolás Heftre, gerente general del Sofitel Bogotá Victoria Regia.

Vale la pena resaltar que los Readers’ Choice Awards son uno de los reconocimientos más antiguos y prestigiosos de la industria de los viajes. En esta edición, más de 750.000 lectores de Condé Nast Traveler calificaron sus experiencias en hoteles, resorts, ciudades, aerolíneas y otros destinos del mundo, consolidando a Colombia como un destino de lujo en ascenso en el mapa del turismo internacional.

Aquí puede conocer el listado completo.

