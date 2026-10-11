Guía para descubrir Las Bahamas en pareja, playas rosadas y naturaleza

Su diversidad geográfica permite combinar diferentes ambientes en un mismo recorrido, desde playas de arena rosada hasta refugios naturales y pueblos costeros. Foto: Andre John Edwin Musgrove

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Un viaje por Las Bahamas puede comenzar en Nassau, la puerta de entrada al archipiélago, y continuar hacia las Out Islands, donde las playas menos concurridas, los paisajes naturales y las actividades en el mar permiten descubrir otra faceta del destino. Más que seguir un itinerario lleno de paradas, la propuesta es elegir experiencias según los intereses de cada viajero: navegar, bucear, probar la gastronomía local o reservar tiempo para disfrutar del entorno sin afanes.

El atractivo de este destino caribeño también se refleja en los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler, en los que Las Bahamas ocuparon el puesto 15 entre las 20 mejores islas del Caribe y el Atlántico. Su diversidad geográfica permite combinar diferentes ambientes en un mismo recorrido, desde playas de arena rosada hasta refugios naturales y pueblos costeros.

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Para quienes buscan una experiencia romántica, estas son algunas de las islas y actividades que pueden formar parte de una ruta por el archipiélago.

Eleuthera y Harbour Island: dos islas, dos formas de viajar

Separadas por un trayecto de ferry de aproximadamente cinco minutos, Eleuthera y Harbour Island permiten combinar naturaleza, exploración y descanso en un mismo itinerario. Aunque están muy cerca, cada una tiene una personalidad propia.

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Eleuthera se caracteriza por sus cerca de 340 kilómetros de costa, sus pequeñas comunidades y sus paisajes naturales. Uno de los lugares que vale la pena visitar es el Glass Window Bridge, donde el azul profundo del océano Atlántico contrasta con las aguas turquesas de la Gran Bahía de Eleuthera.

La isla también cuenta con playas menos conocidas, piscinas naturales y oportunidades para explorar en bote los islotes y bancos de arena de los alrededores. Para quienes disfrutan descubrir lugares durante el recorrido, el trayecto entre una parada y otra puede convertirse en parte de la experiencia.

A poca distancia, Harbour Island propone un ambiente diferente. La isla se puede recorrer en carrito de golf, una alternativa para conocer las calles de Dunmore Town, sus restaurantes y su arquitectura de influencia de Nueva Inglaterra. Su principal atractivo es Pink Sand Beach, una extensa playa de arena rosada que se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de Las Bahamas.

La cercanía entre ambos destinos permite alternar jornadas de exploración y contacto con la naturaleza con otras dedicadas a disfrutar de la playa y recorrer el pueblo sin un horario definido.

Exumas: navegar entre aguas cristalinas

En Exumas, el mar ocupa un lugar central en la experiencia. Este conjunto de islas e islotes se presta para organizar recorridos en bote, practicar esnórquel y descubrir bancos de arena que aparecen en medio de aguas transparentes.

Los paisajes ofrecen espacios apartados para compartir un picnic, darse un baño o disfrutar de unas horas lejos de las zonas más concurridas. En este caso, navegar no es solamente una forma de llegar a un lugar: también hace parte del atractivo del viaje.

La variedad de islotes permite adaptar los recorridos a diferentes intereses, desde pasar el día en el agua y explorar el entorno marino hasta alternar las actividades con momentos de descanso.

La posibilidad de ajustar el viaje a los intereses de cada visitante es uno de los principales atractivos de Las Bahamas. Foto: Cortesía

Ábaco: una ruta para los amantes de la navegación

Quienes disfrutan de los viajes en barco pueden encontrar en Ábaco una alternativa para explorar otra faceta del archipiélago. El destino es popular entre los navegantes y permite recorrer sus aguas y acercarse a poblaciones costeras que conservan su propio carácter.

Uno de los lugares destacados es Hope Town, donde se encuentra el faro de Elbow Reef, reconocible por sus franjas de colores. Su presencia se ha convertido en un punto de referencia local y en una parada para quienes recorren esta zona de Las Bahamas.

La navegación permite conocer diferentes rincones de la región y construir un itinerario en el que las paradas, los paisajes y el tiempo en el agua tengan tanto protagonismo como el destino final.

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Cat Island: contemplar el paisaje desde las alturas

En Cat Island, el recorrido puede incluir una visita al Mount Alvernia Hermitage, considerado el punto más alto de Las Bahamas. Desde allí es posible contemplar el paisaje de la isla y el mar que la rodea.

Esta experiencia ofrece una perspectiva distinta del archipiélago, más allá de sus playas. Para quienes desean alternar los días junto al agua con recorridos terrestres, el lugar es una oportunidad para apreciar el entorno y conocer otro de los paisajes que componen la diversidad de las islas.

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El archipiélago ofrece escenarios para construir una experiencia a la medida de cada viajero. Foto: Cortesía

El lujo de viajar sin afanes

Aunque cada isla ofrece experiencias diferentes, la posibilidad de ajustar el viaje a los intereses de cada visitante es uno de los principales atractivos de Las Bahamas. No es necesario concentrar todas las actividades en pocos días: elegir algunas experiencias, dejar espacios libres y permitir que el recorrido tome su propio ritmo también hace parte de la propuesta.

Este enfoque se relaciona con el concepto de Barefoot Luxury o lujo descalzo, una forma de entender la hospitalidad que combina comodidad y elegancia con una conexión más espontánea con el entorno. En Las Bahamas, puede traducirse en caminar por una playa de arena rosada, navegar entre islotes, descubrir un pueblo costero o simplemente dedicar una tarde al mar.

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Más que un itinerario romántico predeterminado, el archipiélago ofrece escenarios para construir una experiencia a la medida de cada viajero. La naturaleza de Eleuthera, las playas de Harbour Island, los recorridos marítimos de Exumas y Ábaco, y los paisajes de Cat Island permiten diseñar una ruta en la que compartir el tiempo sea tan importante como los lugares visitados.

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