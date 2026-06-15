Habrá festival nocturno de linternas voladoras en Tocaima: ¿Cuándo y cómo asistir?

El evento reunirá a visitantes en torno a actividades culturales, gastronomía y espectáculos de iluminación./ Foto de referencia. Foto: Pixabay

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Tocaima, uno de los municipios y destinos turísticos más visitados de Cundinamarca, se prepara para recibir una nueva edición del Festival de Linternas, un evento nocturno con iluminación, actividades culturales y una experiencia al aire libre para residentes y visitantes.

De acuerdo con información divulgada por la organización Festivales y alojamientos Col (TikTok @festivales.co), la nueva edición del festival de linternas se llevará a cabo el próximo 25 de julio en un centro vacacional privado ubicado en el municipio.

Según los organizadores, la actividad girará en torno al lanzamiento y exhibición de linternas, además de espacios para compartir en familia o en pareja en un ambiente iluminado por cientos de puntos de luz.

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La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente a quienes visitan este municipio de clima cálido, ubicado a aproximadamente a dos horas de Bogotá. Además de las actividades relacionadas con las linternas, el evento incluiría espacios para la gastronomía y otras propuestas recreativas dentro de las instalaciones del complejo turístico donde se desarrollará la jornada.

Uno de los aspectos destacados por los organizadores es el uso de materiales considerados amigables con el medio ambiente. Según la información compartida por la organización, los globos utilizados durante el festival son biodegradables y están elaborados con papel de arroz.

Los responsables del evento también señalaron que como las actividades se llevarán a cabo dentro de una propiedad privada, los residuos generados durante la jornada serán recolectados posteriormente. Asimismo, indicaron que parte de estos materiales serán destinados a procesos de reciclaje.

Aunque los festivales de linternas suelen asociarse a celebraciones tradicionales en distintos países del mundo, este tipo de encuentros han ganado popularidad en Colombia como una alternativa turística y cultural que combina espectáculos visuales, fotografía, entretenimiento y actividades para diferentes públicos.

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Los organizadores informaron que el valor de la entrada para la edición de este año será de COP 100.000 por persona.

Quienes estén interesados en asistir pueden solicitar información adicional, consultar detalles sobre la programación o conocer aspectos logísticos relacionados con el evento a través de la línea 312 301 3357, número suministrado por la organización.

Antes de planear el viaje, se recomienda verificar directamente con los organizadores la programación definitiva, horarios de ingreso y demás condiciones de participación.

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