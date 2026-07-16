Habrá más vuelos entre Madrid y Nueva York por la final del Mundial

Iberia reforzará su programación de vuelos con motivo de la final del Mundial. Foto: Cortesía Iberia

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Con motivo de la final del Mundial 2026, que enfrentará este domingo 19 de julio a las selecciones de España y Argentina en Nueva York, Iberia reforzará su operación aérea entre Madrid y la ciudad estadounidense con un vuelo especial y un aumento en la capacidad de varias de sus operaciones.

Además de los tres vuelos diarios que opera habitualmente entre ambas ciudades, y un cuarto servicio en código compartido con American Airlines, la compañía incorporará un vuelo especial de ida y vuelta el mismo domingo.

La operación será realizada con un Airbus A321XLR y permitirá que los aficionados viajen a primera hora de la mañana para asistir al partido y regresen a Madrid una vez finalizado el encuentro.

Como parte del refuerzo, Iberia también incrementará la capacidad de los vuelos programados para el sábado 18 y el domingo 19 de julio. Las operaciones que normalmente se realizan con un Airbus A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, serán sustituidas por un Airbus A330, que ofrece 292 plazas.

Con estas medidas, la aerolínea busca responder al aumento de la demanda de viajeros que asistirán al partido decisivo del Mundial, uno de los eventos deportivos con mayor movilización internacional del año.

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