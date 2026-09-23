¿Visita Orlando? Halloween Horror Nights cumple 35 años de terror

Halloween Horror Nights transforma Universal Studios Florida en un escenario de terror durante la noche. / NBCUniversal

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Bienvenidos a la casa del príncipe de las tinieblas. Y allí, la neblina. El humo. Al principio se ve poco. Pero se escucha mucho. El ruido es estruendoso. Suenan clásicos de los setenta. También, algunos de los ochenta. El bajo, la batería y, claro, las guitarras. Los solos. Los riffs. Porque la banda sonora del hogar del príncipe de las tinieblas incluye las obras de algunos de los guitarristas más grandes de la historia del heavy metal. Suena “Crazy Train”. Suena “Bark at the Moon”.

Al adentrarse, llegan los gritos. Hombres lobo salen de las esquinas. Esqueletos se asoman rápidamente en cada rincón. La música continúa. Cuando suena “Crazy Train”, el maquinista se asoma violentamente desde una ventana. Cuando suena “Bark at the Moon”, hombres lobo aterran a los visitantes. Al final —y sin más “spoiler”—, Ozzy Osbourne sonríe desde su trono. Su hogar, el terror y la música son su reino. Se despide de los visitantes. La noche sigue.

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Cuando cae la noche en Universal Studios Florida, el parque se transforma. El terror se asoma en cada esquina. Del 28 de agosto al 1 de noviembre se celebra Universal Halloween Horror Nights (HHN) y, con este evento, llegan las casas embrujadas, las zonas de miedo, los espectáculos temáticos y, sí, el terror.

En 2026 se celebran los 35 años de Halloween Horror Nights y, como parte de la celebración, la organización preparó el parque con nuevas atracciones inspiradas en músicos e íconos de la cultura popular, como Ozzy Osbourne; películas como la ganadora de cuatro premios Óscar, “Sinners”; y producciones que hoy pueden llamarse clásicos del cine de terror, como “Hellraiser”.

Universal Halloween Horror Nights

En total son diez casas embrujadas. Además de las ya mencionadas, entre las novedades se encuentra una inspirada en la quinta y última temporada de “Stranger Things”. En esta experiencia, el parque preparó un espacio que sumerge a los visitantes en la ciudad de Hawkins, donde se hace cada vez más delgada la línea entre la realidad y lo sobrenatural.

A esto se suma “Evil Dead Burn”, una experiencia en la que hay demonios, posesiones y mucha adrenalina y que Universal preparó como homenaje a uno de los clásicos del horror: “Evil Dead”.

Asimismo, Universal Halloween Horror Nights invita a los asistentes a presenciar una verdadera invasión alienígena con “Invasion: Alien Abduction”. En este lugar ocurren secuestros —ficticios, por supuesto— dentro de una casa ubicada en una remota zona rural de Estados Unidos.

Además, con “Madlands: Caged Cannibals”, la organización del evento creó una de sus propuestas más gráficas: como indica su nombre, allí habitan caníbales en un planeta destruido, en medio de un escenario posapocalíptico.

El parque se transforma

Este año, Universal Halloween Horror Nights también transformó sus calles para que quienes visiten el parque puedan vivir una experiencia terrorífica incluso afuera de las casas embrujadas.

Bajo el nombre de “Zonas de Miedo”, proponen experiencias callejeras como “Downtown Clowntown”. Este es, quizá, uno de los espacios que genera más reacciones —desde risas hasta sustos—, pues una tropa de payasos maniáticos se toma el parque para aterrar a quienes se crucen por su camino.

Universal Halloween Horror Nights

Algunos de los payasos de “Downtown Clowntown” hacen parte de reconocidas franquicias del terror. Entre ellas se encuentran “Killer Klowns from Outer Space” y “Art the Clown”, personaje clave de la saga de “Terrifier”. Este último es uno de los más buscados por quienes quieren tomarse alguna foto, pero también uno de los más esquivados por quienes se impresionan con su maquillaje realista y su interpretación del personaje.

En total, Universal Halloween Horror Nights ofrece cuatro zonas de miedo. A la anterior se suma “Fortnitemares”, en colaboración con el videojuego Fortnite, que da la bienvenida a “Freaky Fields”, un campo de batalla que se inspira en Halloween y propone una experiencia de emoción constante.

Para aquellas personas que ya han visitado el parque durante la temporada de Halloween y quienes se han familiarizado con los personajes que allí han tomado forma, Universal suma también “Infernal Carnival of Nightmares”. En este espacio se reúnen viejos conocidos del HHN, como Jack the Clown, Dr. Oddfellow, The Usher y The Storyteller.

Los sueños no se quedan atrás en este mundo inspirado en el terror, las fobias, la adrenalina y el horror. Con “Sideshow of Decay”, el parque propone un espacio pensado en las pesadillas y personajes de una época pasada que aterran a los caminantes.

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La transformación del parque incluye también una renovación de su famosa oferta gastronómica. Para Universal Halloween Horror Nights, el parque creó comidas y bebidas inspiradas en algunas de las casas embrujadas. Por ejemplo, el “Upside Down Chicken & Waffles”, de “Stranger Things”; “Pinhead’s Skin & Meatballs”, de “Hellraiser”; y “Annie’s Juke Joint Catfish & Grits”, de la película “Sinners”.

No hay que pasar por alto que la organización del evento creó dos espectáculos. El primero se celebra en la laguna del parque y lleva el nombre de “Stranger Things: Return to Hawkins”. Es una presentación especialmente emotiva para los seguidores de la serie de Netflix y cuenta con una iluminación especial y la banda sonora de la producción.

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Universal Halloween Horror Nights Foto: NBCUniversal

El segundo es “Nightmare Fuel: Blood Noir”, un oscuro show musical en el que sus actores realizan diferentes acrobacias extremas apenas a centímetros de los espectadores, quienes fácilmente se sumergen en una historia protagonizada por vampiros.

Terror, pero con algunas reglas

Entre las recomendaciones clave para ser parte de Universal Halloween Horror Nights se encuentra recordar que, durante toda la experiencia, los artistas e intérpretes no tendrán ningún contacto físico con los visitantes.

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Esta es una advertencia fundamental, sobre todo para las personas sensibles a las emociones que propone la temática del parque, pues, aun en la cercanía que pueden ofrecer las casas embrujadas, nunca habrá golpes ni algún acercamiento que pueda afectar a los visitantes.

De igual forma, es importante recordar que para disfrutar el parque y sus recorridos hay que caminar distancias que se cuentan en miles de pasos —según el celular o reloj inteligente que utilicen—. Así que use unos tenis cómodos y manténgase hidratado.

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Vale la pena señalar que HHN también se celebra en Universal Orlando Resort. Por eso, los hoteles de Universal adoptaron esta temática en sus instalaciones e incluso en sus bares, con cócteles creados para esta celebración.

Universal Halloween Horror Nights

Universal Halloween Horror Nights celebra sus 35 años con una de las propuestas más extensas y completas de su historia. Es una de las mayores atracciones en Florida durante la temporada de Halloween y sus semanas previas: una experiencia única en su tipo que se celebra durante unas semanas cada año.

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