¿Hasta cuándo estarán encendidos los alumbrados de Medellín en 2026?

La Navidad ya quedó atrás, pero el espíritu festivo sigue iluminando las ciudades. Y es que si bien las celebraciones terminaron, los alumbrados continúan encendidos y ofrecen una última oportunidad para recorrer las calles llenas de luz y color.

Es por esto que, si durante estas vacaciones no pudo verlas y aún tiene ese plan pendiente, aquí le contamos hasta cuándo Medellín, una de las ciudades más reconocidas por sus alumbrados, mantendrá encendida su iluminación navideña.

¿Cuándo apagan las alumbrados en Medellín?

Aunque la Navidad ya terminó, los alumbrados continúan encendidos y siguen siendo una opción para quienes desean disfrutar de este espectáculo. La iluminación permanecerá activa hasta el lunes festivo 12 de enero, todos los días entre las 6:00 p. m. y la medianoche, manteniendo el mismo horario durante toda la temporada.

Estos Alumbrados se destacan, en su versión número 57, con una propuesta que invita a recorrer Medellín a pie y a redescubrir la ciudad paso a paso. La luz se convierte nuevamente en el hilo conductor de historias compartidas, encuentros cotidianos y memorias que se construyen en el espacio público.

Y es que toda la propuesta fue concebida para que quienes la visitan vivan una experiencia cercana, pedestre y contemplativa. Por eso, el recorrido principal se extiende a lo largo de casi 1,5 kilómetros, desde el puente de Guayaquil hasta el Edificio EPM, y desarrolla una narrativa que entrelaza tres hitos: los 350 años de Medellín, los 70 años de EPM y los siete cerros tutelares que enmarcan la ciudad.

Algunos de sus recorridos más especiales son:

El corredor del río Medellín es uno de los principales escenarios del recorrido. Parques del Río y las zonas aledañas se transforman en un paseo nocturno donde la iluminación dialoga con el paisaje urbano y ofrece un ambiente propicio para caminar, observar y compartir en familia.

Otro de los puntos destacados es la avenida La Playa, que se viste con figuras tradicionales y diseños que evocan las celebraciones de fin de año.

La propuesta también se extiende a los barrios y comunas. Las 16 comunas y los cinco corregimientos cuentan con decoraciones alusivas a la Navidad, una forma de llevar la celebración a distintos territorios y reforzar el sentido de comunidad en toda Medellín.

