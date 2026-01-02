Requisitos para viajar con mascotas no convencionales desde Colombia en 2026

Un proceso bien planificado no solo evita contratiempos en aduanas o en el aeropuerto, sino que contribuye a garantizar la salud y el bienestar del animal durante todo el trayecto. Foto: Pexels

Viajar al exterior acompañado de una mascota no tradicional —como aves ornamentales, reptiles, roedores (hámsteres, cobayas), conejos u otros animales, se ha vuelto cada vez más común entre quienes comparten su vida con especies distintas de perros y gatos.

No obstante, este tipo de viajes internacionales exige una planificación y cumplimiento normativo mucho más riguroso, tanto por parte del viajero como de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, con el fin de proteger la salud animal, la biodiversidad y las exigencias legislativas de los países de destino.

Un primer aspecto clave antes de siquiera comprar el tiquete aéreo es verificar los requisitos sanitarios del país al que se desea viajar con la mascota.

A diferencia de los perros y gatos, cuya movilidad internacional está regida por la normatividad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para exportación e importación, las especies no tradicionales no cuentan con un marco de requisitos unificado en Colombia y su admisión depende de la normativa del país receptor y de los acuerdos sanitarios que este tenga vigentes.

En términos generales, el documento central para movilizar una mascota exótica al extranjero es el Certificado Veterinario Internacional (CVI).

Este certificado acredita que el animal se encuentra en buen estado de salud, libre de enfermedades transmisibles y cumple con las exigencias específicas del país destino. Su expedición es responsabilidad de un médico veterinario autorizado, y suele requerirse con varios días de antelación al viaje, pues algunos países exigen además análisis clínicos o pruebas específicas según la especie.

En muchos casos, necesitan permisos de exportación o de importación adicionales, que se gestionan ante autoridades sanitarias del país de destino o a través de plataformas oficiales (como el sistema de Trámites a Distancia en algunos países).

Esto puede llevar semanas o incluso meses de anticipación, ya que involucra la presentación de datos sobre la especie, su propósito de traslado (por ejemplo, compañerismo y no comercial), cantidad de animales y fechas estimadas de viaje.

Sin estos documentos, la mascota puede ser retenida, puesta en cuarentena, reexpedida o incluso confiscada por las autoridades del país de destino, lo que genera riesgos tanto para el animal como para el viajero.

Es importante subrayar que las aerolíneas también tienen políticas propias sobre el transporte de animales vivos, que pueden variar según la especie, tamaño y características del animal.

Algunas compañías permiten pequeños animales exóticos en la cabina o como equipaje acompañado, mientras que otras solo aceptan especies específicas o no aceptan ninguna mascota no convencional.

Por ello, además de los trámites sanitarios, el viajero debe consultar con la aerolínea con suficiente antelación para conocer las condiciones de transporte, requisitos de contenedores y posibles restricciones específicas.

Desde la perspectiva de bienestar animal, también es recomendable coordinar la logística del viaje, de manera que se minimice el estrés para la mascota.

Esto implica elegir contenedores apropiados y permitir que el animal se familiarice con ellos antes del viaje, mantener temperaturas adecuadas y cumplir con todas las recomendaciones veterinarias específicas para la especie.

En síntesis, viajar desde Colombia al exterior con una mascota no tradicional es viable, siempre que se atiendan con anticipación todos los requisitos sanitarios, normativos y logísticos que exige el país de destino y las aerolíneas.

Un proceso bien planificado no solo evita contratiempos en aduanas o en el aeropuerto, sino que contribuye a garantizar la salud y el bienestar del animal durante todo el trayecto.

Si necesita información específica para un país de destino o una especie particular, es recomendable consultar directamente con el servicio veterinario oficial del país receptor, con la aerolínea elegida y con un veterinario especializado, pues los requisitos pueden variar significativamente de una especie y destino a otro.

