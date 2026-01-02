Programación de las Fiestas de Marinilla 2026: eventos por días, invitados y más

Marinilla Foto: Antioquiaesmágica

Antioquia ofrece múltiples escenarios para celebrar el inicio de 2026, y entre ellos Marinilla se perfila como una opción ideal para quienes buscan tradición, música y ambiente festivo. Y es que el municipio se alista para una nueva edición de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, una celebración que hace parte del calendario cultural más representativo del Oriente antioqueño y que se celebrará del 8 al 12 de enero.

¿Qué podrá ver en el evento?

La programación de estas fiestas combina tradición, cultura y actividades pensadas para públicos de todas las edades. Desfiles, presentaciones artísticas, espacios gastronómicos y encuentros comunitarios hacen parte de una agenda que invita tanto a habitantes locales como a visitantes a vivir el municipio desde sus expresiones más auténticas.

Este año, el evento tendrá su foco principal en el escenario central, el cual tendrá una variada gama de géneros musicales que reflejan el carácter diverso de la celebración. Por este pasarán artistas de amplio reconocimiento como Jorge Celedón, Yeison Jiménez, Alci Acosta, Jhon Alex Castaño, Santiago Giraldo, The Latin Brothers, Los Rayos de México y Wilfer Soto, junto a otros exponentes de la música popular, vallenata y tropical, además de talento local y regional.

Otros de los eventos más esperados se encuentra la tradicional Cabalgata, que ocupa un lugar central dentro de la celebración y funciona como punto de encuentro para marinillos provenientes de distintas regiones del país, así como para amantes de los caballos. Esta actividad conserva su carácter solidario y festivo, y es uno de los símbolos más reconocidos de las fiestas.

La programación infantil tiene un lugar destacado dentro de la agenda, con un día completo dedicado a los más pequeños. Actividades recreativas, espacios culturales y propuestas pedagógicas se articulan para ofrecer experiencias que combinan diversión y aprendizaje. Por ejemplo, una actividad para la juventud es el Festival Nacional de la Trova, que contará con categorías infantil, juvenil y adulta, promoviendo la transmisión de esta tradición musical a nuevas generaciones.

En su edición conmemorativa de 25 años, la administración municipal ha reforzado los protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes. El plan integral contempla la presencia permanente del Ejército en el perímetro urbano, así como operativos especiales de la Policía y la Seccional de Carabineros, consolidando a las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre como un evento cultural organizado, seguro y abierto para propios y visitantes.

Programación

Jueves 8 de enero

8:00 p. m.: Alborada – Fiestas Populares | Salida: Iglesia Sagrado Corazón de Jesús – La Dalia

11:00 a. m.: Fogones parranderos y bienvenida de fiestas | Calle 28, frente a la Plaza de Mercado

11:00 a. m.: Son Musical – Son Parranda

3:00 p. m.: Papayera Q’Rumba

4:00 p. m.: Aramara

5:00 p. m.: Batalla de DJ’s

6:00 p. m.: Radio Hits

7:00 p. m.: Blejo

8:00 p. m.: Orions

9:00 p. m.: Fainal

10:00 p. m.: Mackie

11:30 p. m.: YED

12:20 a. m.: La Salsamentaria

1:15 a. m.: DJ Miller

Viernes 9 de enero

7:00 a. m.: En bici por Marinilla

1:00 p. m.: Cabalgata Pro Asilo

1:30 p. m.: Mares Mejía

2:00 p. m.: Parranda Stars

2:45 p. m.: La Fiera y Pulgarcito

4:30 p. m.: Festival Nacional de la Trova de Marinilla (Infantil y Juvenil)

5:30 p. m.: Festival Nacional de la Trova de Marinilla (Adultos)

7:30 p. m.: Santiago Giraldo

8:00 p. m.: Jhon Alex Castaño

10:00 p. m.: Luis Miguel Fuentes

11:30 p. m.: Luis Felipe González

Sábado 10 de enero

8:00 a. m.: Rumba aeróbica

10:00 a. m.: Arte Calle – Ser Marinillo

1:00 p. m.: Día del niño: diversión para los más pequeños

2:00 p. m.: Carlos Zambrano

2:30 p. m.: Dulce María Zuluaga

3:00 p. m.: Asalto Hip Hop

3:30 p. m.: Dúo Canela

4:00 p. m.: Salomé

4:30 p. m.: Yo me llamo “Joan Sebastián”

6:00 p. m.: Los Años Maravillosos

7:00 p. m.: Alci Acosta

9:00 p. m.: Yeison Jiménez

11:00 p. m.: Fernando González y el Combo Qué Nota

1:00 a. m.: La Escena

Sábado 10 de enero – Tarima alterna (Parque de la Familia / Fiesta al Malecón)

1:00 p. m.: Mr. KD

2:00 p. m.: Lyon

2:30 p. m.: Color Piel

3:00 p. m.: Daniel Mejía

3:40 p. m.: El Jota Music

4:20 p. m.: Teia

5:00 p. m.: Thiago ITH

5:40 p. m.: Tren Sin Frenos

6:00 p. m.: The Moments

7:00 p. m.: UR y Faraón

8:00 p. m.: Son de Arena

8:40 p. m.: Briant El Brillante

9:00 p. m.: Ezquizofrenia

10:00 p. m.: Tr3sdeCorazón

11:30 p. m.: NN Temporales

12:00 a. m.: Oliver Castrillón

12:30 a. m.: Geese MF & Amatista

1:00 a. m.: Arzax

Domingo 11 de enero

7:00 a. m.: Caminata Plogging y bienestar animal

12:00 m.: Eucaristía de colonias

1:00 p. m.: Yei Zuluaga

2:00 p. m.: Sentimiento Popular

3:00 p. m.: Los Rayos de México

4:30 p. m.: Trío Agropecuario

6:00 p. m.: Wilson Oquendo

6:30 p. m.: Wilfer Soto

8:00 p. m.: Jorge Celedón

10:00 p. m.: The Latin Brothers

12:30 a. m.: Daniel Gómez y su banda

Lunes 12 de enero

10:00 a. m.: Sonido sobre ruedas

3:00 p. m.: Stefany Giraldo

3:40 p. m.: Los Arrieros

4:40 p. m.: Alexis Rivera

5:20 p. m.: Fredy Bedoya

6:00 p. m.: Arwin Giraldo

7:00 p. m.: Joaquín Guiller

9:00 p. m.: Yimmy Sossa

Durante el día: Desfile de silletas, show de stunt y show de bicicros

