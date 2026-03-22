¿IA o planificación humana? El debate sobre cómo organizar los viajes sigue abierto

La inteligencia artificial suele emplearse como herramienta inicial para resolver dudas logísticas. Foto: Freepik

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En medio del auge de la inteligencia artificial aplicada a la planificación turística, una nueva encuesta de la plataforma de actividades y excursiones Civitatis revela que la mayoría de los viajeros aún confía más en el criterio humano que en las recomendaciones generadas por algoritmos.

El estudio concluye que el 60 % de los viajeros sigue priorizando la planificación humana y la información verificada frente a las sugerencias de herramientas de inteligencia artificial. Aunque estas tecnologías han ganado presencia como apoyo para organizar viajes, los usuarios continúan detectando errores en datos sensibles como horarios, precios y disponibilidad, aspectos clave al momento de planificar una experiencia.

La planificación tradicional sigue siendo la favorita

Según los resultados del sondeo, seis de cada diez encuestados aseguran que aún no utilizan inteligencia artificial para organizar sus viajes. El perfil de los participantes refleja además a viajeros con experiencia: más del 65 % tiene más de 46 años y realiza entre dos y cinco viajes al año.

El informe identifica dos razones principales detrás de esta preferencia:

El valor de la planificación personal: muchos viajeros afirman disfrutar diseñando sus propios itinerarios y tomando decisiones directamente.

Brecha de conocimiento: existe un grupo de usuarios que no conoce bien las aplicaciones de la IA para planificar viajes o no se siente cómodo utilizándolas.

La IA como punto de partida, pero no como decisión final

El análisis de la plataforma señala que la inteligencia artificial suele emplearse como herramienta inicial para resolver dudas logísticas, pero rara vez es la fuente definitiva de información.

Tras recibir una recomendación generada por algoritmos, los usuarios suelen verificar inmediatamente los datos en buscadores o plataformas especializadas, especialmente para confirmar horarios actualizados, disponibilidad de actividades o precios reales.

Esta verificación responde a problemas detectados por los propios viajeros: casi el 50 % de los encuestados afirma haber encontrado errores en respuestas generadas por IA, entre ellos horarios desactualizados, enlaces rotos o lugares que aparecen como abiertos cuando en realidad no lo están.

“Viajar es humano”

En este contexto, Civitatis ha lanzado su nueva campaña creativa titulada “Viajar es humano”, con la que busca destacar la importancia de la información contrastada y la curación humana en la experiencia turística.

Como parte de la campaña, la compañía recreó un destino ficticio, la Isla de San Elías, para evidenciar cómo las recomendaciones no verificadas pueden incluso sugerir lugares o actividades inexistentes.

La iniciativa también acompaña el lanzamiento de la nueva aplicación de la plataforma, diseñada para facilitar acceso a información en tiempo real y a millones de reseñas auténticas. Según la empresa, estas son precisamente las funcionalidades más valoradas por los viajeros al momento de elegir una herramienta digital para organizar sus experiencias.

Con esta estrategia, la compañía busca reforzar su apuesta por lo que denomina “Perfect Memories”, una propuesta centrada en combinar tecnología con validación humana para garantizar la fiabilidad de la información en el sector turístico.

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