Isla Margarita, también conocida como la Perla del Caribe Foto: Cortesía Alejandro Venegas - @venegasfoto

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Hay viajes que comienzan mucho antes de que el avión despegue. En Isla Margarita, algunos de esos viajes empiezan con la nostalgia de quienes llevan años lejos de casa. Otros, con la curiosidad de quienes escucharon hablar de sus playas y quieren conocerlas por primera vez. En el primer vuelo de Copa Airlines hacia este destino venezolano, después de casi dos décadas, la alegría de volver se mezcla con la emoción de descubrir lo que permanece y lo que ha cambiado. Porque volar también es acercar historias, recuperar vínculos y abrir caminos que parecían distantes.

Desde el aire, el Caribe anuncia la llegada a una isla donde el sol acompaña buena parte del año y el mar parece extenderse sin límites. Isla Margarita hoy tiene 64 playas, cerca de 400.000 habitantes y una geografía que cambia de un extremo a otro. Hay bahías de aguas tranquilas, costas abiertas al viento, salares, y pueblos donde la vida transcurre al ritmo de las conversaciones en la calle. Porque el “cantar” del margariteño es un idioma distinto, es un “español venezolano” con un slang y una gracia que dejar ver esa vibra caribeña de Margarita.

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Pampatar: las salinas, con sus particulares tonalidades rosadas, ofrecen uno de los paisajes más llamativos de la isla Foto: Cortesía Alejandro Venegas - @venegasfoto

En noviembre y diciembre, cuando las condiciones acompañan, el kitesurf encuentra su lugar en Playa El Yaque, un atractivo que convoca a turistas y apasionados de este deporte de diferentes lados del mundo. Pero si la idea es disfrutar el día y del sol, Playa El Agua es la más nombrada, con sus casi cuatro kilómetros de extensión son el primer paso para disfrutar de Margarita. Las playas Parguito, Guacuco y Puerto Cruz, y en especial desde el club de playa Petra, son solo algunas de tantas que sus bahías abrazan el mar y se ajustan a cualquier itinerario.

En cualquier recorrido aparece también una constante: siempre hay un “pana venezolano” dispuesto a recomendar un lugar, afirmar con total convencimiento de que la arepa es venezolana o compartir algo de su tierra. Eso sí, en todas las historias hay nostalgia. Nostalgia de la vida de años pasados y nostalgia de unos tiempos antes de que “todo se jodiera”. Sin entrar en política, no tanto, el tiempo sí hizo sus estragos.

Sí, se ven edificios a medio habitar o abandonados por completo o incluso a medio construir. Pero también hay nuevos comercios, edificaciones y zonas de vivienda que crecen y hoteles que se están remodelando y transformando para asumir de nuevo ese rol de ser un foco y referente del turismo en Surámerica. Porque por allá en 2012, según cifras del entonces Ministerio de Turismo de Venezuela, Margarita registraba cerca de 3,2 millones de turistas anuales, pero hacia 2018, el flujo cayó a unos 380.000 visitantes por año, una reducción cercana al 90 %. Ya después de eso no hay cifras que soporten que el turismo se fue casi del todo. Pero se fue.

La isla hoy tiene muchas caras y cada una parece guardar una historia distinta. En Pampatar, las salinas y ese color rosa dibujan un paisaje que contrasta con el azul del mar. En los mercados y restaurantes, el ají margariteño, el tomate y el papelón hablan de una cocina que conserva los sabores insulares. Al igual que restaurantes como Maroush, y su oferta árabe, o Portarrosa y su vibra italina. En sus calles, entre hoteles que vuelven a abrir sus puertas y otros que comienzan a recibir inversiones, se percibe el movimiento de un destino que intenta recuperar parte de su antiguo esplendor. Porque sí, existen muchísimos colombianos que en su niñez o cuando comenzaron a ser adultos fueron, visitaron o anhelaron viajar a Isla Margarita.

Durante años, Margarita fue uno de los nombres más reconocidos del turismo venezolano. La llamaban la Perla del Caribe y, para muchos, era un destino ideal de mar, playa y encuentros familiares. Porque sí, son muchos los colombianos que tuvieron en el pasado, casa, amigos, familia o una vida en Venezuela. Lazos y afectos que nos volvieron pueblos cercanos.

Después llegaron tiempos difíciles, marcados por la incertidumbre y la distancia. Algunos visitantes dejaron de viajar y muchos venezolanos se marcharon. Sin embargo, la isla nunca dejó de estar ahí. Sus playas siguieron recibiendo el sol, sus pueblos conservaron sus costumbres y quienes permanecieron encontraron maneras de mantener vivo el vínculo con su tierra.

Hoy, ese vínculo comienza a encontrar nuevas formas de acercarse. La inversión en algunos hoteles, como el Hotel Tibisay, y la llegada de personas de otros lugares que deciden establecerse en la isla, son señales de un movimiento que empieza a tomar forma. Pero impulsar un destino cuando la confianza se ha debilitado es una tarea que va más allá de recuperar habitaciones, abrir restaurantes o sumar vuelos. También implica volver a despertar el deseo de viajar, de conocer y de regresar. Por eso, una conexión aérea puede representar mucho más que un trayecto entre dos ciudades: puede ser la oportunidad de que una historia vuelva a ponerse en movimiento. A partir de este jueves 26 de noviembre Copa Airlines tendrá tres frecuencias semanales entre Ciudad de Panamá y Porlamar.

Un paraíso llamado Los Roques

Desde Margarita, el viaje puede continuar hacia Los Roques, otro de los paisajes que hacen parte de la riqueza natural de Venezuela. El archipiélago reúne cientos de bancos de arena, aguas transparentes y una biodiversidad que exige especial cuidado. Es un territorio frágil, donde las restricciones a la pesca y las medidas de conservación recuerdan que la belleza de estos lugares también depende de su protección. Conocerlo implica comprender que el Caribe no es solamente un paisaje para contemplar, sino un ecosistema que necesita mantenerse vivo.

Pero en palabras más sencillas. Los Roques son un paraíso para descubrir y ver. No hay fotos que le hagan justicia al color turquesa de sus aguas o el blanco de sus playas. No las hay. Los planes hacia Los Roques pueden costar entre 600 y 800 dólares por persona, según los servicios incluidos, una cifra que convierte la visita en una experiencia que requiere planificación. Aun así, su cercanía con Margarita amplía las posibilidades de quienes llegan a la isla y quieren descubrir otros rostros del Caribe venezolano. La mejor forma es en un vuelo chárter como el que ofrece Sundance airlines. Entre Margarita y Los Roques hay solo 45 minutos de trayecto. Hay hotelería boutique que ofrece habitaciones para el viajero de alto gasto, aunque también hay hostales para los más aventureros.

No hay fotos que le hagan justicia al color turquesa de sus aguas o el blanco de sus playas. Foto: Cortesía Alejandro Venegas - @venegasfoto

Porque una isla no se construye solamente con sus paisajes, sino con las personas que la habitan, con quienes la recuerdan desde lejos y aún más con quienes deciden descubrirla. La nueva conexión de Copa con Margarita llega con esa posibilidad. Para algunos será el comienzo de unas vacaciones; para otros, el regreso a un lugar que sigue ocupando un espacio en su memoria. Habrá quienes vuelvan a caminar por las playas de su infancia, quienes busquen a familiares que no ven desde hace años y quienes descubran por primera vez una isla que durante mucho tiempo fue uno de los grandes destinos del Caribe.

Quizá estas aguas guarden todavía el secreto de la perfección que tantos encontraron en ellas. Quizá, con cada nuevo vuelo, regresen también algunas de las historias que parecían haberse quedado atrás. La esperanza es que vuelvan quienes se fueron, que puedan encontrarse quienes llevan años separados y que Isla Margarita recupere el lugar que alguna vez ocupó, el de ser toda una perla del Caribe. Porque una conexión abre una puerta y detrás de ella, en esta isla, hay mucho más que playas: hay recuerdos, afectos y una historia que todavía tiene mucho por contar. ¿Vale la pena ir? La vale toda.

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