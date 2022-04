“Jo&Joe será una apuesta por ser un espacio de diversión comunal en Medellín”

Una nueva apuesta en cuestión de experiencia es lo que Accor viene presentado al país, no solo lo fue con el lanzamiento del Sofitel Barú, un resort de lujo en Cartagena, sino ahora Colombia contará con un lugar enfocado netamente en las experiencias y el estilo de vida. Con las últimas novedades del operador hotelero francés, un balance de los meses de pandemia y las posibilidades de crecimiento para el turismo en Colombia, El Espectador habló con Thomas Dubaere, CEO de Accor para Suramérica, quien desde Brasil explica cómo el segmento de lifestyle será uno de los de mayor crecimiento en la industria hotelera.

¿Cómo va la reactivación de los hoteles de Accor en la región y en Colombia?

Es verdad que nuestra industria tuvo un choque muy grande. Tenemos más de cinco mil hoteles distribuidos en más de cien países, infelizmente tuvimos que cerrar el 80 % de los estos durante algunos meses. Desde septiembre de 2021 a hoy, ya estamos al 85 % de los hoteles en el mundo abiertos. Tristemente, algunos que están cerrados son en esta zona de Ucrania, que nada tienen que ver con la pandemia. En América del Sur, apenas unos tres están cerrados por renovaciones. En los últimos cuatro meses, gracias a la vacunación, hemos visto una recuperación asombrosa. Lo único que nos falta un poco son los grandes eventos deportivos, culturales y musicales. Este año tiene que ser el año en el que vamos a recuperar. Esperamos los primeros meses de 2023 estar al mismo nivel que en 2019. Otro punto importante que ahora afecta es la inflación, y eso va a impactar en nuestra industria. Por ejemplo, en Colombia, que es un país con un segmento de ocio muy importante, con un mercado 80 % regional y un 20 % internacional, este último ha sido el más difícil de recuperar con tantas restricciones. Aunque si comparamos el número de pasajeros de 2019 con lo que hoy tiene el país, ya está a 80 % de los viajeros comparados con ese año. No son más que indicadores positivos. Nuestras estimaciones dicen que Colombia tendrá 3,8 millones de pasajeros este 2022.

¿Qué han tenido en cuenta para las nuevas aperturas de Accor en Colombia?

Tenemos unas 18 marcas diferentes en América del Sur, de las más de cuarenta que existen a nivel mundial, todas en diferentes segmentos. Durante esta pandemia teníamos la posibilidad de trabajar en otros segmentos, y ahí nos dimos cuenta que el segmento de lifestyle va a crecer muy rápido en los próximos años, en el que se combina la vida social, de encontrar la gente, mezclar el ocio con los negocios. Esta nueva apuesta va a tener un espacio en el que la diversión sea algo comunal, al igual que los restaurantes, bares, animación, fitness, todo esto resulta siendo más importante que un hotel tradicional. La idea con el Jo&Joe que estrenaremos en Medellín será un hostal que tendrá todo este lifestyle, y que será la primera sede en Latinoamérica junto con la que abriremos en Río de Janeiro, en Brasil.

¿Por qué escogieron Medellín?

Medellín es una ciudad que ya cuenta con estas características de lifestyle, no todas lo tienen. Es una ciudad que vive y que hemos identificado que allí existe un potencial de gente que no es que no viajen a otros lados, sino que buscan disfrutar de la ciudad en la que viven. Porque lo hemos visto durante pandemia, al no poder viajar, muchas personas están redescubriendo su ciudad. En general, en el mercado doméstico de nuestro continente existen posibilidades de que hoy una persona pueda entrar a un hotel así no tenga una habitación. La receta de un lifestyle es entregar experiencia.

¿Existen más experiencias en este segmento de hostales? ¿Cuáles serían los diferenciales?

Destacaría la diversidad del arte, desde los colores como punto de partida, en este nuevo Jo&Joe podremos sentir la cultura colombiana y, además considerarlo como un lugar para crear identidad. Se convertirá en un espacio muy latino, donde los visitantes encontrarán un lugar divertido y disruptivo, cada espacio permitirá vivir la experiencia completa de visitar Medellín, con un diseño inclusivo y con un open rooftop para todos. Cuenta con 58 habitaciones y 198 camas, es una casa abierta a lugareños y viajeros y la idea es brindar un alojamiento moderno y asequible. Un lugar en el que cualquier persona, sea o no turista, podrá tomar unas copas, comer, cocinar, relajarse, trabajar, explorar la ciudad y dormir. Un espacio como Jo&Joe está pensado para transmitir las experiencias, la música y la cultura de la ciudad, como lo hace el de París, Río o Viena, y ahora lo hará en el de Medellín.

¿Qué creen que debería gestionar el Gobierno de Colombia para fortalecer el turismo en el país?

En general, y no solo con Colombia, como gremio debemos trabajar tres puntos con los gobiernos. Con la inflación, todos los costos van a subir. Lo que nosotros intentamos hacer como industria es buscar posibilidades de disminuir las tasas de interés; no es algo fácil. Lo segundo es cómo poder invertir en el futuro para hacer parte de la publicidad del país o de una ciudad en particular, ya sea para eventos corporativos, culturales o de negocios, poder ser parte de la imagen de un país. Y lo último, que junto a los gobiernos, como con Colombia, es un desafío que antes de la pandemia jamás hubiésemos imaginado, y es el de encontrar los talentos, los colaboradores que regresan a trabajar en los hoteles, porque una buena parte hoy ha encontrado otros trabajos. Hoy es claro que los hoteles no hemos conseguido el número suficiente de trabajadores y esto se puede planear junto a los gobiernos para invertir en los talentos del futuro. Una pandemia nos debe servir como un lugar de oportunidades. Finalmente, después de dos años, creo poder decir que la pandemia está detrás de nosotros y tenemos que ir en frente.