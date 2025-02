Kennedy Space Center: nuevas atracciones y eventos espaciales imperdibles en 2025

Kennedy Space Center Visitor Complex. Foto: Cortesía

El Kennedy Space Center Visitor Complex, situado a poca distancia de Orlando, está listo para llevar a sus visitantes más cerca del espacio que nunca antes. Este icónico destino comparte una serie de experiencias innovadoras, eventos destacados y ofertas exclusivas diseñadas para inspirar y maravillar a los amantes del espacio de todas las edades.

The Gantry at LC-39: Una ventana al espacio

En el primer trimestre de 2025, abrirá sus puertas The Gantry at LC-39, una atracción interactiva que ofrece vistas panorámicas de 360° de las plataformas de lanzamiento activas y del puerto espacial de la NASA.

Entre sus exhibiciones destaca el Earth Information Center, que permite explorar el impacto de la tecnología espacial en el planeta. Además, el Rocket Build Interactive ofrece la oportunidad de diseñar y lanzar cohetes virtuales. Los visitantes también podrán disfrutar de una simulación de prueba de fuego, una zona interactiva de observación de lanzamientos y un jardín con esculturas colgantes inspiradas en la fauna local.

Un récord de lanzamientos espaciales

Con más de 80 lanzamientos en 2024 y más de 100 programados para 2025, los visitantes tienen la oportunidad de presenciar estos eventos desde ubicaciones privilegiadas como LC-39. Además, se ofrecerán paquetes exclusivos con vistas óptimas para quienes deseen vivir una experiencia inigualable.

Aquí puede encontrar más información sobre los próximos lanzamientos.

Auténtica experiencia espacial

A diferencia de otras atracciones, el complejo ofrece una experiencia basada en la realidad. Allí los visitantes conocerán a astronautas veteranos en “Chat With An Astronaut”, donde pueden participar en una sesión privada de preguntas y respuestas. También se ofrecen sesiones de firma de autógrafos en The Space Shop y Shuttle Express. Durante el “Encuentro con astronautas” en el Universe Theater, se presentan historias espaciales en vivo con sesiones interactivas.

El complejo exhibe artefactos históricos y modernos, como la nave espacial Orion Exploration Flight Test-1, el SpaceX Cargo Dragon COTS-2 y el propulsor del cohete Falcon 9 en Gateway: The Deep Space Launch Complex. También destacan el Transbordador Espacial Atlantis, el cohete Saturno V, la cápsula del Apolo 14 y el icónico Rocket Garden.

Los trajes espaciales también forman parte de la experiencia, como el traje cubierto de polvo lunar de Alan Shepard y el de Michael López-Alegría, utilizado en la misión Axiom Mission 1.

Un complejo sin dinero en efectivo

A partir del 6 de enero de 2025, el Kennedy Space Center Visitor Complex está operando exclusivamente sin efectivo. Los visitantes podrán utilizar tarjetas de crédito, débito o Apple Pay. Para quienes solo lleven dinero en efectivo, el complejo ofrece la opción de convertirlo en una tarjeta de débito Visa prepagada en los quioscos Cash-to-Card, ubicados estratégicamente en el recinto. Esta transición busca agilizar los pagos, incrementar la seguridad y mejorar la comodidad de la experiencia.

El Kennedy Space Center Visitor Complex sigue siendo un destino imperdible para quienes sueñan con explorar el espacio. Con nuevas atracciones, encuentros con astronautas y la posibilidad de presenciar lanzamientos en vivo, esta experiencia promete inspirar y emocionar a visitantes de todas las edades.

