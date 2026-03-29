Kissimmee fortalece su oferta turística con nuevas experiencias y alojamientos

Pirate River Quest, en Legoland, Florida. Foto: Cortesía Experience Kissimmee

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Ubicada estratégicamente en el corazón del estado de Florida y a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), Kissimmee se consolida como uno de los destinos turísticos más versátiles de Estados Unidos. Con una población estimada de 84.756 habitantes en 2024 y una temperatura promedio anual de 21,5 °C, la ciudad combina clima favorable, conectividad y una amplia oferta de entretenimiento para todo tipo de viajeros.

Conocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, Kissimmee dispone de más de 70.000 opciones de alojamiento, incluyendo hoteles, resorts de lujo y más de 30.000 casas vacacionales. Estas propiedades, que van desde condominios familiares hasta mansiones de 15 habitaciones, han redefinido la experiencia turística al ofrecer privacidad, confort y servicios personalizados, especialmente atractivos para familias latinoamericanas.

Un destino que trasciende los parques

Si bien Kissimmee es reconocida como la puerta de entrada a los parques temáticos más famosos del mundo —como Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando y LEGOLAND Florida—, su propuesta turística va mucho más allá.

El destino apuesta por diversificar su oferta con experiencias de ecoturismo en la cabecera de los Everglades, donde los visitantes pueden disfrutar de paseos en hidrodeslizador, ciclismo, avistamiento de aves y otras actividades al aire libre que permiten reconectar con la naturaleza.

Este año, el destino presenta importantes novedades que fortalecen la oferta de entretenimiento en la Florida Central. Entre ellas destaca el regreso de Blue Man Group con un espectáculo renovado en ICON Park a partir del 1 de mayo, prometiendo una experiencia multisensorial con tecnología de vanguardia.

Por su parte, Walt Disney World introduce actualizaciones en atracciones icónicas como Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin y Big Thunder Mountain Railroad, además de una nueva misión en Millennium Falcon: Smugglers Run, inspirada en The Mandalorian.

En el ámbito gastronómico, eventos como el Seven Seas Food Festival en SeaWorld Orlando reúnen más de 200 sabores internacionales, mientras que Universal Orlando Resort continúa apostando por experiencias inmersivas como el Mardi Gras International Flavors of Carnaval.

Cultura, gastronomía y eventos para todos

Kissimmee también destaca por su vibrante agenda cultural y gastronómica. Con una población en la que más del 55 % es latina o hispana, la ciudad ha impulsado iniciativas como el Latin Culinary Trail, una ruta que reúne restaurantes familiares, cafés y food trucks que reflejan la diversidad cultural de la región.

Eventos como la Weekend Wellness Series en Promenade at Sunset Walk, las presentaciones del Orlando Ballet y la programación del Orlando Family Stage amplían la oferta de entretenimiento más allá de los parques.

Nuevos desarrollos hoteleros y turísticos

El crecimiento de Kissimmee también se refleja en ambiciosos proyectos de infraestructura turística. Entre ellos destacan:

Everest Place en Nickelodeon Hotels & Resorts Orlando, que ofrecerá experiencias inmersivas para familias con parque acuático y entretenimiento temático.

Mysk by Shaza, un hotel lifestyle de lujo con inspiración en la hospitalidad árabe.

Kompose Boutique Resort, recientemente inaugurado, enfocado en el bienestar y la comodidad.

Ovation Entertainment District, un megaproyecto con espacios comerciales, culturales y hoteleros.

Durante el USA Travel Week, celebrado recientemente en Río de Janeiro, Brasil, Karen Schlicht, gerente de Relaciones Públicas de Experience Kissimmee, destacó la importancia de educar al viajero sobre el verdadero valor de las casas vacacionales, más allá de la idea tradicional de alojamiento.

“Muchas personas piensan que es solo una casa, pero en realidad están dentro de resorts con servicios de concierge, piscinas adicionales, parques acuáticos, golf privado y experiencias completamente personalizadas”, explicó.

Asimismo, señaló que este modelo responde especialmente a las necesidades de las familias: “Permite tener privacidad, pero también compartir espacios y momentos en grupo, lo que hace la experiencia mucho más completa”.

Casas vacacionales: el nuevo estándar del turismo familiar

Para el viajero colombiano, cada vez más interesado en experiencias personalizadas, las casas vacacionales representan una alternativa ideal. Entre sus principales ventajas destacan:

Mayor espacio, privacidad y comodidad

Cercanía a los parques temáticos

Ahorro para grupos y familias

Piscinas privadas y amenidades exclusivas

Experiencias personalizadas como chef privado o decoración temática

Además, muchas propiedades están ubicadas en complejos con servicios tipo resort, lo que permite combinar independencia con acceso a entretenimiento de alto nivel.

Un destino en constante evolución

Kissimmee continúa posicionándose como un destino integral que combina entretenimiento, naturaleza, cultura y hospitalidad. Su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del turismo —especialmente aquellas centradas en la personalización y la experiencia familiar— la convierten en una opción cada vez más atractiva para los viajeros latinoamericanos.

Más que un punto de partida hacia los parques, Kissimmee se consolida como un destino en sí mismo, donde cada visita ofrece nuevas razones para regresar.

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