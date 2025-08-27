No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La agente de viajes que cumple los caprichos de los ultrarricos

Olivia Ferney podría ser la encarnación de la máxima de que el cliente siempre tiene razón. No importa lo peculiar que sea la exigencia, ella está allí para complacerla.

Guy Trebay | The New York Times
27 de agosto de 2025 - 12:30 a. m.
Olivia Ferney es facilitadora para las personas que pagan entre 2500 y 8500 dólares al mes por servicios que van más allá de lo esperado. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Luke MacGregor

La clienta llamaba desde un hotel de lujo con una actualización para Olivia Ferney, una asesora de viajes que reserva viajes para los ultrarricos.

El hotel estaba a la altura de los estándares de White Lotus, dijo la clienta, pero había un problema. Los limones de las margaritas: ¿De dónde procedían exactamente?

“Ella de verdad quiere asegurarse siempre de cómo se hacen sus bebidas”, dijo Ferney. “Los limones de ciertos países le dan alergia”.

Hace unos seis meses, Ferney, de 24 años, empezó a publicar videos de sus llamadas con clientes....

