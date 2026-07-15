La paradoja de la sobreinformación: los viajeros vuelven a buscar la asesoría de un experto

La tecnología cambió la forma de viajar, pero no la necesidad de una buena asesoría. Foto: Getty Images

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Hoy es posible comparar cientos de hoteles, encontrar vuelos en cuestión de minutos e incluso pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que diseñe un itinerario. Esa facilidad para acceder a la información también ha multiplicado las opciones y, con ellas, las dudas. Ese exceso de información está provocando un fenómeno inesperado: cada vez más viajeros vuelven a buscar el acompañamiento de un asesor.

La tendencia se refleja en los datos de la industria. Según el informe Supercharging Travel: 10 Trends That Will Shape the Industry Over the Next Decade, de PhocusWire, el 33 % de los viajeros prefieren hablar con un agente de viajes antes de reservar y un 27 % adicional confía más en hacerlo a través de una agencia que directamente en una página web. En conjunto, seis de cada diez turistas siguen valorando el factor humano al momento de organizar sus vacaciones.

Para Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), este comportamiento demuestra que, pese al avance de la tecnología, la confianza sigue siendo un elemento decisivo.

“Hoy el viajero no solo necesita una reserva, sino también orientación, respaldo y soluciones rápidas ante cualquier imprevisto. Allí es donde las agencias de viajes marcan la diferencia, porque transforman información en decisiones seguras y expectativas en experiencias bien diseñadas”, afirma.

La redefinición del lujo: “No es lo mismo reservar que planear”

Ese regreso de la asesoría especializada coincide con otro cambio que viene observando la industria: la transformación del concepto de lujo. Para Sofía Minvielle, directora internacional de Fora Travel, el valor de un viaje está en la posibilidad de vivir una experiencia diseñada a la medida.

“La información y las opciones son infinitas, pero lo verdaderamente escaso es un viaje diseñado alrededor de ti. El viajero no quiere más alternativas, quiere las correctas”, explica. “El lujo dejó de ser un hotel exclusivo o un destino lejano. Ahora se mide en tiempo, acceso y significado. El verdadero lujo ya no es tener más, sino vivir mejor el tiempo que se invierte en un viaje”.

En ese contexto, la asesoría especializada adquiere un papel aún más importante. Más allá de facilitar la comparación de opciones, un asesor ayuda a diseñar un viaje acorde con el presupuesto y las necesidades de cada persona, recomienda el mejor momento para viajar y ofrece un salvavidas ante imprevistos.

“No es lo mismo reservar que planear. Cualquiera puede comprar un vuelo, pero un asesor aporta curaduría, ahorro de tiempo y la certeza de que si algo sale mal, hay alguien que lo resuelve”, señala Minvielle.

Un viajero más exigente, pero propenso a cometer errores

El cambio también se refleja en el perfil del viajero colombiano y latinoamericano. De acuerdo con la directiva, cada vez son más las personas que buscan combinar cultura, gastronomía, naturaleza y bienestar en un mismo viaje, en lugar de limitarse a un destino tradicional de descanso.

Entre los destinos internacionales más demandados figuran España, Italia, Francia y Portugal. A ellos se suman Suiza, por sus paisajes, y Japón, que se ha consolidado como uno de los países con mayor crecimiento entre los viajeros de la región. Paralelamente, observa un renovado interés por recorrer Colombia mediante experiencias más auténticas y personalizadas.

Ese viajero, agrega, es más exigente. Investiga, compara y llega con mayor información, pero esa abundancia de contenido no siempre facilita la planeación. Entre los errores más frecuentes cuando se organiza un viaje sin la asesoría de un profesional menciona:

Itinerarios demasiado cargados o físicamente inviables.

Reservas en temporadas climáticas o logísticas poco convenientes.

Compra de tarifas no reembolsables sin medir riesgos.

Pérdida de beneficios exclusivos ya incluidos en las tarifas de los hoteles.

Falta de un plan de contingencia real frente a cancelaciones o emergencias.

La inteligencia artificial como aliada, no como reemplazo

En cuanto al papel de la tecnología de vanguardia, Minvielle considera que la inteligencia artificial será una herramienta de soporte para los asesores, pero nunca su sustituta.

“La tecnología y la IA son extraordinarias para inspirar, investigar y agilizar la logística, pero no pueden replicar el criterio humano, las relaciones de confianza con los proveedores ni la capacidad de resolver un problema complejo en tiempo real”.

Esta sinergia es clave para las tendencias que hoy marcan el turismo prémium: el auge de los viajes inmersivos de larga distancia —con Japón como protagonista—, los itinerarios altamente personalizados, el crecimiento del turismo gastronómico y del enoturismo, así como el regreso de los cruceros y las expediciones de alto nivel.

Para la ejecutiva, todas estas transformaciones apuntan a una misma conclusión: los viajeros valoran cada vez más la tranquilidad y el diseño personalizado por encima de la simple acumulación de servicios.

“El verdadero lujo es viajar sin preocupaciones y regresar transformado: sentir que el tiempo estuvo bien invertido y que el viaje fue diseñado enteramente a tu medida”, concluye.

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