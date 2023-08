“La rentabilidad social y el respeto por el entorno y las comunidades es fundamental”

Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, durante del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. Foto: Cortesía Anato

“La sostenibilidad ya no debe ser un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector”, es una de las afirmaciones que Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ha mencionado constantemente. Incluso, en la actualidad, expertos del sector se refieren a la importancia al turismo regenerativo.

En este sentido, durante la versión número 27 del Congreso Nacionales de Agencias de Viajes y Turismo, que se está realizando en San Andrés, se ha hablado sobre la importancia de recuperar la conectividad de la isla.

“Esperamos que este espacio sea de importante apoyo para la recuperación que tanto necesita el destino y mejorar las cifras de turistas, pues Anato, basado en datos de Aeronáutica Civil, indican que en el mismo periodo llegaron 503.116 pasajeros en vuelos nacionales, lo que correspondió a una reducción del 36 %, si se compara con el mismo periodo de 2022, lo cual quiere decir que la isla ha dejado de recibir más de 280 mil viajeros en vuelos nacionales durante el primer semestre del año”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), organizadores del evento, en el acto de instalación.

“Y la conectividad no alcanza aun las cifras del 2022 ya que en julio de 2023 hubo una reducción del 35 % en el número de frecuencias semanales directas hacia el archipiélago, frente a las del mismo periodo en el año anterior”, añadió la dirigente gremial.

Sin embargo, también contó que se ve un repunte importante en la llegada de visitantes extranjeros, pues con base en cifras de Migración Colombia, calculan que entre enero y junio de 2023 llegaron al archipiélago 41.652 extranjeros, lo que significa un crecimiento del 23 % respecto al mismo periodo de 2022.

A este se le sumó el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins, quien dijo: “Tenemos una crisis. En San Andrés recibíamos un promedio de 37 vuelos diarios y llegamos hasta 42. Pero hoy estamos recibiendo 15. Y agregó: “El año pasado recibimos más de 1.300.000 turistas, pero ahora, con este impacto en el transporte aéreo, el número de pasajeros ha caído más del 50 %”.

👀 (Lea también: Solicitudes de San Andrés para la recuperación del turismo en la isla)

Ante esto, Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo fue enfático en decir que “Hay que entender que hay un mundo distinto, que hay un nuevo turismo que debe ser sostenible, que tenemos que respetar ese maravilloso paraíso que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no lo podemos depredar, que la importancia es pensar en el largo plazo ese modelo desarrollo sostenible”. Y agregó: “Se está trabajando en mejorar las capacidades de la economía popular, como un gran pacto nacional por el desarrollo, por la sostenibilidad del país turístico. “La rentabilidad social y el respeto por el entorno y las comunidades es fundamental. Se avanzará hacia un concepto de turismo regenerativo”.

“No es la cantidad, es la calidad. Es lo que están haciendo en Providencia. Ellos no quieren más turistas, porque no tienen la capacidad de carga. Debe haber un turismo de calidad, eso es más rentable, no llenar de turistas un lugar y que afecte la sostenibilidad de los paraísos naturales que tenemos en Colombia”, agregó Germán Umaña.

Adicionalmente, el gobernador del archipiélago pidió “la exención al impuesto al combustible, al IVA, al impuesto nacional y global, que son cargas impositivas que hacen que San Andrés sea el destino más costoso para las aerolíneas”.

Ante esto, el ministro Umaña aseguró que “hay que diseñar una política integral de turismo. Estamos analizando desde el punto de vista fiscal, económico y de incentivos. En el corto plazo tomaremos una decisión”. Y enfatizó: “Se va a dar un cupo a precios diferenciales para los combustibles, pero debemos llevar este tema al Ministerio de Minas y al de Transporte”.

👀 (Lea también: ¿Cuáles son las necesidades del sector turístico en Colombia?)

Entre tanto, Sergio París, director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, también se refirió al tema de recuperar la conectividad y dijo: “No es reemplazar, el objetivo es crecer de manera sostenible e inteligente. Tener un turismo que no sea depredador. Esa es la meta”.

“En San Andrés venimos creciendo con un turismo internacional y uno potencialmente interesante y diferente”, enfatizó Sergio París Mendoza. Y agregó: “¿Qué queremos de San Andrés? ¿Queremos que en 500 años los viajeros vengan a ver las ruinas de la isla? No es un tema de frecuencias y sillas, es un tema de oferta turística, de atractivos que hay que conservar y se sostenibilidad, que para que funcione hay que incorporar las cadenas productivas sociales y comunitarias”.

Sin embargo, Sergio París Mendoza también resaltó que “se está trabajando en la entrada de JetSmart, que va a incorporar su flota principalmente en San Andrés. La meta es que esto sea en diciembre”. Asimismo, el director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, agregó que “el aumento de operaciones de Avianca ya está concertado”. Y añadió que “Wingo está comprometido con vuelos a Barranquilla. Copa Airlines va a poner frecuencias adicionales, hoy tuve una conversación con ellos, eso implica que llegará a seis frecuencias a la semana”.

👀 (Lea también: ¿Planeando un viaje? Conozca los pueblos patrimonio de Colombia y su importancia)

Entre tanto, es una realidad que el archipiélago es un destino turístico que vale la pena visitar y ayudar a conservar.

Así lo recordó Paula Cortés Calle, quien aseguró que: “San Andrés tiene todo para ofrecer a sus visitantes nacionales e internacionales, su Reserva Mundial de la Biósfera “Seaflower”, que no solo incluye las islas y sus cayos lejanos, pues además, conforma el 10 % del Mar Caribe, con una extensión mayor a los 300 mil kilómetros cuadrados; sus ritmos como el reggae, el reggaeton, la soca, el calypso, el merengue, el vallenato y la salsa; un lugar elegido como el mejor destino de Sol y Playa en los World Travel Awards en 2014, 2015 y 2019; un imperdible para quienes buscan buceo, cultura, naturaleza y excelente gastronomía”.

“Hay mucho por hacer por este destino, y por eso creemos necesario un manejo especial para esta zona prioritaria para el país, como lo es el archipiélago. Un marco normativo que garantice una adecuada gobernanza entre el gobierno local y los ministerios, uniendo esfuerzos en pro de la protección y conservación del archipiélago”, enfatizó la dirigente gremial. Y agregó: “Sabemos que todo esto no es una tarea fácil y tampoco una responsabilidad individual del Gobierno Nacional, es un compromiso de todos velar porque el turismo en Colombia sea más competitivo y consciente”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.