La Ruta de los Parques de la Patagonia: el gran circuito de senderismo del fin del mundo

El Circuito W en Torres del Paine es una de las rutas de trekking más famosas de Chile, con aproximadamente 80 km de senderos que atraviesan valles, glaciares y lagos. Recorre los principales atractivos del parque, como el Mirador Base Torres, el Valle del Francés y el Glaciar Grey, en un trayecto. Foto: Getty Images

La Patagonia chilena alberga uno de los corredores de conservación más extensos y ambiciosos del planeta. Se trata de la Ruta de los Parques de la Patagonia, un circuito escénico de 2.800 kilómetros que conecta 17 Parques Nacionales entre Puerto Montt y Cabo de Hornos y protege 11,8 millones de hectáreas de ecosistemas prácticamente intactos.

En un territorio que concentra más del 90 % de los parques nacionales de Chile, esta ruta es un destino clave para el senderismo y el turismo de naturaleza, y se ha consolidado como un pulmón verde fundamental en la lucha contra el cambio climático. Se trata de un circuito escénico que conecta áreas protegidas, comunidades y paisajes únicos a lo largo de 2.800 kilómetros, entre Puerto Montt y Cabo de Hornos.

¿Qué es la Ruta de los Parques?

La Ruta de los Parques cruza un tercio de Chile, protege 11,8 millones de hectáreas y une 17 Parques Nacionales, concentrando más del 90 % del territorio protegido bajo esta categoría en el país.

Más que una ruta turística, es un pulmón verde para Chile y el mundo. Después de la Amazonía, es el lugar con mayor almacenamiento de carbono de Sudamérica: los suelos y la biomasa de sus ecosistemas almacenan 6.608 millones de toneladas métricas de carbono, con un promedio de 558 toneladas por hectárea, casi tres veces más que los bosques amazónicos.

El valor de este circuito no es solo escénico. A lo largo del camino se suceden bosques templados lluviosos y subantárticos, humedales, campos de hielo y el sistema de fiordos más extenso del planeta. Son ecosistemas con alto grado de naturalidad y baja influencia humana, refugio de especies en peligro como el huemul y el huillín, y zonas clave de amortiguación frente al cambio climático.

Casi el 20 % de la superficie de la ruta está compuesta por turberas, grandes reguladoras del clima que almacenan hasta diez veces más carbono que otros ecosistemas. A esto se suman los Campos de Hielo Norte y Sur, la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo, y un litoral de más de 80 mil kilómetros, con fiordos, archipiélagos y más de 3.000 islas, equivalente al doble de la circunferencia de la Tierra.

Los parques que conforman el circuito

El recorrido integra los siguientes Parques Nacionales:

Alerce Andino

Hornopirén

Pumalín Douglas Tompkins

Corcovado

Melimoyu

Queulat

Isla Magdalena

Laguna San Rafael

Cerro Castillo

Patagonia

Bernardo O’Higgins

Kawésqar

Torres del Paine

Pali-Aike

Alberto de Agostini

Yendegaia

Cabo de Hornos

En conjunto, estos territorios conservan 24 ecosistemas, siete tipos de bosque nativo, 140 especies de aves y 46 especies de mamíferos marinos y terrestres, y se vinculan con más de 60 comunidades aledañas, donde la conservación impulsa el dinamismo económico local.

¿Cómo hacer el circuito de senderismo?

La Ruta de los Parques no es un único sendero continuo, sino un gran circuito que se arma uniendo parques, tramos y caminatas. Para quienes practican senderismo, la experiencia se construye parque a parque:

Planificación por tramos: El circuito se recorre seleccionando parques y senderos según el interés del caminante, siempre dentro de la red de áreas protegidas.

Senderos trazados hay más de 50 senderos con GPS, además de mapas descargables, excursiones sugeridas y datos de la zona. : En la página web del proyecto hay más de 50 senderos con GPS, además de mapas descargables, excursiones sugeridas y datos de la zona.

Apoyo al viajero: El El sitio oficial también reúne tips de alojamiento, fotografías e información práctica, facilitando la organización del recorrido.

Este enfoque permite vivir la ruta de forma progresiva, explorando desde bosques y fiordos hasta campos de hielo y paisajes subantárticos, siempre con la conservación como eje central.

