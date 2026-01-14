Sur de Groenlandia: el destino donde la herencia vikinga y el agroturismo se encuentran

Groenlandia Foto: Getty Images

Groenlandia no es solo hielo, icebergs y paisajes extremos vistos desde la cubierta de un crucero. Para quienes buscan un destino verdaderamente único y desean ir más allá de la postal, el sur de la isla guarda un secreto poco explorado: senderos que atraviesan fiordos de aguas profundas, praderas verdes y antiguas granjas donde aún late la herencia vikinga.

Y es que, lejos de las visitas fugaces, este rincón del Ártico invita a caminar con calma y a sumergirse en una cultura que, desde hace más de mil años, ha aprendido a convivir con uno de los climas más desafiantes del planeta.

Según destaca National Geographic, el sur de Groenlandia ofrece la posibilidad de recorrer casi 40 granjas de ovejas, nueve de ellas preparadas para recibir viajeros en estancias cálidas y acogedoras, dentro del sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO de Kujataa, que se extiende por 340 kilómetros cuadrados.

Es por esto que le queremos contar que tiene para ofrecer este lugar, y es que este año, la región busca atraer a más visitantes, y las razones sobran: la apertura de nuevas rutas aéreas y la reciente inauguración de un aeropuerto internacional en Nuuk han mejorado el acceso a estas caminatas de granja en granja, una experiencia que permite explorar paisajes remotos de extraordinaria belleza, apoyar a las comunidades locales y conectar de manera más profunda con este territorio único del Ártico.

¿Qué visitar en el sur de Groenlandia?

El sur de Groenlandia es una tierra de contrastes que puede que le gusten. Aquí destacan paisajes donde montañas escarpadas se encuentran con verdes pastos, y las granjas de ovejas conviven junto a fiordos helados.

Pero el atractivo del sur de Groenlandia va más allá de sus paisajes. La región se distingue por la convivencia entre una profunda herencia nórdica y las actuales comunidades groenlandesas dedicadas a la pesca y la caza, dando forma a un destino donde pasado y presente se entrelazan de manera natural.

Esta conexión histórica se remonta al año 985 d. C., cuando Erik el Rojo fundó Brattahlið —hoy Qassiarsuk—, asentamiento desde el cual los nórdicos prosperaron durante casi cinco siglos. Hoy, los viajeros pueden recorrer ruinas vikingas notablemente conservadas, visitar réplicas de antiguas iglesias de madera y navegar fiordos de intensos tonos cobalto, siguiendo las mismas rutas que surcaron aquellos colonos y estableciendo un vínculo directo con una de las historias más fascinantes del Atlántico Norte.

Sin embargo, el sur de Groenlandia no se define solo por sus ruinas. Para quienes buscan una forma distinta de viajar y desean convivir con el turismo rural de la isla en su estado más prístino, el agroturismo se ha consolidado como una de sus experiencias más auténticas.

Los visitantes pueden recorrer a pie senderos que conectan granjas de ovejas, alojarse en estancias familiares y participar en kaffemik, que es un encuentro cultural donde los granjeros abren las puertas de sus hogares para compartir platos elaborados con cordero, buey almizclero y mariscos locales. De esta manera, el viaje se transforma en una inmersión directa en la vida cotidiana groenlandesa, acompañada por paisajes de una belleza sobrecogedora.

Eso sí, la región también es escenario de aventuras naturales incomparables. En este extremo del país convergen múltiples formas de turismo, tal como destaca Visit Greenland: desde travesías en kayak entre fiordos salpicados de icebergs y escalada en grandes paredes rocosas, hasta baños en aguas termales naturales en islas remotas y el sorprendente cultivo de vegetales frescos en pleno entorno subártico.

Seis lugares para visitar este destino

Según Visit Greenland, estos son algunos de los destinos imperdibles del sur de Groenlandia:

Igaliku: Este pequeño asentamiento agrícola destaca por sus rutas de senderismo y pastizales verdes que rodean algunas de las ruinas nórdicas mejor conservadas de Groenlandia.

Nanortalik: Puerta de entrada al fiordo de Tasermiut, es un paraíso para la escalada, el senderismo y la navegación, además de ser una zona clave para la pesca y la historia local.

Narsaq: Ubicado en un sistema de fiordos rico en ballenas y focas, combina rutas de caminata, yacimientos minerales y una activa tradición de ganadería ovina.

Narsarsuaq: Principal acceso al sur de Groenlandia, posee un pasado ligado a la Segunda Guerra Mundial y alberga abundante fauna ártica y el Arboretum de Groenlandia.

Qaqortoq: La ciudad más grande del sur invita a explorar la herencia vikinga en la cercana iglesia de Hvalsey y a relajarse en las aguas termales más famosas del país.

Qassiarsuk: Antiguo hogar de Erik el Rojo, reúne senderos escénicos, vestigios nórdicos y la vida cotidiana de la ganadería moderna.

