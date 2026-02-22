Las 24 mejores playas del mundo en 2026, según TripAdvisor

Eagle Beach, la playa número cuatro del mundo. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

Viajar para descansar frente al mar, caminar sobre arenas suaves o sumergirse en aguas turquesas sigue siendo uno de los grandes sueños de millones de turistas. Este año, la plataforma Tripadvisor reveló su listado de playas ganadoras del premio Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor, un reconocimiento que celebra el más alto nivel de excelencia en viajes.

El galardón se otorga a los destinos que recibieron un gran volumen de opiniones y comentarios excepcionales durante un período de 12 meses. De los más de ocho millones de perfiles en la plataforma, menos del 1 % alcanza este hito, lo que convierte a estas playas en verdaderos íconos globales del turismo.

Este es un recorrido por las playas que prometen una escapada soñada, según TripAdvisor.

1. Isla Pasión (Cozumel, México)

En el Caribe mexicano, Isla Pasión se consolida como uno de los destinos favoritos para quienes buscan relajación total. Con una calificación de 4,6 sobre 5 y más de 3.600 opiniones, los viajeros destacan la amabilidad del personal, la organización de las excursiones y la calidad de la comida.

La experiencia comienza desde el trayecto en lancha —que muchos califican como parte del encanto— y continúa con cómodas áreas de descanso, sombra natural y actividades para toda la familia. Es una excursión especialmente recomendada para parejas y viajeros con niños.

2. Playa de Elafonisi (Creta, Grecia)

Famosa por su arena rosada y aguas turquesas, la Playa de Elafonisi, en la isla de Creta, parece salida de una postal. Las lagunas poco profundas la convierten en un paraíso para familias, mientras que las zonas más profundas invitan al esnórquel y la natación.

Con más de 16.000 opiniones, es uno de los destinos más comentados del ranking. El consejo recurrente de los viajeros: quedarse hasta el atardecer.

3. Balos Lagoon (Creta, Grecia)

También en Creta, Balos Lagoon ofrece aguas cristalinas y arena blanca en un entorno más tranquilo. Ideal para familias por sus aguas poco profundas, combina paisaje virgen con servicios como bar de playa y excursiones en barco.

4. Eagle Beach (Aruba)

En Aruba, Eagle Beach se distingue por su amplitud y menor congestión frente a otras playas de la isla. Sus icónicos árboles divi-divi, arenas blancas y espectaculares atardeceres la han convertido en una de las favoritas del Caribe. Ofrece infraestructura completa y opciones para deportes acuáticos.

“Nos sentimos honrados de estar incluidos entre los favoritos de los viajeros este año. Este reconocimiento refleja la experiencia memorable que huéspedes de todo el mundo viven en Aruba y el compromiso de todos los que hacen posible que nuestras playas sigan siendo referentes globales. Este resultado también evidencia el ‘Efecto Aruba’: una combinación de hospitalidad, turismo responsable y calidad en la experiencia que impulsa a los viajeros a recomendarnos y regresar”, señaló Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba.

5. Playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal)

Este destino europeo destaca por sus imponentes acantilados, arenas doradas y aguas azul centelleante. Pasear por la extensa costa o recorrer el sendero sobre los acantilados ofrece vistas panorámicas que justifican por sí solas su lugar en el top global.

6. Banana Beach (Phuket, Tailandia)

En el sudeste asiático, Banana Beach seduce con arrecifes de coral ideales para buceo y esnórquel. Con una de las calificaciones más altas del listado (4,9), ofrece también masajes frente al mar y gastronomía local para completar la experiencia.

7. La Jolla Cove (California, EE. UU.)

Ubicada en San Diego, La Jolla Cove combina acantilados dramáticos con aguas verdeazuladas. Es famosa por la presencia de focas y leones marinos, así como por sus posibilidades para practicar kayak y surf de remo.

8. La Pelosa Beach (Cerdeña, Italia)

Ubicada al norte de Cerdeña, La Pelosa cautiva por sus aguas increíblemente claras y poco profundas, que se mantienen a la altura de las rodillas lejos de la costa. Es ideal para familias con niños y para quienes buscan tranquilidad. Su mar color turquesa y su entorno natural prístino la han convertido en una joya del Mediterráneo.

9. Manly Beach (Sídney, Australia)

A solo un corto viaje desde el distrito central de negocios de Sídney, Manly Beach combina la energía urbana con la vida costera. Rodeada de tiendas, cafés y senderos escénicos, es perfecta para surfear, nadar o simplemente pasear por su extensa costa. Su cercanía a la ciudad y su ambiente vibrante la convierten en una de las playas más queridas de Oceanía.

10. Boulders Beach (Simon’s Town, Sudáfrica)

Esta playa sorprende por su mezcla única de belleza natural y fauna: es hogar de una colonia de pingüinos africanos que caminan libremente entre las rocas y la arena. Además de poder relajarse en su entorno, los visitantes pueden observar de cerca a estas aves en su hábitat natural, una experiencia que combina naturaleza, playa y turismo de vida silvestre.

Un mapa global de paraísos

El listado se completa con destinos en Europa, Oceanía, África y Medio Oriente:

Falassanrna Beach (Creta, Grecia) Platja de Muro (Mallorca, España) Tobacco Bay Beach (St. George, Islas Bermudas) Paleokastritsa Beach (Corfú, Grecia) Kite Beach (Dubái) Kelingking Beach (Nusa Penida, Indonesia), famosa mundialmente por su acantilado con forma de T-Rex y sus impresionantes aguas turquesas. Clearwater Beach (Florida, EE. UU.) Isola dei Conigli (Lampedusa, Italia) Bondi Beach (Sídney, Australia) Playa de Maspalomas (Gran Canaria, España) Poipu Beach Park (Poipu, Koloa, Kauai, Hawái) Plage de Palombaggia (Córcega, Francia) Playa de Ipanema (Río de Janeiro, Brasil) Spiaggia La Cinta (Cerdeña, Italia)

Cada una ofrece una combinación particular de paisaje, servicios y experiencias, desde arenas rosadas hasta fauna salvaje y deportes acuáticos extremos.

Excelencia reconocida por millones

El premio Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor no responde a jurados especializados sino a la voz directa de millones de viajeros alrededor del mundo. En tiempos donde la experiencia personal y las recomendaciones digitales pesan cada vez más en la planificación de viajes, este ranking se convierte en una guía para quienes sueñan con su próxima escapada frente al mar.

Ya sea en el Caribe, el Mediterráneo, el sudeste asiático o África, estas playas comparten algo en común: la promesa de desconexión, belleza natural y recuerdos imborrables.

