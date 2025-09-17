Lisboa, Helsinki y Orlando lideran ranking de ciudades más felices para viajar

El análisis partió de la premisa de que la felicidad está estrechamente vinculada al bienestar físico y emocional. Foto: Pixabay

¿Puede un destino hacerlo realmente más feliz? Según el nuevo Índice de Felicidad Vacacional, elaborado por la agencia de viajes de yoga BookRetreats junto a la psicóloga de Harvard Natalie Dattilo-Ryan, la respuesta es sí.

El estudio analizó 47 ciudades del mundo bajo cinco criterios que estimulan de manera natural las “hormonas de la felicidad”: luz solar, calidad del sueño, dieta saludable, contacto con la naturaleza y ejercicio físico.

El resultado es un ranking con los lugares donde es más probable que los viajeros experimenten bienestar durante sus vacaciones.

Cómo se hizo el estudio

El análisis partió de la premisa de que la felicidad está estrechamente vinculada al bienestar físico y emocional, y que ciertos factores ambientales y culturales pueden potenciarla. Para ello, los investigadores recopilaron datos cuantitativos y cualitativos de distintas fuentes globales:

Luz solar: se calcularon las horas promedio de sol anuales en cada destino, un factor clave para la producción de serotonina y vitamina D.

Sueño de calidad: se evaluaron la contaminación lumínica y los niveles de ruido urbano, dos variables que afectan directamente la profundidad y reparación del descanso nocturno.

Dieta saludable: se analizó el porcentaje de restaurantes catalogados como “saludables” en plataformas de reseñas como TripAdvisor, tomando como referencia su oferta en relación con el total de locales.

Tiempo en la naturaleza: se midió la cantidad de espacios verdes públicos disponibles por habitante, a partir de los datos de ONU-Hábitat y estadísticas gubernamentales locales.

Ejercicio físico: se tuvo en cuenta la “caminabilidad” de cada ciudad, calculada en función de la facilidad para desplazarse entre sus principales atracciones turísticas a pie.

Cada criterio recibió el mismo peso y se normalizaron los datos mediante la técnica de mínimo-máximo, lo que permitió estandarizar resultados muy distintos en una escala común. Finalmente, se otorgó a cada ciudad una puntuación de hasta 100 puntos, reflejando su potencial para brindar una experiencia de viaje más feliz.

Las cinco ciudades más felices para unas vacaciones

1. Lisboa, Portugal

Con su clima soleado, el ritmo pausado de sus calles y una gastronomía rica en productos frescos, la capital portuguesa encabeza la lista. Sus miradores y la posibilidad de caminarla sin prisa la convierten en un destino perfecto para recargar energía.

2. Helsinki, Finlandia

La capital finlandesa destaca por la tranquilidad urbana, el acceso a espacios verdes y la tradición de estilos de vida saludables. El diseño de la ciudad favorece el descanso y la conexión con la naturaleza, incluso dentro del área metropolitana.

3. Orlando, Estados Unidos

Aunque es famosa por sus parques temáticos, Orlando sorprende por su oferta de espacios naturales y por ser una ciudad con alta exposición al sol. Esto, sumado a la posibilidad de caminar en entornos recreativos, la posiciona en el top tres.

4. Atenas, Grecia

La cuna de la democracia se ubica entre las más felices gracias a su dieta mediterránea, rica en alimentos frescos y saludables, y a su equilibrio entre cultura, historia y paisajes costeros bañados por el sol.

5. Edimburgo, Escocia

Con su aire medieval, calles caminables y abundancia de parques, la capital escocesa cierra el top cinco. Sus paisajes urbanos y naturales permiten combinar turismo cultural con experiencias de bienestar al aire libre.