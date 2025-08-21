Las mejores ciudades de Estados Unidos para visitar en 2025, según un ranking

En julio las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 25°C y los 30°C Foto: Ayuntamiento de Asheville

Si está planeando un viaje a Estados Unidos pero busca algo más que las grandes ciudades de siempre, CNN Travel ofrece una alternativa distinta. En su segunda lista anual de las Mejores Ciudades de Estados Unidos para Visitar en 2025, propone explorar destinos con personalidad propia, donde la tradición local, la diversidad cultural y la sorpresa de lo inesperado convierten la experiencia en algo único.

Para elaborar esta lista, se solicitó la participación tanto de los lectores como de colaboradores especializados, quienes enviaron cientos de nominaciones. A partir de allí, los editores llevaron a cabo un riguroso proceso de selección basado en diversos criterios: calidad de las atracciones turísticas, riqueza gastronómica, vitalidad cultural y nocturna, diversidad de la población, sentido de identidad local, cercanía con otros destinos de interés y el factor sorpresa que cada lugar es capaz de generar. También se tuvieron en cuenta aspectos prácticos esenciales para los viajeros, como la variedad y calidad de los alojamientos y la facilidad de acceso a cada destino.

Las ciudades seleccionadas este año son notablemente más pequeñas que las del ranking anterior, con poblaciones que oscilan entre 15.000 y 115.000 habitantes, distribuidas por todo el territorio estadounidense. Estas comunidades representan la variedad que define a Estados Unidos, abarcando desde riqueza histórica y belleza natural hasta expresiones culturales y gastronómicas únicas.

Ithaca

Ithaca, en el estado de Nueva York, encabeza la lista de CNN Travel 2025 gracias a su concentración de cascadas naturales: más de 150 en un radio de apenas 16 kilómetros. Estas caídas de agua descienden por gargantas formadas por glaciares hace 12.000 años, creando paisajes únicos como por ejemplo los parques estatales como Buttermilk Falls, Robert H. Treman y Taughannock Falls, de hecho en este último se encuentra la cascada de caída libre más alta al este del Mississippi. Estos lugares invitan a recorrer senderos que permiten descubrir varias cascadas en un mismo día, convirtiendo la visita en una experiencia inolvidable de naturaleza.

La ciudad también sobresale por su identidad gastronómica basada en productos locales y por una próspera escena de sidrerías y bodegas en la región de Finger Lakes. Además, espacios como el centro peatonal The Commons, el mercado de agricultores a orillas del lago Cayuga y referentes culturales como el Laboratorio de Ornitología de Cornell o el Johnson Museum of Art, fortalecen un ambiente comunitario donde estudiantes, residentes y visitantes conviven en una atmósfera que une la riqueza natural con el dinamismo de una ciudad universitaria cosmopolita.

Missoula

Missoula, Montana, ocupa el segundo lugar en la lista de CNN Travel 2025 como una ciudad que ha evolucionado de ser un centro industrial maderero a convertirse en un destino cultural y de aventuras al aire libre. Ubicada en la confluencia de cuatro grandes ríos del oeste estadounidense —Bitterroot, Blackfoot, Clark Fork y Rock Creek—, esta ciudad universitaria ha transformado su identidad tras el cierre de las aserradoras en los años 90. La transformación comenzó con la película “A River Runs Through It” (1992) protagonizada por Brad Pitt, que puso a Missoula en el mapa turístico y revitalizó sus ríos como destinos para la pesca con mosca y actividades acuáticas.

Si desea pueblear en esta región, el turismo en Missoula se apoya en tres pilares: aventuras al aire libre, música de clase mundial y arte único. La ciudad ofrece acceso inmediato a áreas silvestres como Lolo National Forest y Bob Marshall Wilderness, donde los visitantes pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña y pesca con mosca a solo minutos del centro urbano. La escena musical se ha consolidado en espacios como el KettleHouse Amphitheater, junto al río Blackfoot, que atrae a artistas nacionales con entradas accesibles, y el histórico Wilma Theater, recientemente renovado. Además, Missoula destaca por su próspera cerámica de nivel nacional, galerías de arte indígena especializadas en ledger art y el moderno Old Sawmill District, donde antiguos terrenos industriales se han transformado en espacios culturales y comerciales que reflejan la nueva identidad de la ciudad como destino artístico y cultural del oeste americano.

Asheville

Asheville, Carolina del Norte, se destaca por su capacidad de recuperación tras el devastador huracán Helene que azotó la región en septiembre de 2024. Esta ciudad montañosa de las Blue Ridge Mountains ha demostrado una “resistencia creativa” según la revista, especialmente visible en su River Arts District (RAD), donde artistas trabajando con vidrio fundido, ceramistas y bartenders han vuelto a dar vida a un área que sufrió inundaciones catastróficas. Aunque barrios populares como el RAD y Biltmore Village fueron severamente afectados, el centro de la ciudad, ubicado en terreno elevado, mantiene intacta su escena de boutiques, galerías, restaurantes y edificios Art Déco de los años 1920, junto con atracciones icónicas como la mansión Biltmore Estate de 250 habitaciones.

La ciudad sigue ofreciendo todo lo que la ha convertido en destino turístico por más de un siglo: paisajes montañosos, una impresionante escena gastronómica y de bebidas (con docenas de cervecerías artesanales concentradas en el distrito South Slope), senderismo en el Blue Ridge Parkway, y una cultura artística única que atrae creadores de todo el mundo.

Bend

Bend, Oregon, ubicada en el cuarto lugar de la lista de CNN Travel 2025, experimentó un boom poblacional durante la pandemia que continúa hasta hoy, atrayendo a miles de personas que buscaban un estilo de vida centrado en aventuras al aire libre. Esta ciudad en el borde de las Cascade Mountains debe su atractivo a su ubicación estratégica: a 30 minutos de Mount Bachelor para esquí y senderismo, rodeada de docenas of lagos para pesca y navegación, con rafting en aguas bravas, escalada en roca y un río Deschutes que atraviesa el centro urbano donde incluso se puede hacer surf fluvial en el Old Mill District. La ciudad mantiene una energía contagiosa de “juega-todo-el-día” combinada con un espíritu empresarial que atrae emprendedores y visitantes por igual.

El atractivo turístico de Bend se sostiene en tres pilares: recreación al aire libre accesible, cultura cervecera y alojamientos creativos. La ciudad cuenta con rutas como el Bend Ale Trail, opciones de hospedaje únicas como el Campfire Hotel, con piscina de agua salada a 100 °F, y el McMenamins Old St. Francis School, una antigua escuela católica transformada en hotel. Además, también alberga el último Blockbuster del mundo.

Annapolis

Annapolis, Maryland, quinta en la lista de CNN Travel 2025, es una ciudad costera que funciona como “museo sin paredes” donde la historia colonial estadounidense permanece intacta en sus calles empedradas y edificios georgianos del siglo XVIII. Capital de Maryland y ubicada a 45 minutos de Washington D.C., Annapolis fue la primera capital en tiempo de paz de Estados Unidos (1783-1784) y alberga sitios históricos únicos como el Maryland State House —la casa estatal más antigua aún en uso legislativo— donde George Washington renunció formalmente como comandante del Ejército Continental. La ciudad es el único lugar en América donde se pueden visitar las casas sobrevivientes de los cuatro firmantes de la Declaración de Independencia de Maryland, incluyendo la William Paca House con sus elaborados jardines en terrazas.

Como puerto clave en la Bahía de Chesapeake, Annapolis se ha ganado el apodo de “Capital Náutica de América” y ofrece múltiples maneras de explorar las aguas: desde cruceros al atardecer hasta tours educativos en el skipjack histórico Wilma Lee. Además, la ciudad alberga la Academia Naval de Estados Unidos desde 1845, cuyos tours diarios incluyen visitas al Bancroft Hall (el dormitorio más grande del país), la Capilla de la Academia Naval con vitrales de Louis Comfort Tiffany, y la cripta de John Paul Jones.

Otras ciudades en el ranking

Petaluma, California (6) : Entre su río, arquitectura histórica y escena farm-to-table , ofrece el encanto del norte de California.

Las Cruces, New Mexico (7) : De ritmo tranquilo, mezcla culturas y paisajes montañosos ideales para actividades al aire libre.

Northampton, Massachusetts (8) : Diversa y contracultural, combina vida universitaria, ciclismo y un vibrante centro cultural.

Clarksdale, Mississippi (9) : Cuna del blues, vive al ritmo de festivales y música en vivo durante todo el año.

Rapid City, South Dakota (10): La Ciudad de los Presidentes sorprende con esculturas, naturaleza y arte nativo en los Black Hills.

