¿Quiere visitar República Dominicana? Descubra cuatro lugares imperdibles

Si alguna vez ha soñado con viajar a un lugar donde las playas parecen sacadas de una postal, las ciudades vibran con música y color, y la historia se respira en cada rincón, ese lugar es República Dominicana. Este paraíso caribeño combina resorts de lujo frente al mar con pueblos pintorescos, parques ecológicos y joyas arquitectónicas que cuentan siglos de tradición.

No es casualidad que el país esté viviendo un momento histórico en el turismo. En solo siete meses de 2025 ha recibido más de 7.1 millones de visitantes, un récord sin precedentes que confirma su posición como uno de los destinos más buscados del Caribe.

Este resultado representa un crecimiento sostenido del 3.2% frente al mismo período de 2024, un 14% respecto a 2023 y un notable 49% en comparación con 2019, según destacó el ministro de Turismo, David Collado, en una presentación oficial en Santo Domingo. Este desempeño refleja no solo la confianza de los viajeros, sino también la riqueza y diversidad de experiencias disponibles: desde el descanso en resorts de clase mundial hasta la exploración de parques ecológicos, pueblos pintorescos y joyas históricas que evocan siglos de tradición.

El auge turístico se ha impulsado por dos principales vías de acceso. Por vía aérea, llegaron 5,377,878 visitantes, lo que equivale a un incremento del 1.7% en comparación con el año anterior. A ello se suma el turismo marítimo, que alcanzó 1,819,966 cruceristas, con un aumento del 7.6% respecto al mismo período de 2024.

“Esas dos históricas cifras de llegadas no dan el gran número de 7,197,844 visitantes en 7 meses. Un récord en la historia del turismo dominicano”, dijo el ministro Collado.

El mes de julio destacó como un período particularmente exitoso para el sector turístico dominicano. Durante este mes, el país recibió 863,785 turistas por vía aérea, cifra que representa un incremento del 6.5% respecto a julio de 2024. Adicionalmente, 189,051 cruceristas desembarcaron en los puertos turísticos principales, totalizando 1,052,836 visitantes solo en julio, con un crecimiento del 3.4% interanual.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana, aportando el 52% del total de visitantes. Canadá ocupa el segundo lugar con el 7%, seguido por Argentina y Puerto Rico, cada uno con el 6%. Otros mercados importantes incluyen Colombia con el 4%, México con el 3%, y España, Brasil y Chile con el 2% cada uno.

En términos de infraestructura aeroportuaria, Punta Cana se consolidó como el principal punto de entrada al país, recibiendo el 59% de todos los turistas aéreos. Le sigue el aeropuerto Las Américas con el 23%, el Cibao con el 13%, Puerto Plata con el 3%, y La Romana junto con otros aeropuertos menores representando el 1% restante.

Según las proyecciones oficiales, este crecimiento sostenido permite al sector mantener la meta de recibir hasta 12 millones de visitantes al cierre de 2025. Esto se le atribuyó a la alianza público-privada que el ministro Collado ha negociado, permitiendo no solo el crecimiento, sino también la diversificación del sector turístico dominicano.

Aquí le dejamos cuatro lugares destacados que puede visitar si va al país.

Punta Cana

Punta Cana se ha consolidado como el principal destino turístico de República Dominicana y uno de los más destacados del Caribe. Situada en el extremo este del país, en la provincia de La Altagracia, combina playas de ensueño como Bávaro y Macao con una amplia variedad de experiencias que atraen a visitantes de todo el mundo.

Además de sus reconocidas costas, ofrece parques y reservas naturales, cenotes como el Hoyo Azul, actividades de aventura que van desde tirolesas hasta recorridos en buggies, y escenarios marinos únicos con arrecifes de coral, cuevas y el Museo Submarino Igneri Caribe Taíno. La experiencia se enriquece con la gastronomía dominicana —que incluye platos típicos y la tradicional mamajuana—, el ritmo vibrante de la bachata y el merengue, y más de 30 complejos hoteleros que van desde la comodidad del todo incluido hasta el lujo boutique.

Santo Domingo

Santo Domingo, capital de República Dominicana y una de las ciudades más antiguas del Caribe, representa el corazón histórico, cultural, financiero y político del país. Fundada en 1496 por Bartolomé Colón y ubicada en la zona sur bañada por el mar Caribe, la ciudad alberga tesoros únicos como la primera catedral y el primer castillo de América, ambos situados en su emblemática Zona Colonial. Este centro histórico amurallado y adoquinado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye un enclave excepcional para el turismo cultural, recibiendo a visitantes internacionales cada año que llegan atraídos por sus edificios del siglo XVI y su invaluable legado colonial.

Y es que la Zona Colonial de Santo Domingo funciona como un museo viviente que alberga más de 300 museos, innumerables monumentos y casas coloniales que narran cinco siglos de historia americana. Entre sus principales atractivos destacan la Catedral Primada de América (la primera construida en el Nuevo Mundo), la Plaza de España bordeada de cafés, el Palacio Alcázar de Colón que exhibe arte medieval y renacentista, el Parque de Colón, el Panteón Nacional, el Palacio Virreinal de Don Diego Colón y la casa de los Jesuitas.

Samaná

Samaná se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más extraordinarios del Caribe gracias a su excepcional riqueza ecológica y belleza natural. Conocida popularmente como “la joya de República Dominicana”, esta región con capital en Santa Bárbara de Samaná ha superado su antiguo aislamiento por falta de infraestructura para convertirse en un destino accesible que atrae viajeros de todo el mundo.

La oferta turística del lugar gira completamente en torno a la naturaleza, ofreciendo una diversidad de experiencias que van desde la contemplación hasta la aventura activa. Por ejemplo, el Parque Nacional de los Haitises, declarado patrimonio natural de República Dominicana, se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del país por su impresionante belleza paisajística y biodiversidad. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas hasta el Salto del Limón, una cascada de 50 metros que desemboca en una piscina natural perfecta para un chapuzón memorable, así como relajarse en playas paradisíacas como Playa Rincón y el pintoresco Cayo Levantado.

La experiencia se completa con la visita a Santa Bárbara de Samaná, con sus características casitas de colores, el impresionante Museo de las Ballenas que documenta este fenómeno natural, y el paseo marítimo que permite disfrutar de las vistas de la bahía salpicada de pequeñas islas y cayos, consolidando a Samaná como un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo en el país.

La Romana

La Romana, ubicada en la costa caribeña de República Dominicana, se ha consolidado como la segunda ciudad más rica del país y la tercera que más recursos genera a nivel nacional, sustentando su economía en una base sólida de turismo, industrias y comercio. Esta ciudad de apenas 100 años de antigüedad ejerce una enorme influencia en los programas turísticos nacionales, albergando hoteles y resorts de gran lujo como Casa de Campo, considerado uno de los más prestigiosos del país. Su importancia turística se extiende más allá de sus límites, funcionando como puerta de entrada a diversas atracciones regionales, incluyendo la isla Catalina al sur, famosa por sus playas, arrecifes de coral y el histórico naufragio de la nave del pirata William Kidd, además de servir como base para explorar el Parque Nacional del Este.

De hecho, en los alrededores de La Romana destacan dos lugares imperdibles. Bayahíbe, un pintoresco pueblo pesquero, es famoso por sus corales, naufragios, gastronomía marina y su cercanía al Parque Nacional del Este. Altos de Chavón, por su parte, es una recreación de una villa mediterránea del siglo XVI junto al río Chavón, que reúne talleres de artistas, una escuela de diseño afiliada a Parsons y un obelisco lleno de color que acompaña las vistas al Caribe.

