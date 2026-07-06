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Latam anuncia nueva ruta entre Bogotá y Barcelona, Venezuela, por la emergencia en el país

La aerolínea operará dos vuelos semanales durante julio y amplió las opciones de cambio para los pasajeros afectados por los terremotos.

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Redacción Turismo
06 de julio de 2026 - 10:21 p. m.
LATAM presenta en Anato toda su red de destinos en Colombia, compuesta por 29 rutas nacionales y 11 internacionales.
LATAM presenta en Anato toda su red de destinos en Colombia, compuesta por 29 rutas nacionales y 11 internacionales.
Foto: Cortesía LATAM Airlines
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Latam Airlines Colombia anunció que, a partir del 6 de julio, operará una nueva ruta entre Bogotá y Barcelona, Venezuela, con el objetivo de ofrecer más alternativas de viaje en medio de la emergencia que enfrenta ese país.

La nueva conexión estará disponible durante todo el mes de julio con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. Los vuelos saldrán de Bogotá a las 7:35 a. m. y regresarán desde Barcelona a las 11:40 a. m., hora local.

La aerolínea explicó que esta nueva ruta se suma a las medidas implementadas para atender a los pasajeros cuyos planes de viaje se han visto afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela.

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En ese sentido, los viajeros con vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio podrán acceder, sin cobros adicionales ni penalidades, a alguna de las siguientes opciones: cambiar la fecha del viaje hasta un año después de la fecha original en la misma cabina, solicitar la devolución del dinero del tiquete o modificar la ruta con destino final a Cúcuta, Riohacha o Barcelona.

Latam Airlines Colombia recomendó a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y gestionar los cambios a través de sus canales oficiales de atención, como su página web y la aplicación móvil. Quienes requieran asistencia adicional también podrán comunicarse a través de la línea telefónica 601 518 5800 o por WhatsApp al +56 9 68250850.

“En Latam seguimos al lado de Venezuela trabajando para ayudar a nuestros pasajeros y sus familias ante la incertidumbre que todavía continúa en este país. La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

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Por Redacción Turismo

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