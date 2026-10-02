The Pearl-Qatar es una isla artificial a la orilla del famoso distrito de West Bay de Doha. Foto: Qatar Tourism

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Latam y Qatar Airways amplían la conectividad de Colombia hacia Medio Oriente y Asia Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Latam Airlines Colombia y Qatar Airways ampliarán las opciones de conectividad internacional para los viajeros desde Colombia, tras la firma de un acuerdo de código compartido que integrará la red doméstica de la aerolínea colombiana con la operación internacional de Qatar Airways.

El acuerdo comenzará a ofrecer nuevas posibilidades de conexión a partir de noviembre. Los pasajeros podrán combinar vuelos desde diferentes ciudades colombianas con la red internacional de Qatar Airways a través de su centro de operaciones en Doha, con opciones hacia mercados de Medio Oriente, el subcontinente indio y Asia.

Publicidad

Como parte de la alianza, Qatar Airways incorporará su código en vuelos operados por Latam entre Bogotá y 17 destinos nacionales: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pereira, Pasto, Riohacha, San Andrés, Santa Marta y Yopal.

De esta manera, los viajeros provenientes de distintas regiones del país podrán acceder a conexiones internacionales desde Bogotá y continuar su recorrido hacia la red global de Qatar Airways, que cuenta con más de 160 destinos y tiene como principal punto de conexión el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha.

La alianza también amplía las alternativas para los viajeros de negocios y turismo que buscan desplazarse desde Colombia hacia destinos internacionales, al integrar en una misma oferta las rutas nacionales de Latam con las conexiones de Qatar Airways.

Desde noviembre, los viajeros de LATAM Airlines Colombia tendrán nuevas opciones para conectar desde Colombia y Sudamérica con destinos de Medio Oriente y Asia, a través del hub de Qatar Airways en Doha. Foto: Cortesía Latam

“En Latam Airlines Colombia ponemos a nuestros pasajeros en el centro de cada decisión. Por eso, este acuerdo con Qatar Airways representa un paso importante para ofrecerles más opciones de viaje, mejores conexiones y una experiencia integrada”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

El acuerdo se suma a la cooperación que Qatar Airways mantiene con Latam Airlines Brasil desde 2016. La incorporación de la operación de Latam Airlines Colombia representa una nueva etapa de esta alianza en América Latina y coincide con la expansión de la conectividad directa de Qatar Airways entre Medio Oriente y Colombia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com