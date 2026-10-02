Latam y Qatar Airways amplían la conectividad de Colombia hacia Medio Oriente y Asia

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Latam Airlines Colombia y Qatar Airways ampliarán las opciones de conectividad internacional para los viajeros desde Colombia, tras la firma de un acuerdo de código compartido que integrará la red doméstica de la aerolínea colombiana con la operación internacional de Qatar Airways.
El acuerdo comenzará a ofrecer nuevas posibilidades de conexión a partir de noviembre. Los pasajeros podrán combinar vuelos desde diferentes ciudades colombianas con la red internacional de Qatar Airways a través de su centro de operaciones en Doha, con opciones hacia mercados de Medio Oriente, el subcontinente indio y Asia.
Como parte de la alianza, Qatar Airways incorporará su código en vuelos operados por Latam entre Bogotá y 17 destinos nacionales: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pereira, Pasto, Riohacha, San Andrés, Santa Marta y Yopal.
De esta manera, los viajeros provenientes de distintas regiones del país podrán acceder a conexiones internacionales desde Bogotá y continuar su recorrido hacia la red global de Qatar Airways, que cuenta con más de 160 destinos y tiene como principal punto de conexión el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha.
La alianza también amplía las alternativas para los viajeros de negocios y turismo que buscan desplazarse desde Colombia hacia destinos internacionales, al integrar en una misma oferta las rutas nacionales de Latam con las conexiones de Qatar Airways.
“En Latam Airlines Colombia ponemos a nuestros pasajeros en el centro de cada decisión. Por eso, este acuerdo con Qatar Airways representa un paso importante para ofrecerles más opciones de viaje, mejores conexiones y una experiencia integrada”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
El acuerdo se suma a la cooperación que Qatar Airways mantiene con Latam Airlines Brasil desde 2016. La incorporación de la operación de Latam Airlines Colombia representa una nueva etapa de esta alianza en América Latina y coincide con la expansión de la conectividad directa de Qatar Airways entre Medio Oriente y Colombia.
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