Viajar sin barreras: Colombia avanza en turismo accesible para todos

Colombia se ha propuesto abrir el turismo a todos los viajeros, sin importar su condición, y dar pasos hacia un modelo incluyente que reconozca la diversidad de quienes llegan a sus territorios. Juan Fernando Sansón Rosas, docente investigador de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, asegura que el país “le está apostando a la consolidación de un turismo accesible como factor fundamental, que permita el disfrute de sus recursos naturales y culturales para todas las personas, sin distinción alguna”.

El académico recuerda que este compromiso quedó consignado en la Ley 2068 de 2020, que actualizó la Ley General de Turismo. Allí, la accesibilidad universal se adoptó como principio rector, lo que implica que “al momento de desarrollar y gestionar el turismo, el aspecto relacionado con la accesibilidad debe ser prioritario y tenido en cuenta como eje fundamental”. Gracias a ello, en los últimos años se han dado pasos importantes: “Cada vez más se contempla incluir actividades o aspectos que permitan el disfrute del turismo por parte de todas las poblaciones, tanto desde el quehacer de los prestadores de servicios turísticos, como de los destinos de manera integral”.

Uno de los hitos ha sido la elaboración de nuevos instrumentos de planificación turística por parte del Externado en convenio con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), los cuales, según el experto, “por primera vez establecen instrumentos específicos que promueven la integración y participación de comunidades diversas, tanto en los procesos de planificación, como en el disfrute de los productos turísticos que ofrecen los distintos territorios a nivel nacional”.

Desde el Viceministerio de Turismo, agrega, se han promovido proyectos como el Manual de Turismo para Todos (2019) y capacitaciones como el “Curso de turismo accesible e incluyente”, que busca dotar a los actores del sector con herramientas para brindar servicios y adecuar espacios. También resalta que tanto el Viceministerio como ProColombia han desplegado estrategias de promoción dirigidas a la comunidad LGBTIQ+. “Por otro lado, cabe destacar las iniciativas de carácter gremial, como la de la Cámara de la Diversidad, que sensibilizan sobre la importancia y necesidad de adoptar iniciativas orientadas a satisfacer las necesidades de la población LGBTIQ+, por ejemplo, por medio de las certificaciones Friendly Biz y eventos que promueven el desarrollo de un turismo para todos”.

En conjunto, dice Sansón, estas acciones muestran que Colombia está “apostando fuertemente a la promoción de un turismo accesible e incluyente, que promueva la aceptación, la tolerancia y un comportamiento ético hacia la diferencia, que no solo impacte económicamente a los empresarios y los territorios, sino que permita el acceso al turismo por parte de diferentes poblaciones sin exclusión”.

Sin embargo, el camino aún presenta desafíos. “Si bien se han venido desarrollando iniciativas como las anteriormente descritas, consolidar el turismo accesible es un camino que se va transitando día a día, enfrentándose a las distintas barreras que se pueden presentar”. Una de ellas es la económica: “En algunos casos, el destino o el empresario turístico cuenta con la mayor intención para recibir a todas las diferentes poblaciones. Sin embargo, se enfrentan a limitaciones económicas que les permitan adecuar sus espacios para poder recibirlos, lo cual afecta el disfrute por parte de los viajeros con necesidades específicas”. Otras veces, la dificultad surge por desconocimiento: “El viajero se puede enfrentar a adecuaciones que probablemente tuvieron la mejor intención para atender sus necesidades, pero que por desconocimiento o una mala ejecución, no logran hacerlo; hablo, por ejemplo, de rampas que no cumplen con los estándares necesarios para atender digna y seguramente a personas con discapacidades físicas, o espacios adecuados de manera parcial que impiden el disfrute digno de las actividades turísticas”.

A estas limitaciones se suman las barreras actitudinales. “Existen todavía barreras que pueden asumir los prestadores de servicios locales o los habitantes de un territorio, que, por desconocimiento, creencias culturales arraigadas o prejuicios, pueden afectar la experiencia del visitante y limitar el desarrollo de un turismo accesible”, advierte. Para Sansón, también es clave la formación: “Todavía debemos estar más capacitados para conocer las necesidades particulares de las poblaciones diversas y conocer de manera amplia la manera de atenderlas, para así evitar asumir comportamientos que, en lugar de acoger a los turistas, promuevan la discriminación o la atención equivocada de sus requerimientos”.

En cuanto a los territorios que lideran la inclusión, el académico afirma que son los destinos urbanos los que más han avanzado. “Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, entre otros, son los que están liderando las iniciativas en el turismo accesible; probablemente son estos porque cuentan con mayores condiciones de desarrollo en múltiples ámbitos, que les facilita su promoción”. Bogotá, por ejemplo, se ha convertido en referente en atención a poblaciones con discapacidad gracias a iniciativas como el Museo Nacional, que no solo ha adecuado sus espacios, sino también su colección. Además, la capital cuenta con una guía turística dirigida a la comunidad LGBTIQ+. Medellín, por su parte, “cuenta con una infraestructura que facilita la accesibilidad a gran parte de sus atractivos turísticos para personas en condición de discapacidad, además de empezar a posicionarse como un destino para la población LGBTIQ+ en cuanto a la celebración del Día del Orgullo”. En la Costa Caribe también se han adecuado espacios de alojamiento que permiten una estadía más digna y cómoda.

El investigador ha constatado estos avances en sus propios viajes. “Sin lugar a dudas, cada vez más se encuentran mayores mejoras en la prestación de servicios turísticos en el país. Hemos evolucionado de un punto en el que la accesibilidad e inclusión era un tema de unos pocos, a un momento en la que esta es más predominante en la actividad turística”. Hoy es más común encontrar prestadores con protocolos contra la discriminación y ciudades que buscan adecuar sus espacios públicos, aunque reconoce que el proceso no está completo: “No quiero decir que ya todos los lugares estén ciento por ciento listos, pero sí se encuentra mayor interés y disposición de hacerlo. Como lo mencioné anteriormente, el tema de la accesibilidad y la inclusión es un camino que se recorre día a día, y todavía tenemos un largo trecho que recorrer”.

El impacto económico de este enfoque es evidente. “Hay estudios que demuestran que, por lo general, las personas con alguna condición de discapacidad suelen viajar con uno o más acompañantes en sus viajes turísticos, lo que multiplica el gasto y por lo tanto un mayor ingreso”. Los adultos mayores, por su parte, suelen viajar en temporadas bajas, ayudando a desestacionalizar la actividad, mientras que los turistas LGBTIQ+ suelen destinar más recursos a sus vacaciones. “Al momento en el que un destino o un empresario cuenta con las condiciones para promover el turismo accesible e incluyente, no solo puede atraer mayores flujos turísticos que pueden redundar en un mayor gasto, sino que impacta positivamente en la imagen del mismo, lo cual puede posicionarlo como un destino acogedor para cualquier visitante”.

Pero para Sansón, más allá de los números, lo fundamental es el aporte social. “Una de las mayores consignas que se han dado sobre el turismo es que esta es una actividad que permite el encuentro con los otros, promueve y valora la diversidad y aporta a la construcción de comunidades locales y globales. Esta es una consigna que solamente se cumple cuando el turismo se hace de manera ética y responsable, en donde no se discrimine al otro por ninguna razón, y se valore que en la diferencia se puede construir comunidad”.

Por eso, insiste en que en el turismo inclusivo “aprendemos a entender que la diferencia del otro no es más que una etiqueta impuesta por la sociedad y que, al momento de valorarla, podemos construir comunidades más sólidas y solidarias, que acojan la diferencia y que promuevan el respeto por el otro”. También recuerda que viajar es un derecho: “Todos tenemos el derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre, de conocer y de vivir nuevas experiencias. De ahí que la promoción del turismo inclusivo aporta a la equidad en el aprovechamiento del tiempo libre y a la eliminación de barreras que impiden el encuentro con el otro”.

Por todo lo anterior, su recomendación final para los operadores turísticos es clara: “Asumir la inclusión como una actitud de vida ética hacia el visitante y hacia cualquier persona que sea considerada diferente. No solo adoptar principios de inclusión porque pueden mejorar los beneficios económicos, o porque es un requisito que establece una norma o la Ley, sino porque de manera auténtica queremos brindar servicios y acoger a todo individuo sin ninguna distinción”. Y aunque reconoce que “adoptar principios de inclusión o accesibilidad no es una tarea fácil que se logra de la noche a la mañana”, está convencido de que, con compromiso y convicción, el turismo accesible traerá beneficios económicos, sociales y culturales a empresarios, comunidades y viajeros.

