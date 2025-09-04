Los destinos que marcan tendencia en 2025, según The Telegraph

Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Foto: Pixabay

Los viajes cambian, los destinos evolucionan y las preferencias de los turistas se transforman. En este contexto dinámico, los Telegraph Travel Awards se han consolidado como una brújula confiable para explorar lo mejor del turismo global. Desde 1998, estos premios recogen las opiniones de miles de lectores del diario británico The Telegraph, ofreciendo una mirada directa, honesta y diversa sobre los destinos y empresas que realmente marcan la diferencia en la experiencia del viajero.

En la edición 2025, celebrada dos años después de la anterior entrega, participaron más de 20.000 personas que evaluaron sus experiencias recientes en ciudades, países, aerolíneas, agencias y cruceros. Una muestra diversa y experimentada, que representa a quienes han recorrido desde las playas más recónditas del Mediterráneo hasta las grandes capitales de Asia y África.

Los resultados revelan tanto sorpresas como confirmaciones: destinos emergentes que captan cada vez más atención, ciudades clásicas que se reinventan, y otras que comienzan a sufrir las consecuencias de la masificación turística. Más allá de los rankings, esta edición ofrece un valioso retrato de hacia dónde se dirige el turismo global, qué buscan los viajeros en 2025 y cuáles son los lugares que realmente logran conquistar el corazón de quienes los visitan.

Las estrellas en ascenso: ciudades que suben como la espuma

El mundo turístico no se detiene, y hay destinos que han visto crecer su popularidad de manera notable desde 2023. Lima y Phnom Penh lideran este ascenso con un salto de 33 puntos, seguidas de cerca por Strasbourg y Turín. Este repunte no solo refleja una mejora en la oferta turística, sino también un renovado interés por experiencias auténticas, históricas y menos saturadas.

Top 5 de ciudades con mayor crecimiento en popularidad desde 2023:

Lima (+33) Phnom Penh (+33) Strasbourg (+32) Turín (+32) Mumbai (+27)

Nuevas favoritas por región

Al segmentar por continentes, los lectores del Telegraph destacan diferentes joyas urbanas según la región:

Europa: Sevilla se lleva el trono. Su combinación de historia, arquitectura morisca y vibrante vida cultural le asegura el primer lugar.

Américas: Vancouver conquista con su equilibrio entre modernidad y naturaleza.

Resto del mundo: Ciudad del Cabo sigue siendo insuperable. Su belleza escénica y diversidad cultural la mantienen como favorita mundial.

Top 3 por región:

Europa: Sevilla, Copenhague, Venecia

Américas: Vancouver, Buenos Aires, Nueva Orleans

Resto del mundo: Ciudad del Cabo, Sídney, Tokio

Las 10 mejores ciudades del mundo en 2025

Con base en una década de datos, hay movimientos interesantes en el ranking global. Ciudades como Tokio y Copenhague han dado saltos impresionantes, subiendo desde posiciones bajas en 2023 hasta colocarse entre las 10 primeras en 2025. El caso de Tokio, por ejemplo, es notable: del puesto 18 al 4.

Ranking global 2025:

Ciudad del Cabo Sevilla Sídney Tokio Kioto Copenhague Vancouver Venecia Porto Singapur

No todo es fama: el precio de la masificación

Ciudades como Venecia y Florencia, que dominaron rankings pasados, ahora enfrentan una caída, reflejo de los efectos de la masificación turística y nuevas regulaciones como los impuestos turísticos. En contraste, destinos menos saturados como Copenhague o Porto escalan posiciones, ofreciendo calidad de vida, sostenibilidad y cultura sin multitudes.

Los países que enamoran

En la categoría nacional, Nueva Zelanda recupera el primer puesto como mejor país del mundo, seguido por Japón e India. En Europa, Grecia rompe el histórico dominio de Italia, reafirmando que su mezcla de historia, gastronomía e islas paradisíacas sigue cautivando.