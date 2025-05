Lugares para acampar cerca a Bogotá: estas recomendaciones le pueden interesar

Acampar permite a los visitantes desconectarse del estrés de la ciudad y respirar aire puro en plena naturaleza. Foto: Prakasit

Quizás el plan se le haya pasado muchas veces por la cabeza sin saber muy bien cómo ejecutarlo, a dónde ir o qué requiere.

Acampar es una actividad que puede reunir varias ventajas: contacto con la naturaleza, tranquilidad y aislamiento y, al menos en una versión más sencilla (no en climas extremos, cuando menos), bajos costos.

Es un plan que se puede ejecutar rápidamente y, con una planeación más o menos ligera, puede entregar un par de días de buenos momentos y recuerdos.

Ahora bien, el problema puede ser hacia dónde ir: en dónde es seguro y permitido montar la carpa y pasar un par de noches bajo las nubes y las estrellas. Aquí le damos algunas ideas para su próxima escapada.

Parque Nacional Natural Chingaza

Se encuentra en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá, y abarca territorios de 11 municipios: 7 pertenecen al departamento de Cundinamarca (Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina) y 4 al departamento del Meta (San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral).

En esta región predominan los ecosistemas de bosque alto andino, subandino y páramo, que albergan valiosos relictos de fauna y flora, constituyendo verdaderos refugios naturales.

Tiene distintos tipos de camping, dependiendo de lo que busque el visitante: desde zona de Camping con Gas ($85,000 la noche por personay 75.000 sin gas), hasta albergues con camas sencillas y dobles para acomodación múltiple.

Parque Natural Chicaque

El Parque Natural Chicaque es un bosque de niebla que se extiende por 300 hectáreas y cuenta con más de 10 kilómetros de senderos ecológicos. Se encuentra en el municipio de San Antonio del Tequendama, a solo 30 minutos de Bogotá, tomando la autopista sur después de pasar Soacha.

Dentro del parque, existen dos zonas habilitadas para acampar:

Zona alta: $44.000 por persona

En esta área, los visitantes deben traer su propia carpa y todos los implementos necesarios para preparar sus alimentos, incluyendo una cocineta a gas. Se permite hacer fogatas únicamente en espacios designados y solo cuando no haya restricciones por temporada seca.

El área cuenta con baños y duchas con agua fría.

Zona baja: $50.000 por persona

Quienes acampen en esta zona deben traer su carpa, así como sleeping bags y colchonetas. Esta área ofrece acceso a los servicios del Refugio, donde se encuentran duchas con agua caliente y una sala de televisión.

Está prohibido cocinar o encender fogatas en esta zona.

La Chorrera

A tan solo 45 minutos de Bogotá, en el municipio de Choachí, se encuentra La Chorrera, la cascada más alta de Colombia, con una caída de aproximadamente 590 metros.

Allí, el Parque Aventura La Chorrera tiene zonas designadas para acampar, permitiendo a los visitantes pasar la noche en medio de la naturaleza. El costo por noche para la zona de camping - que tiene capacidad para 100 carpas- es de $30.000 por adultos y $22.000 por niños. La zona está a 500 metros de la cascada el chiflón rodeada de naturaleza con vista a la cascada la chorrera.

Tiene servicio de baños, duchas, zona para asados, venta de leña, y un kiosko para fogatas con capacidad para 50 personas. El parque no ofrece carpas, así que tenga en cuenta que debe llevar una propia. El horario de ingreso los fines de semana y festivos es máximo hasta las 7:00 pm.

Sisga

Ubicada a 55 kilómetros al norte de Bogotá, en jurisdicción dle municipio de Chocontá, la represa del Sisga se ha convertido en un lugar turístico clave. Con un área de 148,2 km2 de superficie, clima fría y una temperatura promedio de 15° centígrados, ofrece panorámicas y vistas muy llamativas.

Allí puede encontrar lugares como Senderos del Siga que ofrece una opción con costo de $35.000 la noche, sin incluir la carpa. La zona incluye parqueadero, baños con ducha agua caliente, zona de fogatas, mirador, BBQ. El horario de Check In y Check Out es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Neusa

El parque abarca 3.700 hectáreas de bosque alto andino, además de un embalse que ocupa 940 hectáreas.

Los días de servicio para camping son de martes a domingo (incluyendo festivos).

Los martes, miércoles y jueves el costo del servicio por persona es de $33.000 (máximo 2 noches), mientras que viernes, sábados, domingos y festivos el costo es de $78.500 (1 a 3 noches)

El servicio incluye, además, una zona de fogata, parqueadero y una batería de baños/duchas con agua fría. Además puede hacer caminatas ecológicas y recorridos en bicicleta.

Consejos prácticos para acampar