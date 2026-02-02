Los mejores destinos del Caribe para navegar… y uno de ellos está en Colombia

Punta Cana es un hub turístico internacional. Foto: EFE - Orlando Barría

El Caribe continúa siendo una potencia global del turismo, con más de 33 millones de visitantes internacionales al año, y el turismo náutico se posiciona como una de sus actividades más demandadas. Así lo revela el más reciente Tourism Data Report de Getmyboat, el mayor mercado de alquiler de embarcaciones del mundo, que identifica a las ciudades más populares para actividades de navegación y recreación acuática en la región.

Según el informe, el turismo representa más del 15 % del PIB regional, y una parte creciente de los viajeros opta por explorar el Caribe desde el mar, atraídos por sus más de 7.000 islas, aguas cristalinas, arrecifes de coral y playas vírgenes. Desde yates privados hasta excursiones de snorkel y catamaranes, la demanda por experiencias marítimas sigue en ascenso.

Nassau encabeza el ranking regional

Por segundo año consecutivo, Nassau, en Las Bahamas, ocupa el primer lugar como el destino náutico más popular del Caribe. Sus aguas turquesa, la cercanía a los Exuma Cays y su sólida infraestructura marítima la convierten en un punto clave para el alquiler de embarcaciones. Las lanchas tipo center console son las más solicitadas, con una tarifa promedio de 375 dólares por hora y una oferta de 180 embarcaciones disponibles.

Puerto Rico y Colombia destacan en el top 3

En segundo lugar se posiciona Fajardo, Puerto Rico, impulsado por su acceso a islas como Vieques e Icacos y por el crecimiento del turismo en la isla durante 2025. Los yates lideran la preferencia de los usuarios, con un promedio de 356 dólares por hora.

Cartagena, Colombia, ocupa el tercer puesto, destacando por su combinación de patrimonio histórico y acceso a destinos como las Islas del Rosario. Los catamaranes de vela dominan la oferta local, mientras que el turismo en la ciudad ha crecido más del 15% en los últimos años.

Punta Cana y Montego Bay ganan terreno

El informe también resalta el ascenso de Punta Cana, que sube al cuarto lugar gracias a su condición de hub turístico internacional y al incremento sostenido de visitantes. Con tarifas promedio más accesibles (203 dólares por hora) y más de 230 embarcaciones disponibles, se consolida como un destino versátil.

Por su parte, Montego Bay, Jamaica, entra al top cinco, apoyado en su oferta de lujo y el crecimiento de su infraestructura para yates y embarcaciones recreativas.

Nuevos destinos y tendencias emergentes

Entre los movimientos más destacados del ranking se encuentra San Pedro, Belice, que sube del puesto 11 al 7, beneficiado por el auge del ecoturismo y su cercanía al Arrecife Mesoamericano. También ingresan o se fortalecen destinos como Oranjestad (Aruba) y Marigot (St. Martin), que apuestan por experiencias de nicho y servicios premium.

Un mercado clave para el turismo global

El informe concluye que el Caribe representa cerca del 20% del mercado global de alquiler de yates, respaldado por condiciones ideales de navegación durante todo el año, con temperaturas cálidas y vientos constantes. Destinos icónicos como el Gran Agujero Azul en Belice o las Islas del Rosario continúan atrayendo a navegantes de todo el mundo.

Con una creciente preferencia por experiencias exclusivas, sostenibles y centradas en la naturaleza, el turismo náutico se consolida como uno de los motores clave del desarrollo turístico en el Caribe.

Aquí puede conocer el informe completo.

