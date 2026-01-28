Colombia se afianza como uno de los mercados turísticos de mejor desempeño para España

Colombia se ubicó entre los destinos más buscados de América desde España. Foto: Getty Images

Colombia se consolida como uno de los mercados turísticos de mejor desempeño para España, tras un año marcado por el fortalecimiento de la conectividad aérea y el creciente interés de los viajeros españoles. Así lo confirman los datos presentados por Amadeus durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el principal encuentro del sector turístico en el mundo de habla hispana.

De acuerdo con la información compartida por la compañía, durante 2025 la oferta de asientos aéreos desde España hacia Colombia creció un 10 % interanual, un comportamiento que situó al país entre los destinos con mayor expansión de conectividad desde el mercado español, en línea con Irlanda (aumento >10 %) y solo por detrás de Turquía (> 22 %), Polonia (> 17 %) y Marruecos (> 14 %). Este crecimiento de la capacidad aérea estuvo acompañado por un aumento similar en la intención de viaje: Colombia también registró un incremento del 10 % en las búsquedas de vuelos desde España, destacándose en el contexto americano frente a otros mercados tradicionales como Estados Unidos (disminución < 1 %) y México (< 2 %).

Destinos internacionales con mejor rendimiento que impulsan el aumento de la capacidad aérea desde España

Oferta aérea operada para vuelos internacionales desde España en 2025; variación interanual (YoY).

Destino 2025 (Variación YoY) Turquía + 22 % Polonia + 17 % Marruecos + 14 % Colombia + 10 % Irlanda + 10 % Rumania + 8 % Italia + 7 % Países Bajos + 7 % Reino Unido + 6 % Estados Unidos + 6 %

Fuente: Amadeus Air Supply Flown

Los datos de Amadeus Air Supply Flown confirman así que Colombia cerró 2025 como un mercado sólido y en expansión, sustentado tanto en el aumento de la oferta aérea como en el interés creciente de los viajeros. Para el sector turístico, este comportamiento resulta clave, ya que evidencia una relación directa entre conectividad, posicionamiento del destino y demanda efectiva.

Durante Fitur 2026, Olivier Ponti, Director of Market Intelligence & Insights de Amadeus, en entrevista con El Espectador, explicó que el buen desempeño de la conectividad entre España y Colombia responde a un contexto global en el que las aerolíneas han debido afinar sus decisiones estratégicas sobre el uso de sus flotas. En un escenario de alta demanda internacional y persistentes limitaciones en la producción de nuevas aeronaves por parte de fabricantes como Boeing y Airbus, las compañías aéreas han priorizado aquellas rutas con mayores niveles de rentabilidad.

“Las aerolíneas quieren seguir creciendo y responder a la demanda, pero la disponibilidad de aviones sigue siendo un factor limitante. Esto las obliga a concentrarse en las rutas más rentables, y España–Colombia ofrece claramente ese escenario”, explicó Ponti. Como resultado, el número de plazas disponibles entre ambos países aumentó, facilitando el desarrollo del turismo y fortaleciendo la conectividad bilateral.

El ejecutivo destacó además que Colombia resulta especialmente atractiva no solo como destino receptor de turistas, sino también como mercado emisor. Se trata de un país con una demanda de viajes dinámica, con pasajeros interesados tanto en destinos regionales como en vuelos de larga distancia, lo que genera flujos en ambos sentidos. “Es una configuración ideal para las aerolíneas, porque combina un destino atractivo con un mercado viajero activo”, señaló.

La evolución de las búsquedas se vio respaldada por el comportamiento de las reservas. Al analizar los datos disponibles, Amadeus observa que Colombia se ubicó entre los destinos más buscados de América desde España y fue el único de los principales mercados que mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido. En el caso de Bogotá, las reservas confirmadas aumentaron un 16 %, un ritmo superior al crecimiento de la capacidad aérea, lo que sugiere una demanda sólida y una percepción positiva del destino entre los viajeros españoles.

Destinos más buscados en América

Búsquedas de vuelos realizadas en 2025 para viajes internacionales en España.

Destinos Vs 2024 Estados Unidos - 1 % Colombia + 10 % México - 2 %

Fuente: Amadeus Air Supply Flown

Este comportamiento indica que el interés no se limitó a la intención de búsqueda, sino que se tradujo en viajes efectivos. Para Ponti, cuando las reservas crecen a un ritmo mayor que la capacidad, se trata de una señal clara de fortaleza del mercado y de consolidación del destino.

El atractivo de Colombia, explicó el directivo, responde a una combinación de factores. Por un lado, el país ofrece una amplia diversidad de experiencias turísticas —naturaleza, cultura, gastronomía y turismo urbano— con una oferta que continúa ampliándose y profesionalizándose. A ello se suman campañas de promoción que han logrado conectar con distintos segmentos del mercado español.

Por otro lado, Colombia recibe diferentes perfiles de viajeros: turistas de ocio, viajes de afinidad —personas que visitan familiares y amigos y que suelen permanecer más tiempo que la media— y viajes de negocios, impulsados por una economía dinámica. Esta diversidad de segmentos permite que el crecimiento del turismo se sostenga sobre una base amplia y menos vulnerable a cambios coyunturales.

Ponti también se refirió al impacto de los grandes eventos internacionales como motores adicionales del turismo. Aunque no ofreció cifras específicas sobre el efecto del Mundial de fútbol, señaló que tanto los eventos deportivos como los culturales actúan como catalizadores de la demanda, al acelerar la toma de decisiones de viaje. En lugar de postergar la visita a un destino, los eventos generan una sensación de urgencia que se traduce en nuevas reservas.

En un contexto posterior a la pandemia, marcado por una mayor búsqueda de experiencias compartidas, el turismo ha encontrado en los eventos un elemento clave para su crecimiento. “La gente ya no quiere solo ver un lugar, quiere vivirlo”, afirmó Ponti, al subrayar una tendencia que continúa definiendo al sector en 2026.

Con este panorama, Colombia inicia 2026 bien posicionada para capitalizar el fortalecimiento de la conectividad aérea, el interés sostenido de los viajeros españoles y la creciente demanda por experiencias turísticas, consolidando su papel dentro del mapa turístico entre España y América Latina.

