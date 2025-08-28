Los turistas en Corea del Norte encuentran una nueva cultura del consumismo

A photo provided by a Chinese student whose name is being withheld out of fear of reprisals from officials shows an order at a cafe called Mirai Reserve in Una fotografía proporcionada por un estudiante chino cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias de los funcionarios muestra un pedido en un café llamado Mirai Reserve en Pyongyang, Corea del Norte. Foto: NYT - VIA THE NEW YORK TIMES

Corea del Norte se está inspirando en Occidente. En Pionyang, las élites toman café en un Starbucks falso y pagan con el celular. A unos 160 kilómetros, en la costa oriental, un balneario que es un proyecto favorito del líder del país, Kim Jong-un, está repleto de cervezas extranjeras y adornado con toboganes de agua, listo para recibir a los turistas.

Para amortiguar el impacto de las sanciones internacionales y generar ingresos, Corea del Norte está creando una apariencia de prosperidad imitando a sus enemigos capitalistas.

The New York Times...