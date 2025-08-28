No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los turistas en Corea del Norte encuentran una nueva cultura del consumismo

Los videos grabados por visitantes de uno de los países más aislados ofrecen un vistazo de cómo Corea del Norte está creando una apariencia de prosperidad imitando a Occidente.

Jiawei Wang y Choe Sang-Hun | The New York Times
28 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
A photo provided by a Chinese student whose name is being withheld out of fear of reprisals from officials shows an order at a cafe called Mirai Reserve in Una fotografía proporcionada por un estudiante chino cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias de los funcionarios muestra un pedido en un café llamado Mirai Reserve en Pyongyang, Corea del Norte.
Foto: NYT - VIA THE NEW YORK TIMES

Corea del Norte se está inspirando en Occidente. En Pionyang, las élites toman café en un Starbucks falso y pagan con el celular. A unos 160 kilómetros, en la costa oriental, un balneario que es un proyecto favorito del líder del país, Kim Jong-un, está repleto de cervezas extranjeras y adornado con toboganes de agua, listo para recibir a los turistas.

Para amortiguar el impacto de las sanciones internacionales y generar ingresos, Corea del Norte está creando una apariencia de prosperidad imitando a sus enemigos capitalistas.

The New York Times...

