Lufthansa lanza su servicio premium en Bogotá y anuncia vuelos diarios a Fráncfort

Bogotá se convierte en una de las primeras ciudades sudamericanas en acoger esta nueva experiencia de viaje, posicionando a Colombia entre los mercados estratégicos del Grupo Lufthansa en la región. Foto: Cortesía

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El viajero de clase ejecutiva ya no busca solo un asiento, también le interesa tener el control, silencio y más que una silla, un espacio que realmente sea cómodo, espacioso y útil. Lufthansa aterriza en Bogotá con una propuesta novedosa para satisfacer esas nuevas exigencias, y lo hace con el nuevo concepto de cabina Allegris y la nueva experiencia de servicio FOX (Future Onboard Experience).

A bordo del Boeing 787-9 Dreamliner, por primera vez, un pasajero de clase Business puede elegir entre cinco configuraciones diferentes de asiento antes de abordar, adaptando su espacio a lo que realmente necesita: más privacidad, más distancia del pasillo, más espacio para trabajar, o una cama de más de dos metros para dormir sin interrupciones. Esta flexibilidad es posible gracias a un rediseño integral que incluye puertas corredizas en las suites y divisiones más altas que convierten cada asiento en un espacio privado

Además, la aerolínea alemana ha desplegado simultáneamente FOX (Future Onboard Experience), un nuevo estándar de servicio que renueva desde los menús hasta los kits de confort en todas las clases, y que ya está disponible en la ruta Bogotá–Fráncfort. Con una inversión superior a los 70 millones de euros solo en 2026, FOX representa una de las apuestas más ambiciosas en la historia de la aerolínea para celebrar su centenario, y ha sido probado en más de 110 vuelos de prueba con la participación activa de más de 9.000 pasajeros y 500 miembros de la tripulación antes de su lanzamiento oficial el pasado 6 de mayo.

Esta renovación cobra vida entendiendo que viajar no es solo trasladarse de un punto a otro. Es una experiencia que comienza antes de que el pasajero pone un pie en el avión. Y en eso, la combinación de Allegris y FOX busca marcar la diferencia.

Como lo aseguró Alfonso Rodríguez, gerente para América del Sur de la aerolínea, Lufthansa no solo está modernizando su flota, sino redefiniendo el estándar de lo que significa volar entre Colombia y Europa. Para el viajero ejecutivo que busca control, privacidad y calidad, y para el turista que valora el detalle y el confort, la ruta Bogotá–Fráncfort ahora es mucho mejor gracias a las nuevas propuestas de la marca.

“Yo soy un firme convencido de que un viaje empieza mucho antes del destino. Lo que está claro es que en el momento que te subes al avión empieza tu viaje, y creo que la experiencia que tengas a bordo es algo muy agradable, comentó el gerente.

Un concepto que nace de la personalización

Los asientos Allegris Business Class suman 25 espacios entre Classic, Suite, Extra Space, Privacy, y Extra Long Bed. Todas las cabinas incluyen divisiones más altas y puertas que convierten cada asiento en un pequeño santuario personal. Asimismo, en la categoría Premium Economy y Economy, los asientos han sido rediseñados para ser más ligeros, con una sensación de amplitud que supera el estándar del mercado, entrada USB integrada, pantallas de entretenimiento y mejor ergonomía.

El Boeing 787-9 Dreamliner que cubre la ruta Bogotá–Fráncfort opera actualmente con una configuración de tres cabinas y capacidad para 284 pasajeros, distribuidos en 25 asientos de clase ejecutiva, 28 en Premium Economy y 231 en clase económica. Este avión, conocido por su fuselaje de composite y su mayor eficiencia en el consumo de combustible, permite una presión de cabina más baja y ventanas más grandes, lo que reduce la fatiga del pasajero en vuelos de larga duración, una ventaja significativa en la ruta Bogotá–Fráncfort que supera las once horas

A esta oferta se suma que, a partir del 25 de octubre de 2026, la ruta pasará de cinco a siete frecuencias semanales, consolidando así un vuelo diario entre Bogotá y Fráncfort durante la temporada de invierno del hemisferio norte.

De acuerdo con Rodríguez, este incremento amplía de forma directa la oferta de asientos disponibles para los viajeros de la región andina y fortalece a Bogotá como puerta de entrada desde América del Sur al hub de Fráncfort, desde donde los pasajeros colombianos pueden conectar hacia decenas de destinos en Europa, África y Asia.

“Nosotros teníamos desde octubre 2025 el Allegris ya operando en el aeropuerto de Bogotá, pero solo en marzo pudimos abrir a la venta los asientos de Business. La combinación de mayor frecuencia y el nuevo producto Allegris refuerza la propuesta de Lufthansa como aerolínea premium para el viajero corporativo y de placer que conecta a Colombia con el mundo”, comentó el gerente.

La aerolínea tiene previsto contar con 29 aviones 787 totalmente equipados con Allegris para finales de 2027, lo que garantiza que esta experiencia se extenderá progresivamente a más rutas globales.

Una verdadera experiencia gastronómica

Si Allegris transforma el espacio físico, FOX transforma la experiencia humana a bordo. Lanzado el 6 de mayo de 2026 como parte de las celebraciones del centenario de Lufthansa, este nuevo concepto de servicio premium representa una de las mayores inversiones en atención al cliente en la historia de la aerolínea.

FOX se estructura en tres pilares: personalización, comodidad y los llamados “Signature Moments”, detalles que buscan convertir cada vuelo en una experiencia inconfundiblemente Lufthansa. Para lograrlo, la compañía ha rediseñado por completo los procesos de servicio, la vajilla, la carta gastronómica y los kits de bienestar.

La magnitud de este despliegue es tal que la aerolínea introdujo 187 millones de piezas individuales de vajilla y cubiertos en todos sus aeropuertos de salida en el mundo. Solo para el lanzamiento de FOX, se adquirieron 300.000 platos para platos principales de Business Class, que apilados alcanzarían una altura de 2.400 metros, el equivalente a 6,6 veces la altura de la Torre Eiffel.

En clase Business, los pasajeros pueden consultar el menú digital antes del vuelo y elegir entre creaciones gastronómicas con ingredientes colombianos, como el queso paipa, la gulupa, el chontaduro, las achiras, entre otros.

El desayuno se selecciona la noche anterior, con opciones que van desde batidos hasta tortillas y tostadas francesas. Además, el nuevo servicio de pasteles, con café y dulces al más puro estilo alemán, se ha convertido en uno de los momentos más apreciados por los viajeros. Esto se ha convertido en uno de los “Signature Moments” más apreciados por los viajeros, junto con la innovadora opción “Sky Selection”, que permite a los pasajeros de Business pedir su segunda comida cuando ellos quieran.

La propuesta se complementa con Lufthansa eJournals, el servicio gratuito de prensa digital, y con un programa de entretenimiento a bordo renovado, ideal para las más de diez horas de vuelo entre Bogotá y Fráncfort.

En Premium Economy, el primer servicio se ha elevado al nivel de Business Class, con un aperitivo de bienvenida, tres platos principales calientes y pan fresco recién horneado. La selección de bebidas se ha ampliado y los pasajeros reciben pantuflas para una mayor comodidad durante el vuelo. En Economy Class, por primera vez, los viajeros reciben un kit de confort con antifaz y tapones para los oídos, y en vuelos de más de diez horas ahora hay tres opciones de plato principal en lugar de dos.

“Nuestros clientes adoran Allegris. Más de un millón de pasajeros han viajado en la nueva cabina desde el verano de 2024. Estamos muy complacidos de poder ofrecer a nuestros viajeros este producto de altísimo nivel desde Fráncfort y de volar desde allí con aún mayor regularidad y frecuencia hacia destinos en todo el mundo. Allegris es una experiencia en todas las clases; la aprobación de la mayoría de los asientos en Business Class en el Boeing 787-9 es un hito importante para Lufthansa y, sobre todo, una excelente noticia para nuestros clientes”, destacó Jens Ritter, CEO de Lufthansa Airlines.

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