¿Cuánto cuesta viajar para ver a Colombia en los dieciseisavos del Mundial?

La selección de Colombia sigue ratificando su buen momento futbolístico. Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez

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El sueño de ver a la selección de Colombia en el Mundial también se vive desde las tribunas. Tras la victoria frente a República Democrática del Congo, el interés de los aficionados por viajar para acompañar a la Tricolor en la siguiente fase del torneo aumentó. Según datos de Viajes Falabella, las búsquedas de servicios turísticos hacia Kansas City (Estados Unidos) y Toronto (Canadá) aumentaron un 200 %, ciudades donde Colombia disputaría los dieciseisavos de final, dependiendo de su posición en el grupo.

El próximo reto del equipo dirigido por Néstor Lorenzo será frente a Portugal, en Miami, un partido que ya impulsó las reservas de viajes hacia esa ciudad. De acuerdo con la agencia, las reservas crecieron 36 % frente al mismo periodo del año pasado y los viajeros están permaneciendo, en promedio, nueve noches.

Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, explicó que el comportamiento responde tanto al desempeño de la Selección como al contexto cambiario. “Este es un momento especialmente favorable para viajar al exterior gracias a la cotización del dólar por debajo de los $3.500, lo que hace más atractivos los viajes internacionales”, afirmó.

Si Colombia termina primera: viaje a Kansas City

En caso de clasificar como líder del Grupo K, Colombia jugaría el viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Para ese escenario, los costos estimados son:

Vuelos desde Bogotá: desde COP 3.331.720 por persona, con impuestos incluidos.

Hotel cercano al estadio (cinco noches): desde COP 4.683.242.

Paquete con vuelos y alojamiento: desde COP 7.068.183.

Si clasifica segunda: destino Toronto

Si la Selección finaliza segunda de su grupo, disputará los dieciseisavos el 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

Los valores aproximados son:

Tiquetes aéreos desde Bogotá: desde COP 3.786.411 por persona.

Alojamiento por cinco noches: desde COP 4.588.119.

Paquete con vuelos y hotel: desde COP 7.249.564.

Tenga en cuenta que, en ambos casos, los precios corresponden a consultas realizadas por Viajes Falabella para las fechas previstas de la competencia y no incluyen la entrada al partido.

Requisitos para viajar

Los viajeros que deseen asistir a los encuentros deberán tener en cuenta los requisitos migratorios de cada destino. Para ingresar a Estados Unidos, los colombianos necesitan pasaporte vigente y visa estadounidense válida. En el caso de Canadá, deberán contar con la Visa de Visitante (TRV).

La agencia también recomienda adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales del organizador del Mundial.

Más allá del fútbol

Quienes viajen a Toronto también pueden aprovechar la visita para conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la región. Entre las experiencias disponibles se encuentra una excursión de un día a las Cataratas del Niágara, con recorrido por la región de Golden Horseshoe, visita a Niagara-on-the-Lake y degustación de jarabe de arce canadiense. La actividad tiene un costo desde COP 195.483 por persona, según Viajes Falabella.

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