Malta apuesta por inversión y nuevas alianzas con la Cumbre del WTTC

La isla será sede de la edición 2026, que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre, Foto: María Alejandra Castaño Carmona

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La realización de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) representará para Malta una oportunidad para fortalecer relaciones internacionales, generar nuevas posibilidades de inversión y posicionarse ante algunos de los principales actores de la industria.

La isla será sede de la edición 2026, que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre, después de que 21 destinos de todo el mundo manifestaran su interés en acoger el encuentro. De acuerdo con el WTTC, la elección reconocerá el liderazgo turístico de Malta, su compromiso con el sector y su creciente reputación como destino para el turismo y los eventos de negocios.

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La llegada de más de 200 CEOs y altos ejecutivos de viajes y turismo, más de 60 ministros y representantes de gobiernos, y más de 1.000 delegados permitirá al país presentar sus capacidades ante representantes de compañías de hotelería, aviación, cruceros, tecnología, distribución turística e inversión en destinos. Para el WTTC, la presencia de estos asistentes representará una oportunidad para que Malta muestre su oferta turística, su entorno de negocios y su potencial de inversión.

Para muchos de los delegados, además, la Cumbre será su primera oportunidad de conocer las islas maltesas. El encuentro permitirá que empresarios y tomadores de decisiones conozcan de primera mano la hospitalidad, la conectividad y la infraestructura turística que respaldarán al destino.

Para los visitantes, Malta combinará el patrimonio histórico de La Valeta, sus calles de piedra caliza y fortificaciones con una oferta que se extenderá por las islas de Gozo y Comino. El destino también mostrará sus paisajes, bahías, aguas turquesas, gastronomía y tradiciones artesanales, elementos que harán parte de la experiencia de quienes lleguen a las islas.

El interés de Malta no se limitará a los tres días de la Cumbre. Según el WTTC, la concentración de líderes internacionales podrá contribuir a fortalecer relaciones, atraer inversión y generar nuevas alianzas para el sector turístico del país. La expectativa será que los contactos establecidos durante el evento puedan traducirse posteriormente en oportunidades de negocio e inversión.

El desempeño reciente del destino también hará parte de este contexto. Malta ha experimentado un crecimiento significativo en la llegada de visitantes internacionales en los últimos años, reforzando la importancia del sector turístico para su economía.

Para Carlo Micallef, CEO de la Autoridad de Turismo de Malta, la Cumbre permitirá presentar al país no solo como el destino que es actualmente, sino como el que busca construir hacia el futuro, con un enfoque en la calidad de las experiencias, la protección de las comunidades, el patrimonio y la identidad.

De esta manera, mientras La Valeta será escenario de las discusiones sobre el futuro de la industria, Malta aprovechará la llegada de la comunidad turística internacional para mostrar no solo sus oportunidades de negocio y conectividad, sino también el patrimonio, la cultura y los paisajes que hacen parte de su propuesta como destino mediterráneo.

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