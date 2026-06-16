Malta será sede de la Cumbre Mundial del WTTC y se consolida como potencia turística

Según el WTTC, viajes y turismo aportará USD 4.900 millones a la economía de Malta en 2026. Foto: Efrem Efre - Pexels

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La Valeta, la histórica capital de Malta, se convertirá este octubre en el epicentro mundial del turismo al albergar la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 7 al 9 de octubre y reunirá a algunos de los actores más influyentes de la industria.

El encuentro congregará a presidentes ejecutivos de compañías turísticas, ministros de turismo, inversionistas e innovadores de diferentes países para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, así como sobre las estrategias para impulsar un crecimiento sostenible y fortalecer la cooperación entre el sector público y privado.

La elección de Malta como sede no es casual. En los últimos años, el archipiélago mediterráneo se ha consolidado como uno de los casos más destacados de crecimiento turístico en Europa, gracias a una combinación de expansión económica, sostenibilidad y diversificación de mercados.

De acuerdo con la más reciente investigación de impacto económico del WTTC, se estima que el sector de viajes y turismo aportará 4.900 millones de dólares a la economía maltesa en 2026, cifra equivalente al 16,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además, sostendrá alrededor de 72.200 empleos, es decir, más de uno de cada cinco puestos de trabajo a nivel nacional.

Las proyecciones muestran un panorama aún más prometedor. Para 2036, el WTTC prevé que la contribución del turismo alcance los 6.500 millones de dólares y que el sector genere más de 90.000 empleos, lo que representaría cerca de una cuarta parte del empleo total del país.

El crecimiento también se refleja en el número de visitantes. Mientras que en 2019 Malta recibió 2,75 millones de turistas internacionales, en 2025 la cifra alcanzó los cuatro millones. Reino Unido continúa siendo su principal mercado emisor, con el 21 % de los visitantes, seguido por Italia (15 %) y Polonia (10 %). Francia y Alemania aportan, cada uno, un 7 % del total.

Asimismo, se espera que el gasto de los viajeros internacionales supere este año los 4.000 millones de dólares, por encima de los 3.900 millones registrados en 2025, cuando representó el 91 % del gasto total asociado al turismo en el país.

Para Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, la celebración de la cumbre en La Valeta constituye una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del sector en un escenario que ejemplifica las transformaciones que vive la industria.

“La Valeta ofrece un escenario extraordinario para las conversaciones que definirán el futuro de los viajes y el turismo a nivel global. Malta representa exactamente el tipo de destino que está ayudando a dar forma al futuro del sector, demostrando cómo el turismo puede impulsar la prosperidad, crear oportunidades y generar valor a largo plazo para las comunidades y las empresas”, afirmó.

La directiva destacó además que el país ha logrado consolidar una visión estratégica basada en la innovación y la colaboración, elementos que han permitido que el turismo se convierta en uno de los principales motores económicos de la nación.

Por su parte, Ian Borg, viceprimer ministro de Malta y ministro de Salud, señaló que albergar la Cumbre Global del WTTC refleja la confianza del país en la fortaleza de su industria turística.

“El notable crecimiento destacado en las últimas cifras del WTTC demuestra el éxito de la visión a largo plazo de Malta y la sólida colaboración entre el gobierno y la industria. Esperamos dar la bienvenida a los líderes globales en La Valeta y mostrar la capacidad única del país para combinar éxito económico, sostenibilidad y experiencias de clase mundial”, expresó.

En la misma línea, Jo Etienne Abela, ministro de Turismo de Malta, aseguró que el evento será una vitrina para exhibir los avances del destino y debatir sobre el rumbo de una actividad que continúa transformándose.

“Los viajes y el turismo son uno de los grandes casos de éxito de Malta y un motor esencial de empleo, inversión y oportunidades. Estamos preparados para recibir el evento más importante del mundo en esta industria y demostrar por qué Malta sigue siendo uno de los destinos más dinámicos y atractivos de Europa”, concluyó.

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