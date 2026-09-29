Manizales apuesta por el turismo para impulsar su recuperación económica

La ciudad combina naturaleza, cultura, gastronomía y tradición cafetera. Foto: Cortesía

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Manizales vuelve a mirar al turismo como uno de los motores para acelerar su recuperación económica. Cerca del 95 % de la actividad de la ciudad se encuentra nuevamente en funcionamiento, de acuerdo con Cotelco Caldas, mientras diferentes sectores trabajan para recuperar el flujo de visitantes y reactivar una cadena que va mucho más allá de los hoteles.

Restaurantes, agencias de viajes, guías, transportadores, comerciantes y emprendimientos hacen parte de una industria que encuentra en los viajeros una fuente de ingresos y empleo. La ciudad, además, cuenta con una agenda de eventos que busca atraer visitantes durante los próximos meses.

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“Queremos invitar a todos los turistas a que vengan a Manizales, una ciudad que ya se encuentra reactivada en un 95 % y en la que hoteles, agencias de viajes, guías, establecimientos gastronómicos y empresas de transporte están preparados para recibirlos. Se avecinan varios eventos, como el cumpleaños de Manizales y la Feria de Manizales, y actualmente nos encontramos en el desarrollo del Festival Internacional de Teatro”, aseguró Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

Según el gremio, la expectativa es alcanzar una ocupación cercana al 65 % durante estos eventos y llegar al 100 % en la Feria de Manizales.

Una ciudad entre patrimonio, café y naturaleza

Ubicada a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera Central, Manizales tiene una geografía que también hace parte de su atractivo turístico. Montañas, calles inclinadas, miradores y edificaciones patrimoniales permiten recorrer diferentes momentos de la historia de la ciudad.

El regreso de los viajeros impulsa diferentes sectores de la economía local. Foto: Cortesía

En el Centro Histórico se encuentra un conjunto de inmuebles de arquitectura republicana declarado Monumento Nacional en 1996. Allí está la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, uno de los principales símbolos de la capital caldense. La Plaza de Bolívar, el Palacio de la Gobernación de Caldas, Chipre y sus miradores complementan una oferta en la que patrimonio, arquitectura y paisaje se encuentran en recorridos relativamente cortos.

A esta oferta se suma la gastronomía. Desde 2025, Manizales hace parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría Gastronomía, un reconocimiento que relaciona la actividad culinaria con la identidad cultural y el desarrollo económico.

El sector reúne 1.741 negocios, genera más de 12.800 empleos y representa alrededor de USD 31,5 millones en actividad económica, según cifras de la UNESCO. Los eventos también han mostrado el movimiento que puede generar esta industria. El MZL Café Fest 2026 reunió durante tres días a 20.324 asistentes y 200 expositores, con ventas cercanas a los $10.373 millones, de acuerdo con el balance de la Alcaldía de Manizales.

La experiencia turística se extiende además a los alrededores de la ciudad, donde los viajeros pueden encontrar haciendas cafeteras, bosques, aguas termales y escenarios de montaña. El turismo de café permite conocer el proceso que existe detrás de una taza, mientras que el avistamiento de aves se suma a las experiencias de naturaleza.

El Parque Nacional Natural Los Nevados es otro de los atractivos de la región. “Estimamos que más de 25.000 personas visitan cada año el Parque Nacional Natural Los Nevados a través de sus diferentes rutas. Uno de los sectores más visitados es Brisas, donde los turistas pueden vivir una experiencia entre paisajes de alta montaña y frailejones, conocidos como los guardianes de los páramos”, explicó Jean Alejandro Jiménez, guía del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Conectividad y recuperación económica

La llegada de visitantes también depende de las posibilidades de conexión con la ciudad. El aeropuerto La Nubia registra una operatividad del 91,6 % en lo corrido de 2026, de acuerdo con información de Inficaldas.

Manizales busca fortalecer el turismo como motor de su recuperación económica. Foto: Cortesía

A las conexiones con Bogotá se sumó, desde el 16 de septiembre, la ruta directa Medellín-Manizales-Medellín, operada por CLIC. La conexión funciona tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, entre el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y La Nubia.

La nueva ruta amplía las alternativas para viajeros de turismo y negocios y se suma al fortalecimiento de las frecuencias hacia Bogotá. El aeropuerto, que este año cumple 70 años de operación, continúa siendo una infraestructura estratégica para la conectividad de la ciudad y el departamento.

En este escenario, el turismo representa una oportunidad que trasciende la llegada de visitantes. Una noche de hotel, una comida, un transporte, una visita guiada o la compra de un producto local generan ingresos para diferentes actores de la cadena.

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“Detrás de la gastronomía hay productores, campesinos, proveedores, transportadores y familias que dependen de esta actividad. Cuando un turista consume un plato típico, visita un trapiche o compra un producto local, está ayudando a que toda esa cadena vuelva a moverse”, afirmó Arcesio Holguín, jefe comercial de Fogón de Palo.

Así, la recuperación del turismo puede contribuir a fortalecer empleos, ingresos y emprendimientos, mientras Manizales vuelve a posicionar su oferta de arquitectura, gastronomía, cultura, café y naturaleza entre los viajeros.

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