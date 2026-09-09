Manizales será el punto de encuentro para impulsar el aviturismo de Colombia

Manizales será la vitrina del futuro del aviturismo y el turismo de naturaleza.

Foto: Cortesía ProColombia

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Manizales y diferentes territorios de Caldas se convertirán en noviembre en punto de encuentro para empresarios, operadores, guías, comunidades, fotógrafos, investigadores y expertos nacionales e internacionales que trabajan alrededor del turismo de naturaleza y la observación de aves.

Entre el 12 y el 15 de noviembre de 2026 se realizará el 14° Congreso de Aviturismo, que este año propone una agenda orientada a fortalecer la cadena de valor de esta actividad y proyectar a Colombia hacia los mercados especializados.

Bajo el concepto “¡Aquí se construye el aviturismo de Colombia!”, el encuentro espera reunir cerca de 500 participantes durante cuatro días de conferencias, paneles, talleres, salidas de campo, espacios comerciales y encuentros especializados.

La programación estará articulada alrededor de cuatro ejes: Aviturismo, Territorio, Experiencia y Mercado, con una mirada que busca conectar la biodiversidad colombiana con la creación de productos turísticos competitivos y oportunidades de desarrollo para las regiones.

Caldas, escenario para vivir el aviturismo

Uno de los principales hitos de esta edición será la realización, por primera vez dentro del Congreso, del Encuentro Nacional de Global Big Day, que reunirá a representantes de distintas regiones para hablar de observación de aves, ciencia ciudadana, conservación y oportunidades asociadas a esta actividad.

El Congreso también llevará a los participantes a diferentes territorios de Caldas. 15 localidades y experiencias de observación y fotografía de aves harán parte de las actividades de campo, que permitirán conocer ecosistemas, reservas, emprendimientos y proyectos locales.

La agenda busca mostrar que el potencial del aviturismo no está concentrado en un solo lugar, sino que se construye desde los municipios, las comunidades, los empresarios y las personas que conocen y protegen sus territorios.

La fotografía tendrá además un papel destacado, con salidas especializadas, espacios de formación y un concurso. En esta programación participará Sony, a través de la fotógrafa y Sony Creator Andreia Costa.

Colombia frente al mercado internacional

Colombia apuesta por sus aves para fortalecer el turismo de naturaleza. Foto: Cortesía ProColombia

El cuarto día del Congreso estará dedicado al mercado y a una de las preguntas centrales para el sector: quién busca experiencias de aviturismo, qué está buscando y cómo puede Colombia responder a esa demanda internacional.

El encuentro contará con expertos de países como Hungría, Ecuador, Panamá, Brasil, Costa Rica y Venezuela, quienes compartirán experiencias y modelos relacionados con el turismo de naturaleza y la observación de aves.

La mirada internacional permitirá analizar tendencias y oportunidades para que Colombia avance de una posición basada en su extraordinaria biodiversidad hacia una oferta de experiencias de aviturismo competitivas, responsables y sostenibles.

De esta manera, Manizales y Caldas serán, del 12 al 15 de noviembre, el escenario para conectar biodiversidad, territorio, industria turística y mercados internacionales, con una visión común: que Colombia no solo sea reconocida por su diversidad de aves, sino también por su capacidad para convertir esa riqueza natural en experiencias de alto valor para los viajeros y las comunidades.

La realización del Congreso también representa una oportunidad para que Caldas fortalezca su apuesta por el turismo de naturaleza en un momento clave para la recuperación turística del Eje Cafetero tras el terremoto. Llevar visitantes a los territorios, visibilizar sus atractivos y conectar a empresarios y comunidades con nuevos mercados puede contribuir a recuperar la confianza y dinamizar la actividad turística de la región.

Así, Manizales y los municipios de Caldas no solo serán escenario de una conversación sobre el futuro del aviturismo, sino también una vitrina para mostrar que el turismo de naturaleza sigue siendo una de las fortalezas del territorio.

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