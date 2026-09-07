Más de 200 líderes del turismo se reunirán en Malta para definir el futuro del sector

Malta será el punto de encuentro de líderes internacionales que analizarán los desafíos y oportunidades del turismo global. Foto: Getty Images - Sylvain Sonnet

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Más de 200 CEOs y altos ejecutivos de algunas de las principales empresas de viajes y turismo del mundo se reunirán en Malta entre el 7 y el 9 de octubre de 2026, durante la edición número 26 de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El encuentro tendrá lugar en La Valeta, capital de Malta, y congregará a representantes de sectores como hotelería, aviación, cruceros, tecnología de viajes, servicios financieros, inversión y distribución turística.

La cumbre tendrá como eje “FUTU[RE]SET: Shaping the Future of Travel & Tourism”, una propuesta que busca analizar los cambios que están transformando la industria y las estrategias que deberá adoptar el sector para responder a un escenario global cada vez más complejo.

Entre los ejecutivos confirmados se encuentran Christopher J. Nassetta, presidente y CEO de Hilton; Elie Maalouf, CEO global de IHG Hotels & Resorts; Alejandro Reynal, presidente y CEO de Four Seasons; Tony Fernandes, CEO de Capital A; Jane Sun, CEO de Trip.com Group, y Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la División de Cruceros de MSC Group.

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La lista de asistentes también incluye representantes de compañías como American Express Travel, Accor, Marriott International, Expedia Group, Iberostar, JPMorganChase/Chase Travel, JTB Corp, Technogym, VFS Global y Virtuoso.

Entre los participantes registrados aparecen además directivos de Google, Microsoft, Visa, Allianz Partners, Meliá Hotels International, Barceló Hotel Group, Alpitour World, U.S. Travel Association y diversas organizaciones de turismo y desarrollo de destinos.

La presencia de esta representación empresarial convierte a la reunión en un espacio de alto nivel para discutir tendencias, oportunidades de inversión y los retos que enfrenta la industria turística.

Uno de los principales asuntos de la agenda será la transformación que atraviesa el sector como consecuencia de la tecnología, la inteligencia artificial, los cambios en las expectativas de los viajeros y el contexto geopolítico.

El WTTC plantea que estos factores están modificando la manera en que las personas viven, trabajan y viajan, por lo que la cumbre buscará analizar cómo las empresas y los gobiernos pueden adaptarse, innovar y mantener la competitividad de los destinos.

Otro de los ejes será el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado, especialmente para impulsar inversiones, responder a desafíos comunes y promover un crecimiento sostenible de la actividad turística.

Malta busca posicionarse ante los grandes actores del turismo

Además de ser escenario para las discusiones sobre el futuro del sector, la cumbre representa para Malta una oportunidad para promocionar su oferta turística y atraer nuevas relaciones comerciales e inversiones.

De acuerdo con el WTTC, será la primera vez que la isla reciba una concentración de este nivel de líderes globales de Viajes y Turismo. Para muchos de los asistentes, además, será su primer acercamiento al destino.

La expectativa de las autoridades maltesas es aprovechar el encuentro para mostrar su patrimonio, conectividad, infraestructura turística y oportunidades de inversión, así como generar alianzas que puedan mantenerse más allá de los tres días de la cumbre.

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Una agenda que busca anticiparse al futuro

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, destacó que la participación de más de 200 altos ejecutivos refleja la relevancia global de la industria y permitirá discutir las fuerzas que están transformando el turismo.

La organización plantea que el sector está entrando en una nueva etapa, marcada por cambios acelerados y por la necesidad de construir mayor resiliencia, sostenibilidad y competitividad.

La cumbre de Malta dará continuidad al encuentro realizado en Roma en 2025, que reunió a representantes públicos y privados para analizar tendencias y oportunidades de la industria. En ediciones anteriores, las discusiones han abordado asuntos como inteligencia artificial, aviación sostenible, inversión, talento y gestión de destinos.

Para la edición de 2026, el WTTC anunció además un número limitado de Pases de Acceso Ejecutivo, dirigidos por primera vez a líderes senior de organizaciones que no forman parte de su comunidad de miembros. Estos pases incluyen acceso a la agenda de la cumbre, espacios de networking y eventos sociales.

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