Universal Orlando anuncia promoción para visitar tres parques desde USD 99 por día

Super Nintendo World, una de las áreas temáticas de Epic Universe, el parque más reciente de Universal Orlando. Foto: María Alejandra Castaño

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Universal Orlando Resort lanzó una nueva promoción de entradas dirigida a visitantes de Latinoamérica, con precios desde USD 99 por día para acceder durante tres días a sus parques temáticos. La oferta está disponible por tiempo limitado y permite utilizar las entradas dentro de un periodo de siete días.

La oferta, denominada “3-Day One Day Per Park Promo Ticket”, contempla el acceso a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe, lo que permite a los viajeros organizar una visita a los tres parques durante una misma estadía en Orlando.

Los visitantes pueden elegir entre dos modalidades de entrada. La opción básica contempla un día de admisión a cada uno de los tres parques, mientras que la alternativa Park-to-Park ofrece mayor flexibilidad para combinar las experiencias de Universal Studios Florida e Islands of Adventure.

Con la modalidad Park-to-Park, los viajeros pueden visitar Universal Studios Florida e Islands of Adventure en el mismo día durante dos de las jornadas, además de disponer de un día dedicado a Epic Universe. Esta modalidad también permite utilizar el Hogwarts Express, el tren que conecta Hogsmeade, en Islands of Adventure, con Diagon Alley, en Universal Studios Florida.

De esta manera, la oferta incorpora a Epic Universe, el cuarto parque temático de Universal Orlando Resort, inaugurado en mayo de 2025. Su llegada amplió la propuesta del complejo, que ya contaba con Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y el parque acuático Universal Volcano Bay.

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La apertura de Epic Universe sumó una propuesta centrada en mundos inmersivos y franquicias reconocidas, además de nuevas atracciones y experiencias. El parque reúne cinco mundos inmersivos y más de 50 atracciones, espectáculos, restaurantes y tiendas.

Entre sus áreas temáticas se encuentran The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe, cada una con una propuesta diferenciada.

Entre las experiencias de Epic Universe se encuentran Harry Potter and the Battle at the Ministry, una atracción ambientada en el universo de Harry Potter; Mario Kart: Bowser’s Challenge, basada en la popular franquicia de Nintendo; Hiccup’s Wing Gliders, inspirada en Cómo entrenar a tu dragón, y Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, que retoma a los monstruos clásicos de Universal.

La incorporación de Epic Universe amplía las opciones para los viajeros interesados en conocer diferentes franquicias durante una misma visita. A esto se suma la presencia de The Wizarding World of Harry Potter en los distintos parques del complejo, con experiencias distribuidas entre Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe.

Descuentos en hoteles

La oferta de entradas puede combinarse con las promociones vigentes en los hoteles de Universal Orlando Resort. Actualmente, el complejo ofrece hasta 30 % de descuento en estadías de cinco noches o más, sujeto a las condiciones de la promoción.

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Los huéspedes de los hoteles del resort también tienen acceso a beneficios como Early Park Admission, que permite ingresar antes a determinadas atracciones y áreas de los parques, además de transporte gratuito entre los hoteles, los parques temáticos y Universal CityWalk.

La promoción de entradas de tres días ya está disponible para su compra y estará vigente por tiempo limitado. Los viajeros interesados pueden consultar las condiciones de la oferta y adquirir sus entradas a través de Universal Orlando Resort o mediante una agencia de viajes.

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