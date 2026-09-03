Siete principios que deben tener en cuenta los destinos para atraer más inversión turística

El WTTC busca que los destinos mejoren sus condiciones para atraer capital privado y fortalecer el desarrollo turístico. Foto: Miguel A. Cruz

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Aumentar el número de visitantes internacionales y prolongar su estadía son objetivos relevantes para el crecimiento del turismo, pero, para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), hay otro factor determinante: atraer inversión privada al sector.

Así lo explicó Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, quien señaló que, además del gasto de los viajeros y de la inversión pública en infraestructura, es necesario generar condiciones que den confianza a los empresarios para comprometer capital en proyectos turísticos de largo plazo.

“También es muy importante la inversión del sector privado internacional y nacional en turismo”, afirmó Guevara, al presentar los siete principios para atraer inversión turística que propone el organismo.

La iniciativa busca que los gobiernos adopten condiciones que faciliten y hagan más predecibles los procesos de inversión. Además, el WTTC anunció que identificará a los países que cumplan con estos criterios y les otorgará un reconocimiento denominado Destination Ready by WTTC.

El nuevo sello busca servir como una referencia para empresarios y altos ejecutivos que evalúan oportunidades de inversión, de manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia con el sello Safe Travels, creado por el WTTC para reconocer destinos que implementaban protocolos de seguridad sanitaria para los viajeros.

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Los siete principios

El primer principio es contar con seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. De acuerdo con el WTTC, los inversionistas necesitan un entorno transparente y predecible que les permita asumir compromisos de largo plazo con mayor confianza.

El segundo es establecer una ventanilla única para la inversión turística, con un punto de contacto que tenga capacidad de decisión y permita simplificar la burocracia y agilizar los procesos.

El tercer principio apunta a una estrategia turística con alineación entre las partes interesadas. Para el organismo, las políticas y planes del sector deben construirse de manera coordinada entre gobiernos, empresas privadas, comunidades e inversionistas.

“Los gobiernos que hacen sus estrategias en el sector privado, el sector privado que hace sus estrategias en el gobierno no funciona”, señaló Guevara, al insistir en la necesidad de una planificación conjunta.

El cuarto punto corresponde a incentivos fiscales y de inversión competitivos, mediante marcos fiscales y mecanismos de financiación que contribuyan a mejorar la viabilidad de los proyectos turísticos.

El quinto principio es un fuerte compromiso del jefe de Estado. El WTTC considera que el liderazgo político visible y la decisión de posicionar al turismo como una prioridad nacional son señales relevantes para los inversionistas.

“Cuando vemos ese compromiso de los jefes de Estado, vemos que fluyen las inversiones, tanto públicas como privadas”, aseguró Guevara.

El sexto principio plantea la necesidad de contar con planes maestros de destino integrales y una cartera de proyectos visible. La idea es que los inversionistas puedan identificar con claridad dónde existen oportunidades y qué proyectos responden a las necesidades de cada destino.

Finalmente, el séptimo punto es el crecimiento sostenido de la demanda y el potencial del mercado. Para el WTTC, los proyectos turísticos deben estar respaldados por factores como la conectividad, la demografía, la demanda del mercado y la disponibilidad de una fuerza laboral cualificada.

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Una apuesta por la confianza del inversionista

Para el WTTC, estos principios buscan resolver uno de los desafíos que enfrenta el desarrollo turístico: que existan recursos e interés empresarial, pero no necesariamente las condiciones, la planificación o la claridad necesarias para convertirlos en proyectos concretos.

“Muchas veces tenemos fondos y tenemos hoteleros que quieren invertir, pero no hay claros planes dónde poder invertir o qué proyectos son viables”, explicó Guevara.

La propuesta, por tanto, no se limita a generar incentivos económicos, sino que plantea una visión integral en la que la estabilidad normativa, la coordinación público-privada, la planificación territorial y el liderazgo político formen parte de la estrategia para atraer capital.

El WTTC, organismo global que representa al sector privado de Viajes y Turismo, busca así promover una mayor colaboración entre gobiernos y empresas para impulsar un crecimiento sostenible de la actividad y generar condiciones que permitan ampliar la inversión turística a escala internacional.

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