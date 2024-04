¡Más razones para viajar! Disney recibe su primera estrella Michelin

El equipo culinario de Victoria & Albert’s está dirigido por el chef de cocina Matthew Sower. Foto: Matt Stroshane, Photographer - Cortesía Walt Disney World Resort

El restaurante Victoria & Albert’s, localizado en el hotel Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, recibió una codiciada Estrella Michelin, codiciado reconocimiento a la excelencia en la industria de restaurantes en el mundo. Esta es la primera vez que Disney recibe este logro.

Durante más de 20 años, Victoria & Albert’s ha deslumbrado a sus huéspedes con una experiencia de varios platos llena de sabores extraordinarios y la más alta calidad de ingredientes de todo el mundo.

Según comparten desde Walt Disney World Resort, más allá de las creaciones culinarias en la cocina, el equipo ha seleccionado una colección de vinos de primer nivel que incluye más de 500 selecciones diferentes. Los sommeliers están ahí para a sus comensales a través de esta colección seleccionada con precisión, o recomendar opciones de un menú de bebidas sin alcohol, para crear su combinación perfecta.

El equipo culinario que defiende este querido legado está dirigido por el chef de cocina Matthew Sowers, con casi 20 años trabajando en Victoria & Albert’s y con experiencia ayudando en la creación de menús aclamados para el restaurante Remy en los barcos Disney Dream y Disney Fantasy de Disney Cruise Line. Junto a él, a cargo del lado más dulce de la cocina, está la chef pastelera Ally Rogers, quien dirige todo el equipo de pastelería del resort.

“Es un honor increíble ser reconocido por Michelin por la experiencia gastronómica innovadora que nuestro equipo trae a la vida aquí en Victoria & Albert’s”, dijo el chef Matthew. Y agregó: “Todos los miembros de nuestro equipo obtuvieron esta estrella, desde nuestros mayordomos hasta nuestros culinarios y nuestros pasteleros, y esperamos inspirar a futuras generaciones de profesionales culinarios a seguir sus sueños”.

Durante la ceremonia, también se otorgo un premio especial de servicio. El Florida Service Award 2024 lo recibió el puertorriqueño Israel Pérez. Durante más de 20 años, este sommelier se ha dedicado a crear experiencias memorables en restaurantes exclusivos de Walt Disney World Resort. Como maître d’hotel, Israel Pérez y su equipo se aseguran de que cada persona que cruce las puertas de Victoria & Albert’s pase una velada perfecta en cada paso del servicio.

“Al igual que en un baile, hay muchos pequeños pasos que surgen de forma natural después de años de dedicación. Todo se hace con un propósito y es hermoso cuando el ritmo es perfecto”, dijo el puertorriqueño.

El chef ejecutivo Kevin Chong supervisa las operaciones culinarias y los equipos de los 13 locales de alimentos y bebidas de este complejo. Por último, pero no menos importante, está el director culinario, el chef Scott Hunnel, quien estuvo al frente de Victoria & Albert’s durante muchos años y ahora brinda su experiencia y tutoría a equipos culinarios en múltiples hoteles de Disney en Walt Disney World Resort.

Además de ser ahora el primer y único restaurante propiedad y operado por un parque temático de Estados Unidos que tiene una estrella Michelin, Victoria & Albert’s es el único restaurante en Florida que ostenta el honor de tener los Cinco Diamantes AAA, consecutivamente desde 2000; los premios Forbes Travel Guide Five Star, consecutivamente desde 2018; y es uno de los 26 otros en el país con esta misma distinción única. También ha sido galardonado con el premio Wine Spectator Best of Award of Excellence y el Florida Trend Golden Spoon Hall of Fame – American Regional.