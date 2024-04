Guía de viaje: Orlando, al alcance de todos

Orlando, un destino con atractivos turísticos para todos. Foto: María Alejandra Castaño

Orlando es un lugar increíblemente real, aunque a veces no lo parezca por toda la magia que tiene. Allí se encuentran los mejores parques de diversiones del mundo, gastronomía de primer nivel, lugares para hacer compras a buenos precios y de las marcas más reconocidas, atracciones al aire libre que se pueden disfrutar durante todo el año, eventos y festivales para todos los gustos, actividades gratuitas, vida nocturna, arte, deportes y mucho más.

Esta ciudad del estado de Florida es el primer destino turístico de Estados Unidos, gracias a los 74 millones de visitantes que llegaron en 2022, que son las cifras más recientes con las que cuenta Visit Orlando, la asociación oficial de turismo de la ciudad, que representa a más de 1.500 empresas miembros que comprenden todos los segmentos de la comunidad turística de Florida Central.

“Estamos casi seguros de que las cifras de 2023, que estarán saliendo dentro de poco, superarán los registros de 2022. También de viajeros colombianos, un mercado muy importante para la ciudad, ya que ese año llegaron 287.000. Otra cifra que demuestra la preferencia es que en 2022 llegaron a Estados Unidos 944.000 visitantes de Colombia, es decir, el 30 % de ese grupo. Y estamos seguros de que en 2024 los números de cafeteros seguirán creciendo, porque es lo que se ha visto en los primeros tres meses del año”, asegura Leo Salazar, Public Relations Senior Manager para LATAM de Visit Orlando.

“Una cosa importante para lograr estos números, además de los atractivos de la ciudad, es la buena conectividad. Actualmente tenemos vuelos directos desde Medellín y Bogotá, y con conexión a ciudades como Barranquilla, Cali y Bucaramanga. También está Brightline, el tren de alta velocidad que conecta a Orlando, Miami y Fort Lauderdale. Dura tres horas o dos horas y media, dependiendo de la ciudad donde se tome -por eso ya no es necesario alquilar un carro-, es un gran servicio que ofrece comidas y bebidas, donde se viaja tranquilo y visita varias ciudades con facilidad y comodidad, si es que eso es lo que busca”, agrega Leo Salazar.

Atracciones y actividades para todos

No importa si es un viaje para familias, parejas, viajeros solos o un grupo de amigos, Orlando es el destino perfecto gracias a su diversidad de atractivos que garantizan unas vacaciones llenas de experiencias únicas para cada visitante. En realidad, en este lugar de Florida siempre hay algo que hacer, no importa la edad, los gustos o el presupuesto.

Si lo que busca son emociones fuertes, magia, historias maravillosas y adrenalina no hay como los parques temáticos y acuáticos... no es casualidad que esta ciudad sea considerada como la Capital mundial de los parques temáticos. Sin embargo, hay mucho más por descubrir, incluyendo museos, restaurantes de la Guía Michelin, outlets, boutiques y centros comerciales, espacios dedicados al ecoturismo salvaje y muchos más. De hecho, según Visit Orlando, tardaría 121 días para hacerlo todo. Hay mucho de dónde escoger, ¿no? La pregunta sería por dónde empezar, porque además el presupuesto tampoco es un impedimento.

“Tenemos muchas actividades por menos de $30 en la ciudad, por ejemplo “Crayola Experience”, donde niños y adultos se divierten por igual gracias a los más de 70.000 pies cuadrados de atracciones, es un destino familiar muy colorido para juegos interactivos y creativos. Otro lugar es Gatorland, un parque de cocodrilos, donde, entre muchas otras experiencias, podrá montarse en una tirolesa y volar sobre estos enormes animales. Hay otro lugar que se llama Orlando Tree Trek Adventure Park, que es un parque de aventura donde el viajero va pasando diferentes obstáculos en las copas de los árboles, con varias etapas e intensidades”, reseña el experto de Visit Orlando.

Otro opción de naturaleza y aventura que puede visitar es Wild Florida, una propuesta que ofrece una idea de cómo es explorar el lado salvaje del estado. Allí podrá disfrutar de un recorrido en hidrodeslizador por los famosos Everglades (cuenca hidrográfica que cuenta con diversos ecosistemas entrelazados) y ver caimanes en sus hábitats salvajes, entre muchas otras experiencias.

Mientras que si lo que busca es un lugar tranquilo para caminar, tomarse algo o ver el día a día de los floridanos puede ir a Lake Eola Park. Allí puede alquilar botes en forma de cisne y disfrutar de la belleza del lugar y sus aves.

Otra actividad económica que puede disfrutar está en Winter Park, una pequeña, encantadora y tranquila ciudad muy cerca de Orlando, donde puede hacer el “Scenic Boat Tour”, un paseo relajante donde podrá ver algunas de las casas más bonitas del lugar y canales llenos de árboles en lo que se conoce como la “Venecia de Estados Unidos”.

Icon Park, en la famosa International Drive, con entrada y parqueadero gratuitos, con más de 50 tiendas, restaurantes y atracciones interiores y exteriores para todas las edades, con paquetes asequibles, de fácil acceso y con una amplia oferta de ocio diurno y nocturno, es otra buena elección. Entre la amplia oferta de planes que puede encontrar allí está el famoso museo de cera, Madame Tussauds, el acuario Sea Life, el Museo de las Ilusiones y mucho más.

Más números increíblemente reales

Para tantos planes, atractivos y atracciones la oferta de alojamiento no se puede quedar atrás. “La ciudad tiene en este momento 490 hoteles y 130.000 habitaciones. Además, 55.000 casas vacacionales y 50.000 tiempos compartidos”, enfatiza Leo Salazar. Por lo tanto, sepa que hay opciones para todos. Muestra de ello, por ejemplo, es que solo Universal Orlando Resort, además de sus más de 60 atracciones en sus tres parques temáticos, decenas de tiendas, restaurantes, cine y bares, entre muchísimos otros lugares creados para sorprender y emocionar a los viajeros, cuenta con ocho hoteles para diferentes gustos y presupuestos. Hospedarse en uno de ellos trae exclusivos beneficios.

Entretanto, es clave mencionar que en 2025 este gigante del entretenimiento estrenará su parque más ambicioso hasta el momento: Universal Epic Universe, el cual, según la compañía, presentará un nivel inigualable de inmersión e innovación.

Este esperado lugar transportará a los visitantes a mundos expansivos con más de 50 atracciones, entretenimiento de clase mundial, experiencias gastronómicas especiales y tiendas que se unen para crear una aventura que es nada menos que épica. Adicionalmente, la compañía estrenará dos nuevos hoteles: Universal Stella Nova Resort, que se inaugurará el próximo enero, y Universal Terra Luna Resort, que lo hará un mes después. El estilo será espacial y agregará 1.500 habitaciones a la ciudad.

Otra buena alternativa de hospedaje, sobre todo para quienes viajan con familias o grupos de amigos, está en Villatel Orlando, un nuevo resort ubicado cerca de International Drive, con casas privadas de dos a nueve habitaciones, diseñadas con estándares de hotel de primer nivel. Estas incluyen cocina equipada, piscina, cuartos temáticos, entre otras. Es clave mencionar que este tiene ofertas especiales que se pueden conseguir en su página web.

Buena comida, el mejor complemento

Y claro, la buena gastronomía no puede faltar. En esta ciudad se encuentran amplios distritos gastronómicos y de vida nocturna donde podrá elegir entre galardonados por la Guía Michelin, chefs famosos, leyendas locales, cocinas globales, nuevos restaurantes de famosos y un montón de delicias de la granja a la mesa.

“Calculamos que en la ciudad hay más de 6.000 restaurantes que todo el tiempo se están renovando, y otros nuevos que se inauguran cada día. Además, tenemos cocinas de todo el mundo, con más de 40 opciones que sobresalen, como la tailandesa, japonesa, brasileña, colombiana, turca y muchas más, que demuestran que Orlando es una ciudad internacional”, comenta Leo Salazar.

En este sentido, si lo suyo es la comida y los productos asiáticos, no puede dejar de visitar Mills 50. Allí podrá hacer un recorrido que incluye mercados, heladerías, cafés y restaurantes tradicionales, pequeños, grandes y galardonados por la Guía Michelin, que le permitirán vivir una gran experiencia culinaria. Algunos de estos lugares son: Chuan Lu Garden, Little Saigon, Ming’s Bistro, Poke Hana, Pop Thai y Yamasan Sushi & Grill, entre otros.

También allí, en Mills 50, el recorrido que hace el famoso creador digital Ricky Ly (@tastychomps), con una delicada selección de lugares donde probará deliciosas comidas dulces y saladas, postres y café, mientras aprende sobre comida asiática y mucho más, es un plan recomendado. La reserva para este tour gastronómica se hace a través del correo tastychomps@gmail.com.

“Una de las cosas por las que también está siendo reconocida la ciudad es por la Guía Michelin. Tenemos 51 restaurantes recomendados por esta famosa selección. Cuatro de ellos con una estrella”, cuenta el experto de Visit Orlando. Los que tienen estrella son: Capa Steakhouse & Bar (Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort), Knife & Spoon (The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes), Soseki Modern Omakase (Winter Park) y Kadence (Audubon Park Garden District).

Maxine’s on Shine, en Milk District, es uno de los recomendados de la guía que no se puede perder. Además, con dos agregados en 2024, los inspectores de la guía han reconocido 13 restaurantes con la designación “Bib Gourmand”, que reconoce la mejor relación calidad/precio. Lugares donde dos platos y una copa de vino o postre le cuestan aproximadamente US$50. Algunas de estas opciones son: The Ravenous Pig, en Winter Park; Z Asian, en Mills 50; Bombay Street Kitchen, en South Orlando, Domu, en Audubon Park Garden District y Papa Llama, en Curry Ford West.

Aquí puede encontrar la lista completa de los restaurantes y un mapa con la ubicación de cada uno de ellos.

Aquí puede ingresar a la página web oficial de Visit Orlando en español y conocer más acerca de las cientos de actividades y eventos con lo que cuenta el destino. Allí también encontrará más consejos de viaje, ofertas, recorridos virtuales y mucho más.

*Invitada por Visit Orlando.

